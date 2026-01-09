Dnevni horoskop: Rakom manjka prava oseba, device čaka slaba novica

Oven

Danes boš polna zagona, a pazi, da ne pregoriš že dopoldne. Nekdo bo preizkušal tvojo potrpežljivost – vzemi to kot vajo v zrelosti. Zvečer si privošči nekaj samo zase.

Bik

Dan te vabi k umirjenosti. V službi se stvari sestavljajo počasneje, kot bi si želela, a dolgoročno si na pravi poti. V ljubezni se obeta topel pogovor, ki ti bo polepšal večer.

Dvojčka

Tvoja radovednost bo danes na vrhuncu. Odličen dan za pogovore, dogovore in nova poznanstva. Pazi le, da ne obljubiš preveč – izberi, čemu boš res sledila.

Rak

Iskala boš družbo in nove dogodivščine. Pripravljena si, da se podaš v neznano in pustiš preteklost za seboj. Manjka ti samo prava oseba, ki bo sledila tvojemu ritmu in te podpirala. Ne skrbi, našla jo boš.

Lev

Danes boš želela zasijati – in prav je tako. Nekdo te opazuje bolj pozorno, kot si misliš. V poslu ali ustvarjalnosti si lahko pogumna, le poslušaj svojo intuicijo.

Devica

Prejela boš slabo novico, ki te bo presenetila, a ne pretresla. Ohranjaš mirno kri in trezno glavo, kar je pri takšnih situacijah še kako pomembno. Bodi ponosna nase.

Tehtnica

Od partnerja boš pričakovala preveč. Razumeti moraš, da moški ne berejo misli, zato bodi še naprej iskrena in srčna, a hkrati direktna. Sčasoma se bo vse postavilo na pravo mesto, le zaupati moraš.

Škorpijon

Realnost novega leta je tu. To leto zate nikakor ne bo podobno prejšnjemu, saj te čakajo novi izzivi in nova poglavja, za katera si trenutno še prepričana, da nanje nisi pripravljena. Zmogla boš!

Strelec

V tebi bo nemir – želja po spremembi ali vsaj drugačnem ritmu. Če ne moreš pobegniti daleč, pobegni vsaj v mislih. Dan je ugoden za načrtovanje prihodnjih korakov.

Kozorog

Odgovornosti te danes ne bodo obremenjevale, temveč ti bodo dale občutek nadzora. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost. Zvečer si dovoli malo popuščanja in topline.

Vodnar

Tvoje ideje bodo danes nekoliko pred časom – kar je zate povsem normalno. Ne obupaj, če jih drugi še ne razumejo. Pravi ljudje bodo slišali, kar imaš povedati.

Ribi

Dan bo nežen, a globok. Intuicija bo tvoj največji zaveznik, še posebej v odnosih. Če si vzameš čas za tišino, lahko dobiš pomemben odgovor, ki ga že nekaj časa iščeš.