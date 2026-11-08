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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Nekoga čakajo metuljčki v trebuhu, drugo znamenje dobra novica

N. Č.
08. 11. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

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Oven

Nedelja vas bo spodbudila k razmisleku o prihodnjih korakih. Nekaj, kar se je še pred kratkim zdelo zapleteno, bo danes precej bolj jasno. V ljubezni se obeta prijeten trenutek, ki vam bo polepšal večer.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Dan bo umirjen in prijeten, če se ne boste pustili zmotiti malenkostim. Užitek boste našli v preprostih stvareh, od dobre hrane do sproščenega druženja. Nekdo vam bo namenil pozornost, ki je niste pričakovali.

Dvojčka

Vaša radovednost bo danes močnejša kot običajno. Privlačile vas bodo nove ideje, zanimivi ljudje in nepričakovani pogovori. Večer prinaša novico, ki bi vas lahko razveselila.

Rak

Čas bo primeren za družino in ljudi, ki jim zaupate. Nekdo bo potreboval vašo podporo, a boste ugotovili, da tudi sami veliko dobite v zameno. Ne pozabite si vzeti nekaj trenutkov samo zase.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

V ospredju bodo vaši odnosi. Nekdo vam bo pokazal, da ste mu pomembni, četudi tega običajno ne izraža na glas. Samske bi lahko prejele sporočilo, ki bo prebudilo metuljčke v trebuhu.

Devica

Nedelja vam ponuja priložnost, da si oddahnete od obveznosti. Ne obremenjujte se z vsem, kar vas čaka v prihodnjem tednu. Danes bo pomembneje, da poskrbite za svoje dobro počutje.

Tehtnica

Ljubezen bo danes igrala glavno vlogo. Če ste v zvezi, si vzemite čas za partnerja, samske pa bi lahko presenetilo novo poznanstvo. Sledite srcu, tudi če vam razum govori drugače.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Nekaj se bo končno obrnilo v vašo korist. Dobili boste občutek, da ste spet na pravi poti, kar vam bo vlilo dodatno samozavest. Na področju odnosov vas čaka prijeten trenutek, ki si ga boste zapomnili še dolgo.

Strelec

Vaša želja po svobodi bo danes še posebej izrazita. Ne ostajajte doma, če vas vleče med ljudi ali na krajši izlet. Spontana odločitev se lahko izkaže za najboljšo v tem tednu.

Kozorog

Dan bo idealen za polnjenje baterij. Čeprav ste vajeni skrbeti za vse okoli sebe, si danes privoščite nekoliko več razvajanja. Telo in misli vam bodo hvaležni.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Pred vami je dan zanimivih idej in navdiha. Ne zavrzite zamisli, ki se vam bo porodila med povsem vsakdanjim opravilom. Nekdo bo navdušen nad vašim drugačnim pogledom na stvari.

Ribi

Vaša občutljivost bo danes vaša največja prednost. Hitro boste zaznali, kaj potrebujejo ljudje okoli vas. Večer bo idealen za romantiko, sprostitev ali prijeten pogovor z osebo, ki vam veliko pomeni.

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