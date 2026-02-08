Dnevni horoskop: Raki so občutljivi, ribe bodo zasanjane

Oven
Nedelja te bo vabila k umiritvi, čeprav boš imela še veliko energije. Dobro ti bo delo vse, kar lahko počneš v svojem ritmu. V ljubezni se obeta iskren trenutek, ki bo razjasnil nekaj, kar te je tiho skrbelo.
Bik
Dan bo topel in domač. Najbolje se boš počutila v krogu ljudi, ki ti dajejo občutek varnosti. Nekdo ti bo pokazal, da te ceni bolj, kot si misliš. Privošči si tudi malo razvajanja.
Dvojčka
Misli bodo lahkotne, a globlje, kot se zdi. Pogovor, ki se bo začel čisto nedolžno, lahko odpre zanimivo temo. V odnosih boš želela več pristnosti – in prav to bo danes tvoja moč.
Rak
Čustva bodo nežna in nekoliko bolj občutljiva. Dan je primeren za bližino, objeme in počasne trenutke. Nekdo bo razumel tvoje razpoloženje brez razlage, kar ti bo ogrelo srce.
Lev
Nedelja ti bo dala priložnost, da zasiješ na bolj umirjen način. Nekdo bo iskal tvojo pozornost ali nasvet. V ljubezni se obeta prijeten trenutek, poln topline in potrditve.
Devica
Dan bo namenjen redu v glavi in srcu. Dobro ti bo delo, če boš nekaj dokončala ali uredila po svoje. V odnosih se lahko pojavi želja po jasnosti – povej, kaj čutiš, brez zapletanja.
Tehtnica
Nedelja bo romantična in mehka. Hrepenela boš po lepoti, miru in harmoniji. Nekdo te bo presenetil z nežno gesto, ki bo imela večji pomen, kot pričakuješ.
Škorpijon
Čustva bodo globoka in nekoliko skrivnostna. Lahko se pojavi priložnost za pogovor, ki bo okrepil odnos. Dan je primeren za iskrenost – najprej do sebe, potem do drugih.
Strelec
Nedelja bo lahkotna in sproščena. Dobro ti bo delo, če boš nekaj časa zunaj ali v gibanju. V ljubezni boš želela več svobode, a tudi bližine – zanimiva kombinacija, ki bo danes lepo stekla.
Kozorog
Dan bo miren, a notranje bogat. Nekaj v tebi bo želelo upočasniti tempo in uživati v trenutku. V odnosih bo pomembno, da pokažeš svojo mehkejšo plat.
Vodnar
Tvoja drugačnost bo danes še bolj opazna. Nekdo bo cenil tvojo iskrenost in originalnost. V ljubezni se lahko zgodi nepričakovan, a lep trenutek bližine.
Ribi
Nedelja bo sanjava in čustvena. Glasba, spomini ali umetnost te bodo močno nagovorili. Nekdo te bo razumel brez besed – in to bo zate najlepši del dneva.
