Dnevni horoskop: Škorpijoni čutijo bolečino, raki postavljajo meje

Oven

Danes boš želela stvari premakniti naprej, a energija dneva te uči zmernosti. Ni treba, da imaš vse pod nadzorom. V odnosih se odpre priložnost za razumevanje, če boš pripravljena prisluhniti brez hitenja.

Bik

V ospredju bo občutek varnosti, tako čustvene kot materialne. Dan je primeren za načrtovanje in premišljene odločitve. Nekdo ti lahko ponudi iskren nasvet – sprejmi ga brez trme. Zvečer si privošči nekaj lepega zase.

Dvojčka

Tvoj dan bo poln pogovorov, sporočil in drobnih informacij. Ena izmed njih ima večji pomen, kot se zdi na prvi pogled. V ljubezni bodi jasna, saj bo iskrenost prinesla olajšanje na obeh straneh.

Rak

Čustva bodo danes stabilnejša kot v preteklih dneh. Lažje boš razumela sebe in svoje meje. Poskrbi, da ne daješ več, kot lahko. Topla beseda ali objem bosta imela večjo moč, kot si misliš.

Lev

Dan te spodbuja, da pokažeš svojo mehkejšo plat. Ni treba, da si vedno močna. V službi ali vsakdanjih obveznostih boš opažena zaradi svoje zanesljivosti. V ljubezni se obeta prijeten trenutek bližine.

Devica

Tvoj analitični um danes deluje brezhibno. Odličen dan za urejanje, načrtovanje ali reševanje manjših zapletov. Vseeno pazi, da ne kritiziraš preveč – ne sebe ne drugih. Dovoli si tudi malo spontanosti.

Tehtnica

V ospredju bodo odnosi in iskanje ravnovesja. Danes boš jasno začutila, kaj ti ne ustreza več. Ne ignoriraj teh občutkov. Lep pogovor ali estetski užitek ti bosta povrnila notranji mir.

Škorpijon

Škorpijoni se še naprej borijo s svojo bolečino, ki jim jo je prinesel začetek leta. Iščejo načine, ki bi jim pomagali odpreti novo poglavje, a zdi se, da so vsaj za zdaj, še ujeti v preteklosti.

Strelec

Želja po svobodi in spremembi bo danes močnejša. Tudi majhen korak v novo smer ti lahko povrne navdih. V ljubezni ali prijateljstvu se obeta iskren pogovor, ki razširi tvoj pogled.

Kozorog

Dan je primeren za dolgoročne cilje in resne pogovore. Tvoja zanesljivost bo cenjena. Ne pozabi pa, da si zaslužiš tudi počitek. Nekdo ti bo pokazal, da nisi sama v svojih odgovornostih.

Vodnar

Tvoje ideje bodo danes nekoliko drugačne, a prav zato dragocene. Ne skušaj se prilagoditi le zato, da bi ugajala. V osebnem življenju se lahko zgodi nepričakovano, a prijetno srečanje.

Ribi

Danes boš še posebej povezana s svojimi občutki. Dovoli si sanjati, a ostani prizemljena. Ustvarjalnost in intuicija bosta tvoji zaveznici. Zvečer bo primeren čas za umiritev in stik s sabo.