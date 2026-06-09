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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Levi bodo samozavestni, tehtnice pa polne pozitivne energije

N. Č.
09. 06. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan bo poln energije in želje po napredku. Nekdo bo opazil tvoj trud, čeprav tega morda ne bo pokazal takoj. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje, ki bo ogrelo srce. Večer je primeren za spontano druženje.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boš iskala ravnovesje med obveznostmi in osebnim mirom. Ne dovoli, da te tuje skrbi potegnejo iz tvoje smeri. Na finančnem področju se kaže priložnost za pametno odločitev. Zaupaj svojemu občutku.

Dvojčka

Tvoje besede bodo imele posebno moč. Pogovor, ki si ga odlašala, lahko prinese nepričakovano olajšanje. V službi ali pri študiju se pokaže možnost za novo sodelovanje. Dan je ugoden za sklepanje poznanstev.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko intenzivnejša kot običajno. Namesto da jih skrivaš, jih izrazi na iskren in miren način. Nekdo iz preteklosti se lahko oglasi z zanimivo novico. Večer prinaša občutek topline in domačnosti.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja samozavest bo nalezljiva. Dan je odličen za predstavitve, pomembne sestanke ali pogumne korake v osebnem življenju. Nekdo občuduje tvojo odločnost bolj, kot si misliš. Ne boj se zasijati.

Devica

Dan bo zahteval nekaj prilagodljivosti. Načrti se lahko spremenijo, vendar bo končni rezultat boljši od pričakovanj. Poslušaj svoje telo in si vzemi dovolj časa za počitek. Majhna pozornost od bližnje osebe ti bo polepšala dan.

Tehtnica

Danes boš naravno privabljala ljudi in pozitivno energijo. Primeren čas je za reševanje nesporazumov in utrjevanje odnosov. Na ljubezenskem področju se obeta prijeten trenutek iskrenosti. Sledi svojemu srcu.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja intuicija bo izjemno močna. Če te nekaj opozarja, bodi pozorna na podrobnosti. Nekdo ti lahko zaupa pomembno skrivnost. Dan je ugoden za osebno rast in razmislek o prihodnjih ciljih.

Strelec

Nemirna energija te bo vabila k novim izkušnjam. Če imaš možnost kratkega izleta ali spremembe okolja, jo izkoristi. Dobra novica lahko pride od daleč. V ljubezni se obeta več smeha in sproščenosti.

Kozorog

Vztrajnost bo danes poplačana. Naloga, ki se je zdela zahtevna, bo končno dobila jasnejšo obliko. Ne pozabi proslaviti tudi manjših uspehov. Nekdo ceni tvojo zanesljivost bolj, kot pove na glas.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan bo prinesel zanimive ideje in nenavadna srečanja. Odprta glava ti lahko pomaga prepoznati priložnost, ki jo drugi spregledajo. Na področju prijateljstva se obeta prijetno presenečenje. Zaupaj svoji ustvarjalnosti.

Ribi

Danes boš še posebej občutljiva za lepoto in navdih. Ustvarjalno delo, glasba ali narava ti lahko prinesejo notranji mir. V ljubezni je čas za nežne besede in drobne pozornosti. Večer prinaša prijeten občutek izpolnjenosti.

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