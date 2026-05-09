Dnevni horoskop: Strelci bodo nemirni, šarm dvojčkov bo neustavljiv

N. Č.
09. 05. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan bo poln energije in nepričakovanih priložnosti. Nekdo bo občudoval tvojo odločnost, čeprav tega ne bo povedal naglas. V ljubezni se obeta iskren pogovor, ki ti bo prinesel olajšanje. Zvečer si vzemi čas zase in ne odgovarjaj na vsa sporočila takoj.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boš hrepenela po miru in udobju. Nekdo iz preteklosti se lahko nepričakovano oglasi in v tebi prebudi nostalgijo. Na področju financ bodi previdna pri impulzivnih nakupih. Večer bo idealen za dobro hrano in sprostitev.

Dvojčka

Tvoj šarm bo danes skoraj neustavljiv. Ljudje bodo iskali tvojo družbo in nasvete. V ljubezni se odpira možnost novega poznanstva ali flirtanja, ki bo trajalo dlje, kot pričakuješ. Poslušaj svojo intuicijo.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko intenzivnejša. Ne jemlji vsega osebno, tudi če se bo tako zdelo. Nekdo ti želi pomagati bolj, kot pokaže. V večernih urah se obeta prijetna novica, povezana z družino ali domom.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Dan bo ustvarjen za to, da zasiješ. Tvoja samozavest bo privlačila pozornost na vsakem koraku. Na delovnem področju lahko dobiš zanimiv predlog ali pohvalo. V ljubezni pa ne pozabi poslušati tudi druge strani.

Devica

Danes boš želela imeti vse pod nadzorom, a življenje bo imelo drugačne načrte. Manjša sprememba te lahko sprva vrže iz tira, a se bo izkazala za koristno. Poskrbi za svoje telo in ne preskakuj počitka.

Tehtnica

Romantična energija bo močno prisotna. Tudi če si samska, boš danes opažena. Nekdo ti bo namenil kompliment, ki ti bo ostal v mislih ves dan. Dober trenutek je za urejanje odnosov in iskrene pogovore.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Dan bo intenziven, a tudi zelo produktiven. Tvoja odločnost bo premikala meje. V ljubezni ne skrivaj svojih občutkov predolgo. Nekdo čaka, da narediš prvi korak.

Strelec

Nemir v tebi bo klical po spremembi ali avanturi. Če imaš možnost kratkega izleta ali spontane odločitve, jo izkoristi. Nekdo ti lahko danes ponudi zanimivo idejo za prihodnost. Nasmeh ti bo odprl marsikatera vrata.

Kozorog

Danes boš bolj resna kot običajno, a to ti bo pomagalo pri pomembni odločitvi. Na delu ali pri študiju lahko narediš velik korak naprej. V ljubezni pa si dovoli malo več nežnosti.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Presenetila boš samo sebe s svojo ustvarjalnostjo. Dan je odličen za nove začetke, spremembo videza ali drugačen pristop k stari težavi. Nekdo bo navdušen nad tvojo drugačnostjo.

Ribi

Tvoja intuicija bo danes neverjetno močna. Če imaš občutek glede neke osebe ali situacije, mu zaupaj. Čustveno bo dan nežen in topel. Večer prinaša trenutek, ki ti bo ogrel srce.

