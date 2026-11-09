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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Bike čaka uspešen teden, za vodnarje se začenja nova pot

N. Č.
09. 11. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

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Oven

Pred vami je dinamičen začetek tedna. Nekdo bo od vas pričakoval hitro odločitev, a ne dovolite, da vas priganjajo. V ljubezni se obeta iskren pogovor, ki lahko razjasni nekaj pomembnega.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Ponedeljek vam prinaša občutek stabilnosti. Čeprav vas čakajo številne obveznosti, boste vse opravili brez večjih težav. Nekdo bo opazil vaš trud in vam namenil besede pohvale.

Dvojčka

Dan bo poln komunikacije, sestankov in sporočil. Pazite, da ne spregledate pomembne podrobnosti. Samske bi lahko presenetilo zanimivo poznanstvo, povezano z delom ali hobijem.

Rak

V ospredju bodo čustva. Morda boste razmišljali o nečem, kar se je zgodilo v preteklosti, a kmalu boste ugotovili, da je čas za nov pogled naprej. Večer bo primeren za mir in počitek.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Nekdo bo poiskal vašo pomoč ali nasvet. Ne podcenjujte svojega vpliva, saj lahko z eno samo opazko nekomu polepšate dan. Na ljubezenskem področju se obeta prijetno presenečenje.

Devica

Začetek tedna bo zelo produktiven. Uspešno boste opravili nalogo, ki vas je dolgo obremenjevala. Zvečer si privoščite nekaj trenutkov zase, tudi če vas mika, da bi še naprej delali.

Tehtnica

Dan bo ugoden za sklepanje dogovorov in urejanje odnosov. Če z nekom že dolgo niste govorili, je zdaj pravi trenutek za pobudo. Nekdo bo cenil vašo iskrenost.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Vaša energija bo nalezljiva. Ljudje bodo želeli biti v vaši družbi, vaše mnenje pa bo imelo večjo težo kot običajno. Na področju ljubezni se obeta trenutek, ki vam bo povrnil vero v nekaj, o čemer ste dvomili.

Strelec

Vleklo vas bo k novim izzivom. Čeprav je šele začetek tedna, boste že razmišljali o naslednjem potovanju, projektu ali spremembi. Zaupajte svoji intuiciji, saj vas vodi v pravo smer.

Kozorog

Osredotočeni boste na cilje in rezultate. Nekdo bo opazil vašo vztrajnost in predanost. Ne pozabite pa si vzeti trenutka za osebo, ki si želi več vaše pozornosti.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Danes boste polni zanimivih idej. Ne zavrzite predloga, ki se vam bo sprva zdel nenavaden. Prav v njem se lahko skriva nekaj, kar vam bo koristilo v prihodnosti. Nova pot je pred vami.

Ribi

Ponedeljek bo nekoliko bolj umirjen, kot ste pričakovali, in prav to vam bo ustrezalo. Poslušajte svoje občutke in ne hitite z odločitvami. Nekdo vam bo pokazal, da mu pomenite več, kot ste mislili.

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