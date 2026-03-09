Dnevni horoskop: Kozorogi bodo zanesljivi, strelci optimistični

Oven
Ponedeljek bo od tebe zahteval več potrpežljivosti, saj se stvari ne bodo odvijale tako hitro, kot bi si želela. Kljub temu boš imela dovolj energije, da se spopadeš z nalogami. V ljubezni boš želela jasne odgovore, zato je dober dan za iskren pogovor.
Bik
Dan bo stabilen in primeren za urejanje praktičnih zadev. Dobro se boš počutila, če boš imela občutek varnosti in nadzora. V ljubezni boš iskala bližino in toplino. Samske bike lahko preseneti prijetno povabilo ali sporočilo.
Dvojčka
Ponedeljek bo zelo komunikativen, zato boš veliko govorila, pisala in urejala dogovore. Pazi le, da se ne razpršiš na preveč stvari hkrati. V ljubezni boš igriva in odprta, kar bo prineslo svežino v odnos.
Rak
Čustva bodo danes nekoliko bolj v ospredju, zato boš bolj občutljiva na okolico. Poskusi ne jemati vsega osebno. V ljubezni boš potrebovala občutek varnosti in razumevanja. Domače okolje ti bo nudilo največ miru.
Lev
Tvoja samozavest bo danes zelo opazna. V službi ali med obveznostmi boš lažje prevzela pobudo. V ljubezni boš želela pozornost, a boš tudi sama znala pokazati toplino. Dan je primeren za druženje ali manjšo spremembo videza.
Devica
Dan bo primeren za urejanje podrobnosti in zaključevanje nalog. Dobro se boš počutila, ko boš imela stvari pod nadzorom. V ljubezni boš bolj zadržana, a zelo iskrena. Če si samska, danes ne boš hitela v nova poznanstva.
Tehtnica
Ponedeljek bo v znamenju iskanja ravnovesja. Pomembno bo, da si vzameš čas tudi zase. V ljubezni boš romantična in odprta za pogovor, kar bo okrepilo odnos. Dober dan za razvajanje ali urejanje videza.
Škorpijon
Tvoja intuicija bo danes zelo močna. Morda boš začutila, da moraš nekaj razčistiti. V ljubezni boš strastna, a tudi bolj občutljiva. Pazi, da ne reagiraš prehitro in impulzivno.
Strelec
Dan bo prinesel željo po spremembi in gibanju. Težko boš sedela pri miru, zato boš iskala nove izzive. V ljubezni boš sproščena in optimistična, kar bo pozitivno vplivalo na odnos. Samske lahko spoznajo nekoga zanimivega.
Kozorog
Ponedeljek bo deloven in učinkovit. Dobro boš organizirala svoje naloge in dosegla zastavljene cilje. V ljubezni boš resna in zanesljiva, vendar ne pozabi pokazati tudi nežnosti.
Vodnar
Dan bo prinesel nove ideje in drugačen pogled na stare težave. V službi ali šoli boš izstopala s svojo izvirnostjo. V ljubezni boš potrebovala več prostora zase, kar je dobro povedati odkrito.
Ribi
Tvoja ustvarjalnost bo danes zelo izrazita. Dober dan za umetnost, pisanje ali mirne dejavnosti. V ljubezni boš nežna in romantična, kar bo poglobilo povezanost. Če si samska, te lahko preseneti prijetna pozornost.
