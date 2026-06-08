Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, raki zaupajo svojim občutkom

Oven

Teden boš začela odločno in z veliko energije. Pred tabo je priložnost, da narediš pomemben korak na področju, ki ti veliko pomeni. V odnosih se izkaže, da je iskrenost še vedno najboljša pot.

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Bik

Dan bo od tebe zahteval nekaj potrpežljivosti, vendar bo trud poplačan. Ne dovoli, da te zmotijo malenkosti. V ljubezni lahko majhna pozornost ustvari velik nasmeh.

Dvojčka

Ponedeljek prinaša živahno dogajanje in veliko komunikacije. Nekdo bo potreboval tvoj nasvet ali pomoč. Tvoja hitra pamet ti bo pomagala rešiti situacijo, ki se bo drugim zdela zapletena.

Rak

Danes bo pomembno, da zaupaš svojim občutkom. Čeprav bodo drugi ponujali različna mnenja, bo tvoje srce dobro vedelo, kaj potrebuješ. Večer je primeren za počitek in umiritev.

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Lev

Tvoja samozavest bo opazna že od jutra. Pred tabo je dan, ko lahko narediš dober vtis in pridobiš podporo ljudi okoli sebe. V ljubezni bo veliko odvisno od tvoje pobude.

Devica

Organiziranost bo danes tvoja največja prednost. Naloge, ki so se kopičile, boš reševala hitreje, kot si pričakovala. Poskrbi pa tudi za dovolj odmorov med obveznostmi.

Tehtnica

Pred tabo je dan prijetnih srečanj in spodbudnih pogovorov. Nekdo ti bo povedal nekaj, kar ti bo dalo novo motivacijo. V ljubezni se obeta več topline in razumevanja.

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Škorpijon

Dan bo odličen za osredotočenost na cilje. Če si v zadnjem času dvomila vase, boš danes dobila dokaz, da si na pravi poti. Zvečer si privošči nekaj časa samo zase.

Strelec

Tvoja radovednost te bo vodila do zanimivih informacij ali novih zamisli. Ne zavrni povabila na pogovor ali srečanje, saj se lahko razvije v nekaj koristnega. Danes te spremlja srečna energija.

Kozorog

Ponedeljek bo produktiven, čeprav bo zahteval nekaj discipline. Nekaj, kar se je zdelo oddaljeno, bo postalo bolj dosegljivo. V osebnih odnosih pokaži več svojih čustev.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Nepričakovane spremembe te danes ne bodo vrgle iz tira. Nasprotno, pokazale ti bodo nove možnosti. Tvoja ustvarjalnost bo navdušila nekoga, ki ga želiš prepričati v svojo idejo.

Ribi

Dan bo prežet z nežno in umirjeno energijo. Dobro boš zaznavala razpoloženje ljudi okoli sebe. Nekdo bo cenil tvojo prijaznost in ti to tudi pokazal.