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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, dvojčke čakajo nova poznanstva

N. Č.
08. 08. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boste polni zagona in pripravljeni na nove izzive. Ne dovolite, da vas manjše ovire ustavijo, saj boste z vztrajnostjo dosegli več, kot pričakujete. Večer namenite ljudem, ob katerih se počutite sproščeno.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Dan bo ugoden za urejanje osebnih in finančnih zadev. Nekdo bo cenil vaš praktičen pogled na situacijo. V ljubezni bo največ pomenila iskrena pozornost, tudi če bo izražena z drobnimi dejanji.

Dvojčka

Vaša radovednost vas bo danes vodila do zanimivih odkritij. Pogovori bodo navdihujoči, zato ne odlašajte z vprašanji, ki jih že nekaj časa nosite v sebi. Dober dan je tudi za nova poznanstva.

Rak

Danes boste iskali občutek varnosti in notranjega miru. Kratek odmik od vsakodnevnega tempa vam bo pomagal napolniti baterije. Nekdo iz družine ali kroga prijateljev vas lahko prijetno preseneti.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Vaša energija bo nalezljiva in ljudje bodo radi v vaši družbi. Dan je primeren za pomembne odločitve, saj boste jasno vedeli, kaj si želite. Pohvala, ki jo boste prejeli, vam bo dala dodatno motivacijo.

Devica

Pozornost do podrobnosti vam bo danes prišla zelo prav. Uspešno boste rešili nekaj, kar je drugim povzročalo težave. Ob koncu dneva si privoščite nekaj časa za sprostitev in odmik od obveznosti.

Tehtnica

Današnji dan bo naklonjen sodelovanju in lepim medosebnim odnosom. Če boste pripravljeni narediti prvi korak k spravi ali dogovoru, boste prijetno presenečeni nad odzivom. Večer prinaša občutek zadovoljstva.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Intuicija bo vaš najmočnejši adut. Če boste sledili svojemu občutku, se boste izognili nepotrebnim zapletom. Na poslovnem ali osebnem področju se odpira možnost za pozitiven premik.

Strelec

Pred vami je dan, poln optimizma in novih zamisli. Dovolite si biti spontani, saj vas lahko prav nepričakovani trenutki najbolj razveselijo. Dan je odličen tudi za načrtovanje prihodnjih dogodivščin.

Kozorog

Danes boste dokazali, da se trud vedno obrestuje. Čeprav boste imeli veliko odgovornosti, boste vse opravili z občudovanja vredno mirnostjo. Zvečer si privoščite nekaj, kar vas iskreno razveseli.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Vaša ustvarjalnost bo danes še posebej izrazita. Ne podcenjujte svojih idej, saj lahko ena izmed njih postane začetek nečesa velikega. Prijeten pogovor bo izboljšal vaše razpoloženje.

Ribi

Danes boste lažje našli ravnovesje med razumom in čustvi. Poslušajte svojo intuicijo, a hkrati zaupajte tudi dejstvom. Večer bo kot nalašč za mirne trenutke, glasbo ali druženje z osebo, ki vam veliko pomeni.

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