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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Eno znamenje bo razočarano, saj potrebuje več pozornosti

N. Č.
08. 07. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan bo od tebe zahteval nekaj več potrpežljivosti, kot si je želiš. Če boš znala umiriti tempo, boš opazila priložnost, ki bi jo sicer spregledala. V ljubezni iskren pogovor prinaša več bližine.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boš najbolj zadovoljna, če si boš vzela čas zase in za stvari, ki te pomirjajo. Na delovnem področju se obeta manjši uspeh ali pohvala. Večer je kot nalašč za razvajanje.

Dvojčka

Pred tabo je živahen dan, poln pogovorov in novih idej. Nekdo bo cenil tvoje mnenje bolj, kot pričakuješ. Pazi le, da ne obljubiš več, kot lahko izpolniš.

Rak

Tvoja intuicija bo danes izjemno močna, zato ji zaupaj. Družinski odnosi bodo v ospredju, nekdo pa bo potreboval tvojo podporo. Ne pozabi tudi nase.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Dan prinaša priložnost, da stopiš v ospredje in pokažeš svoje sposobnosti. Samozavest ti bo odprla marsikatera vrata. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje.

Devica

Podrobnosti bodo danes odločale o uspehu. Če boš ostala zbrana, boš hitro rešila nekaj, kar se je zdelo zapleteno. Poskrbi tudi za dovolj počitka.

Tehtnica

Dan bo naklonjen odnosom in sodelovanju. Nekdo bo cenil tvojo sposobnost, da umiriš napeto situacijo. Večer prinaša prijetno druženje ali lep kompliment.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boš polna odločnosti. Če že nekaj časa odlašaš pomembno odločitev, je pravi trenutek, da narediš prvi korak. Zaupaj svojim občutkom.

Strelec

Pred tabo je dan, ki vabi k raziskovanju in novim izkušnjam. Kratek izlet, zanimiv pogovor ali nova ideja ti lahko polepšajo razpoloženje. Ostani odprta za nepričakovano.

Kozorog

Dan bo prinesel svež pogled na situacijo, ki te že nekaj časa zaposluje. Tvoja ustvarjalnost bo na vrhuncu, zato izkoristi navdih. Večer, namenjen prijateljem, bo poln smeha.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Čustva bodo danes nekoliko močnejša, vendar ti bodo pomagala razumeti, kaj si zares želiš. Prisluhni svojemu notranjemu glasu. Dan se bo zaključil v prijetnem in umirjenem vzdušju.

Ribi

Na žalost se včasih vse ne izide tako, kot smo si zamislili. Pomembno je, da prilagodimo svoja pričakovanja in da nismo preveč razočarani. Zapomnimo si, da se vse zgodi z razlogom.

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