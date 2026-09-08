Dnevni horoskop: Device potrebujejo sproščenost, dvojčki iščejo skrite pomene

Oven

Danes boš želela stvari premakniti naprej, vendar ni treba, da vse urediš naenkrat. V službi ali pri drugih obveznostih se bo pokazalo, da je potrpežljivost lahko tvoja največja prednost. V ljubezni te čaka prijeten trenutek, če boš pripravljena povedati, kaj zares čutiš.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Torek ti prinaša občutek stabilnosti in željo po urejanju stvari, ki so se v zadnjih dneh nekoliko nakopičile. Nekdo ti bo morda zaupal nekaj osebnega, zato pokaži, da znaš biti dobra poslušalka. Na finančnem področju se izogni impulzivnemu nakupu.

Dvojčka

Tvoja komunikacija bo danes še posebej močna. Z nekaj pravimi besedami lahko razrešiš nesporazum ali si pridobiš podporo osebe, ki jo potrebuješ. V ljubezni ne išči skritih pomenov tam, kjer jih ni.

Rak

Danes boš bolj občutljiva za razpoloženje ljudi okoli sebe. To je lahko prednost, vendar pazi, da ne prevzameš tudi tujih skrbi. Popoldne si vzemi nekaj časa zase. V ljubezni te lahko razveseli majhna pozornost osebe, ki ti veliko pomeni.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja samozavest bo danes opazna in lahko ti pomaga pri pomembnem pogovoru ali odločitvi. Nekdo bo morda pričakoval, da prevzameš vodstvo – tokrat se ne umikaj. Na čustvenem področju pa pusti nekoliko več prostora tudi drugi strani.

Devica

Dan je primeren za urejanje podrobnosti, načrtovanje in zaključevanje nedokončanih nalog. Ne dovoli, da bi te želja po popolnosti upočasnila. V odnosih boš potrebovala več sproščenosti, zato ne analiziraj vsakega stavka.

Tehtnica

Pred tabo je dan, ko boš morala sprejeti manjšo odločitev, ki jo že nekaj časa odlagaš. Poslušaj svoje želje in ne izbiraj samo zato, da bi ugodila drugim. Ljubezensko področje je naklonjeno iskrenim pogovorom in prijetnemu druženju.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes zelo močna. Nekaj, kar se ti bo sprva zdelo nepomembno, se lahko kasneje izkaže za pomemben namig. Pri delu ne razkrivaj vseh svojih načrtov, dokler ne bo pravi trenutek. V ljubezni pa se lahko prebudi močna privlačnost.

Strelec

Potrebovala boš več svobode in malo spremembe rutine. Če lahko, si privošči kratek izlet, sprehod ali vsaj nekaj ur brez običajnih obveznosti. Nova ideja, ki se pojavi danes, je vredna nadaljnjega razmisleka.

Kozorog

Danes boš želela imeti stvari pod nadzorom, vendar ti lahko nepričakovana sprememba načrtov prinese prav prijetno presenečenje. Pri delu se pokaže tvoja zanesljivost. Na področju ljubezni pa boš potrebovala nekoliko več topline in manj resnosti.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoje misli bodo hitre in polne novih idej. Nekdo iz tvoje bližine bo morda potreboval tvoj nasvet, vendar pazi, da mu ne boš skušala rešiti čisto vsega. Zvečer ti bo dobro delo druženje z osebo, ob kateri si lahko popolnoma sproščena.

Ribi

Danes boš bolj sanjava, ustvarjalna in odprta za čustvene vtise. To je odličen dan za ustvarjanje, glasbo, pisanje ali preprosto miren trenutek zase. V ljubezni se lahko pokaže, da je nekaj, kar si dolgo želela, bližje, kot si mislila.