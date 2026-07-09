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Horoskop, astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Spogledljiva narava rib prihaja do izraza, eno znamenje se jim ne bo moglo upreti

N. Č.
09. 07. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan ti prinaša veliko energije in željo po spremembah. Ne hiti z odločitvami, saj boš največ dosegla s premišljenim pristopom. V ljubezni se obeta iskren pogovor, ki bo razjasnil nekaj dvomov.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boš našla zadovoljstvo v majhnih stvareh. Nekdo bo cenil tvojo pomoč in prijaznost bolj, kot si predstavljaš. Večer je odličen za sprostitev in razvajanje.

Dvojčka

Tvoja radovednost bo odprla nova vrata. Ne boj se postaviti vprašanj ali sprejeti zanimivega izziva. Na čustvenem področju zaupaj svoji intuiciji.

Rak

Dan bo namenjen urejanju odnosov in notranjemu miru. Poslušaj svoje občutke, vendar ne dovoli, da bi preteklost vplivala na sedanjost. Nekdo ti bo polepšal dan z lepo gesto.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boš v središču pozornosti, ne da bi se posebej trudila. Izkoristi svojo samozavest za napredek pri delu ali osebnih ciljih. V ljubezni te čaka prijetno presenečenje.

Devica

Tvoja natančnost bo danes velika prednost. Uspelo ti bo rešiti nekaj, kar se je zdelo zapleteno. Zvečer si vzemi čas zase in odmisli skrbi.

Tehtnica

Dan bo poln lepih srečanj in prijetnih pogovorov. Če si pred pomembno odločitvijo, ne poslušaj vseh nasvetov – najboljši odgovor že nosiš v sebi. Nasmeh ti bo odprl marsikatera vrata.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boš odločna in zbrana. Nekdo bo občudoval tvojo vztrajnost, čeprav tega morda ne bo povedal na glas. Na področju financ bodi nekoliko bolj previdna.

Strelec

Pred tabo je dan novih idej in optimizma. Kratek izlet ali sprememba rutine ti bo povrnila navdih. V ljubezni se prepusti spontanosti.

Kozorog

Vztrajnost se ti bo začela obrestovati. Dan je primeren za načrtovanje prihodnjih korakov in urejanje pomembnih zadev. Večer prinaša občutek zadovoljstva in miru.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoja ustvarjalnost bo danes na vrhuncu. Zaupaj svojim zamislim, tudi če se drugim zdijo nenavadne. Nekdo ti bo namenil iskren kompliment, ki ti bo polepšal razpoloženje.

Ribi

Spogledljiva narava rib prihaja do izraza. Eno znamenje se vam ne bo moglo upreti, ko boste uporabili svoje čare. Prav zato je danes primeren trenutek, da dan izkoritite za sledenje svojemu srcu.

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