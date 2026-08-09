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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Ribe čaka mirna nedelja, intuicija škorpijonov bo močna

N. Č.
09. 08. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Nedelja vam prinaša priložnost, da nekoliko upočasnite tempo. Čeprav ste običajno radi v gibanju, vam bo danes koristilo nekaj mirnih trenutkov. Popoldne lahko prejmete zanimivo sporočilo ali povabilo.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Današnji dan je kot ustvarjen za uživanje v preprostih stvareh. Dobra hrana, prijeten pogovor ali sprehod v naravi vam bodo napolnili baterije. V odnosih boste izžarevali toplino, ki jo bodo drugi hitro opazili.

Dvojčka

Pred vami je družabna nedelja. Telefonski klic ali naključno srečanje vam lahko polepša dan in prinese novo idejo za prihodnje dni. Poskrbite le, da si vzamete tudi nekaj časa zase.

Rak

Čustvena povezanost bo danes v ospredju. Lep trenutek z družino ali prijatelji vam bo ostal v spominu. Če vas že nekaj časa bremeni kakšna misel, boste danes našli odgovor, ki vas bo pomiril.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Vaša dobra volja bo nalezljiva. Kamorkoli boste prišli, boste prinašali pozitivno energijo. Dan je odličen za druženje, ustvarjanje lepih spominov ali načrtovanje prihajajočega tedna.

Devica

Nedelja vas spodbuja, da uredite misli in si pripravite miren začetek novega tedna. Dan bo uspešen, če si ne boste naložili preveč obveznosti. Večer prinaša občutek zadovoljstva.

Tehtnica

Danes boste iskali ravnovesje med počitkom in druženjem. Nekdo vam bo namenil lepo besedo, ki vam bo polepšala razpoloženje. Dober čas je tudi za ustvarjalne dejavnosti ali obisk kraja, ki vas navdihuje.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Vaša intuicija bo zelo močna. Če boste sledili notranjemu občutku, boste sprejeli pravo odločitev glede nečesa, o čemer razmišljate že dlje časa. Večer bo miren in sproščujoč.

Strelec

Nedelja prinaša željo po novih doživetjih. Tudi krajši izlet ali sprememba okolja vam lahko vrneta energijo. Danes boste zlahka širili dobro voljo in navdušenje med ljudi okoli sebe.

Kozorog

Danes si dovolite odložiti skrbi in uživati v trenutku. Počitek ni izguba časa, ampak dobra priprava na nov teden. V pogovoru z bližnjo osebo lahko dobite koristen nasvet.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Vaša domišljija bo danes zelo živahna. Ustvarjalne ideje se bodo pojavljale spontano, zato jih ne prezrite. Popoldne je ugodno za srečanje s prijatelji ali prijeten pogovor ob kavi.

Ribi

Pred vami je nežna in umirjena nedelja. Posvetite nekaj časa sebi, svojim hobijem ali ljudem, ki vas navdihujejo. Dan se bo zaključil z občutkom hvaležnosti in notranjega miru.

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