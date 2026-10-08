Dnevni horoskop: Za eno znamenje postajajo čustva iz dneva v dan močnejša

Oven
Danes boste polni energije in želje po napredku. Nekdo vam lahko ponudi priložnost, o kateri do zdaj niste razmišljali. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje.
Bik
Četrtek prinaša občutek stabilnosti in notranjega miru. Določena skrb bo manjša, kot se vam je zdela še pred nekaj dnevi. Večer namenite stvarem, ki vas sproščajo.
Dvojčka
Pred vami je dinamičen dan, poln zanimivih pogovorov. Ne podcenjujte moči naključnega srečanja ali sporočila. Nekdo bi vas lahko navdušil z novo idejo.
Rak
Danes boste bolj pozorni na svoje občutke in potrebe. Prav je, da si vzamete čas zase, tudi če okoli vas vlada kaos. V ljubezni bo pomembna iskrenost.
Lev
Vaša samozavest bo nalezljiva. Dan je ugoden za predstavitve, razgovore ali pomembne pogovore. Nekdo bo opazil trud, ki ga vlagate že dlje časa.
Devica
Osredotočenost vam bo pomagala rešiti nalogo, ki se je zdela zapletena. Drobna zmaga vam bo povrnila zaupanje vase. Večer prinaša občutek zadovoljstva.
Tehtnica
Dan bo v znamenju prijetnih odnosov in dobrega razumevanja. Tudi morebitni nesporazumi se bodo hitro razrešili. Zvezde vam svetujejo, da sledite svojemu srcu.
Škorpijon
Intuicija vas danes ne bo pustila na cedilu. Bodite pozorni na podrobnosti, saj se v njih skriva pomemben odgovor. Nekdo vam bo pokazal zanimanje, ki ga do zdaj niste opazili.
Strelec
Pred vami je dan, ki prinaša optimizem in dobro voljo. Priložnost za spremembo bo vredna razmisleka. Ne bojte se stopiti korak iz cone udobja.
Kozorog
Danes boste nekoga pogledali z drugačnimi očmi. Ob osebi, ki vam je že dolgo blizu, bi lahko začutili nekaj več kot le prijateljsko naklonjenost. Ne hitite z zaključki, a ne ignorirajte občutkov, ki iz dneva v dan postajajo močnejši.
Vodnar
Dan bo spodbudil vašo ustvarjalnost in željo po novostih. Ideja, ki se vam porodi danes, ima velik potencial. Poslušajte tudi nasvet nekoga, ki vam želi dobro.
Ribi
Četrtek prinaša več nežnosti in topline v odnose. Nekdo bo cenil vašo podporo in razumevanje. Intuicija vam bo pomagala sprejeti pravo odločitev.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV