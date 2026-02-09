Dnevni horoskop: Biki bodo zanesljivi, škorpijone čaka razjasnitev

Oven
Ponedeljek bo zahteval več potrpežljivosti, kot si je vajena. Nekaj se bo začelo počasneje, a se bo čez dan lepo razvilo. V ljubezni bo pomembna iskrenost – povej, kaj te teži, preden se nabere preveč misli.
Bik
Dan bo stabilen in prijeten, če si boš dovolila delati v svojem tempu. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost bolj, kot bo znal povedati. V odnosih se obeta miren in topel trenutek bližine.
Dvojčka
Tvoje misli bodo zelo aktivne. Lahko se pojavi nova ideja ali pogovor, ki ti bo odprl drugačen pogled na neko situacijo. V ljubezni boš želela več živahnosti in igrivosti.
Rak
Čustva bodo nežna, a nekoliko občutljiva. Potrebovala boš več razumevanja kot običajno. Nekdo ti bo pokazal, da si varna in sprejeta – dovoli si to sprejeti brez dvoma.
Lev
Ponedeljek bo v ospredje postavil tvojo samozavest. Nekdo bo opazil tvoj trud in ti dal potrditev, ki jo potrebuješ. V ljubezni se obeta prijeten občutek, da si za nekoga zelo pomembna.
Devica
Dan bo primeren za organizacijo in urejanje misli. Nekaj boš želela imeti pod nadzorom, kar ti bo dalo občutek varnosti. V odnosih bo pomembno, da ne skrivaš svojih potreb.
Tehtnica
Energija dneva bo mehka, a hkrati odločna. Lahko boš postavljena pred manjšo odločitev, ki bo zahtevala jasnost. V ljubezni se obeta lep pogovor, ki bo prinesel več miru.
Škorpijon
Ponedeljek bo intenziven, a zelo produktiven. Nekaj se bo razjasnilo, kar ti je že dolgo ležalo na mislih. V odnosih se odpira možnost za globlji stik, če si pripravljena spustiti nadzor.
Strelec
Dan bo lahek, če si boš dovolila več sproščenosti. Delo boš opravila hitreje, kot pričakuješ. V ljubezni boš želela več svobode, a tudi občutka, da si slišana.
Kozorog
Ponedeljek bo zahteval odgovornost, a te bo nagradil z občutkom ponosa. Nekdo bo cenil tvojo stabilnost. V odnosih bo pomembno, da pokažeš tudi svojo mehkejšo plat.
Vodnar
Tvoje ideje bodo nenavadne, a zelo navdihujoče. Nekdo bo videl tvoj potencial tam, kjer ga sama morda ne. V ljubezni se lahko zgodi nepričakovan, a lep preobrat.
Ribi
Dan bo sanjav, a tudi praktičen. Intuicija ti bo pomagala pri majhnih odločitvah. Nekdo bo začutil tvojo toplino in se ti približal na nežen način.
