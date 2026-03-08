Dnevni horoskop: Kozorogi kažejo nežnejšo plat, levi iščejo pozornost

Oven

Nedelja bo zate dan notranje moči in samozavesti. Imela boš občutek, da si končno na pravi poti. V ljubezni boš neposredna in iskrena, kar lahko poglobi odnos. Če si samska, te lahko pritegne nekdo, ki te bo znal navdihniti s svojo energijo.

Bik

Dan bo umirjen in prijeten, idealen za razvajanje in počasne užitke. Privošči si dober obrok ali dolg sprehod. V ljubezni boš iskala bližino in toplino, kar bo okrepilo občutek varnosti. Samske bike bodo danes bolj privlačili stabilni in prijazni ljudje.

Dvojčka

Nedelja bo družabna in polna pogovorov. Zlahka boš vzpostavljala stike in delila svoje misli. V ljubezni boš igriva in odprta, kar bo prineslo svežino v odnos. Če si samska, je možen prijeten flirt ali zanimivo sporočilo.

Rak

Čustva bodo danes v ospredju, zato si vzemi čas zase in za ljudi, ki jih imaš rada. V ljubezni boš nežna in skrbna, kar bo okrepilo povezanost. Dan je idealen za domače razvajanje, kuhanje ali miren pogovor s partnerjem.

Lev

Tvoja energija bo svetla in nalezljiva. Nedelja bo primerna za druženje, kratek izlet ali praznovanje same sebe. V ljubezni boš želela pozornost, a boš tudi sama znala podariti toplino. Samske lahko pritegne nekdo, ki bo znal slediti njihovemu tempu.

Devica

Dan bo miren in primeren za urejanje misli ter načrtov za prihodnji teden. Dobro se boš počutila, če boš imela stvari vsaj delno pod nadzorom. V ljubezni boš iskrena in zadržana, a zelo predana. Samske ne bodo hitele v nova poznanstva.

Tehtnica

Nedelja bo v znamenju lepote, harmonije in drobnih užitkov. Privošči si nekaj, kar te razveseli, morda majhno razvajanje ali srečanje s prijateljico. V ljubezni boš romantična in odprta za pogovor, kar bo okrepilo odnos.

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes izjemno močna. Morda boš prišla do pomembnega notranjega spoznanja. V ljubezni boš strastna, a tudi bolj občutljiva. Pomembno bo, da ne zadržuješ stvari v sebi, temveč jih poveš na miren način.

Strelec

Dan bo v znamenju svobode in dobrega razpoloženja. Če bo mogoče, si privošči izlet ali spremembo okolja. V ljubezni boš sproščena in optimistična. Obdobje je ugodno še posebej za samske, ki bodo bolj samozavestni kot običajno.

Kozorog

Nedelja bo namenjena počitku in urejanju osebnih zadev. Dobro se boš počutila, če boš imela dan vsaj delno organiziran. V ljubezni boš zanesljiva in skrbna, a ne pozabi pokazati tudi nežnejše plati.

Vodnar

Dan bo nekoliko nepredvidljiv, a zelo zanimiv. Imela boš veliko idej in željo po spremembah. V ljubezni boš potrebovala več prostora zase, kar je dobro povedati odkrito. Prijateljski pogovor ti bo izboljšal razpoloženje.

Ribi

Tvoja občutljivost in ustvarjalnost bosta danes še posebej izraziti. Dober dan za umetnost, glasbo ali tihe trenutke. V ljubezni boš romantična in sočutna, kar bo okrepilo povezanost. Če si samska, te lahko preseneti nežna pozornost.