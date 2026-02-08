Zadovoljna.si
Dnevni horoskop: Raki so občutljivi, ribe bodo zasanjane

N. Č.
08. 02. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Nedelja te bo vabila k umiritvi, čeprav boš imela še veliko energije. Dobro ti bo delo vse, kar lahko počneš v svojem ritmu. V ljubezni se obeta iskren trenutek, ki bo razjasnil nekaj, kar te je tiho skrbelo.

Veljala je za najlepšo, nato pa pretiravala s polnili

Bik

Dan bo topel in domač. Najbolje se boš počutila v krogu ljudi, ki ti dajejo občutek varnosti. Nekdo ti bo pokazal, da te ceni bolj, kot si misliš. Privošči si tudi malo razvajanja.

Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik

Dvojčka

Misli bodo lahkotne, a globlje, kot se zdi. Pogovor, ki se bo začel čisto nedolžno, lahko odpre zanimivo temo. V odnosih boš želela več pristnosti – in prav to bo danes tvoja moč.

Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka

Rak

Čustva bodo nežna in nekoliko bolj občutljiva. Dan je primeren za bližino, objeme in počasne trenutke. Nekdo bo razumel tvoje razpoloženje brez razlage, kar ti bo ogrelo srce.

Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika

Lev

Nedelja ti bo dala priložnost, da zasiješ na bolj umirjen način. Nekdo bo iskal tvojo pozornost ali nasvet. V ljubezni se obeta prijeten trenutek, poln topline in potrditve.

Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate

Devica

Dan bo namenjen redu v glavi in srcu. Dobro ti bo delo, če boš nekaj dokončala ali uredila po svoje. V odnosih se lahko pojavi želja po jasnosti – povej, kaj čutiš, brez zapletanja.

Odločna ženska je hitro označena kot težavna, pridna deklica dobi pohvalo

Tehtnica

Nedelja bo romantična in mehka. Hrepenela boš po lepoti, miru in harmoniji. Nekdo te bo presenetil z nežno gesto, ki bo imela večji pomen, kot pričakuješ.

Naredite nekaj zase: trikrat na teden po dvajset minut

Škorpijon

Čustva bodo globoka in nekoliko skrivnostna. Lahko se pojavi priložnost za pogovor, ki bo okrepil odnos. Dan je primeren za iskrenost – najprej do sebe, potem do drugih.

Ta znani Slovenec praznuje 87. rojstni dan

Strelec

Nedelja bo lahkotna in sproščena. Dobro ti bo delo, če boš nekaj časa zunaj ali v gibanju. V ljubezni boš želela več svobode, a tudi bližine – zanimiva kombinacija, ki bo danes lepo stekla.

Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju

Kozorog

Dan bo miren, a notranje bogat. Nekaj v tebi bo želelo upočasniti tempo in uživati v trenutku. V odnosih bo pomembno, da pokažeš svojo mehkejšo plat.

To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad

Vodnar

Tvoja drugačnost bo danes še bolj opazna. Nekdo bo cenil tvojo iskrenost in originalnost. V ljubezni se lahko zgodi nepričakovan, a lep trenutek bližine.

Hrvaška misica se je zaljubila v tega športnika

Ribi

Nedelja bo sanjava in čustvena. Glasba, spomini ali umetnost te bodo močno nagovorili. Nekdo te bo razumel brez besed – in to bo zate najlepši del dneva.

Horoskop

Dnevni horoskop: Škorpijoni čuvajo skrivnost, levi bodo dobili pohvalo

