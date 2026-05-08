Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, pri tehtnicah so v ospredju odnosi

Oven

Danes boš začutila potrebo, da nekaj dokončaš, kar te že dlje časa spremlja. Ne odlašaj več, saj ti bo zaključek prinesel nepričakovano olajšanje. Proti večeru te čaka prijeten pogovor, ki ti lahko odpre novo pot.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Tvoja stabilnost bo danes pomirjala tudi druge okoli tebe. Nekdo se bo obrnil nate po nasvet ali podporo, in tvoja beseda bo imela težo.

Dvojčka

Dan bo poln drobnih informacij in naključij, ki niso tako naključna, kot se zdijo. Bodi pozorna na podrobnosti, saj se v njih skriva pomembno sporočilo. Kratek stik z nekom iz preteklosti lahko prebudi zanimiva čustva.

Rak

Danes boš še posebej občutljiva na energijo drugih, zato izbiraj svojo družbo previdno. Če si vzameš čas zase, boš hitro našla notranji mir. Večer prinaša nežno toplino in občutek varnosti.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja samozavest bo danes zasijala, vendar pazi, da ne zasenčiš drugih. Če boš svojo moč delila, ne le kazala, boš dosegla veliko več. Nekdo te opazuje z iskrenim občudovanjem.

Devica

Danes se ti lahko zgodi majhen preobrat v načrtih, a ne skrbi – v tem se skriva priložnost. Če se prepustiš toku, lahko odkriješ nekaj boljšega, kot si pričakovala. Tvoja prilagodljivost bo tvoja prednost.

Tehtnica

Odnosi bodo danes v ospredju. Nek pogovor, ki si ga morda odlašala, lahko prinese olajšanje in novo ravnovesje. Poslušaj tudi tisto, kar ni izrečeno na glas.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Dan prinaša intenzivno energijo, ki jo lahko usmeriš v nekaj zelo produktivnega. Če se osredotočiš, lahko narediš velik korak naprej. Ne dovoli pa, da te drobne stvari vržejo iz tira.

Strelec

Tvoja želja po svobodi bo danes še močnejša kot običajno. Če si lahko privoščiš majhen pobeg iz rutine, ga izkoristi brez slabe vesti. Nova izkušnja ti lahko prinese svež navdih.

Kozorog

Danes boš čutila potrebo po strukturi in jasnosti. Postavi si meje in se jih drži – tako boš ohranila energijo za tisto, kar je res pomembno. Nekdo spoštuje tvojo odločnost bolj, kot pokaže.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoje ideje bodo danes še posebej drzne in izvirne. Ne zadržuj jih zase, saj lahko navdihneš nekoga drugega. Presenetljiv odziv te lahko prijetno razveseli.

Ribi

Dan bo prežet z nežno, sanjavo energijo, ki ti ustreza. Dovoli si ustvarjati ali preprosto biti v tišini. Intuicija ti danes zelo jasno kaže pravo smer.