Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Astrologija
Horoskop

Tedenski horoskop: Kozorogi iščejo globino, ribe bodo motivirane

N. Č.
23. 11. 2025 04.00
0

Pred nami je nov teden in z njim tudi nov tedenski horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Teden se začne z energijo odločnosti. V prvih dneh boš imela občutek, da se vse postavlja na svoje mesto. Če si razmišljala o pomembnem koraku, se bo v sredini tedna pojavila idealna priložnost. V ljubezni te čaka prijeten dvig energije, ki ti povrne samozavest.

Bik

V začetku tedna te obdaja stabilnost, ki ti daje prostor za urejanje misli in načrtov. Proti četrtku boš začutila potrebo po več topline in bližine, zato bodo odnosi v ospredju. Vikend ti prinaša mir in možnost za čustveno zbližanje z osebo, ki ti veliko pomeni.

Dvojčka

Teden bo živahen in poln miselnih prebliskov. Zlahka boš sklepa povezave in ideje. V drugi polovici tedna te čaka zanimiv pogovor, ki razjasni nekaj, kar ti je dolgo rojilo po glavi. Vikend prinaša lahkotnost in družabno energijo.

Rak

Čustvena mehkoba te spremlja ves teden, vendar v pozitivnem smislu – pomaga ti začutiti, kaj je resnično dobro zate. V odnosih se bo okrepila iskrenost. Proti koncu tedna lahko doživiš trenutek, ki napolni tvoje srce s toplino in hvaležnostjo.

Lev

Teden je kot ustvarjen, da zasiješ. V prvih dneh ti bo samozavest prinesla pomemben napredek na področju dela ali projektov. V ljubezni je prisotna močna privlačnost, zlasti ob koncu tedna, ko se sprosti energija, ki pritegne pozornost drugih.

Devica

V začetku tedna boš izjemno produktivna, kar ti bo dalo občutek nadzora nad stvarmi. V nadaljevanju te čaka prijeten preobrat, ko bo nekdo pokazal hvaležnost za tvoj trud. Vikend ti prinaša možnost, da se sprostiš in uživaš v drobnih radostih.

Tehtnica

Teden prinaša harmonijo, ki jo že nekaj časa pogrešaš. Prvi dnevi bodo lahkotni, sredi tedna pa se lahko zgodi nekaj, kar povrne tvojo vero v dobre odnose. Vikend bo čustveno topel, z nekaj romantike in notranje sprostitve.

Škorpijon

Intenzivna energija te spremlja ves teden, vendar v pozitivnem smislu – usmerjena je v smisel, preboj in jasno odločitev. Sredi tedna lahko pride do globokega pogovora, ki spremeni dinamiko pomembnega odnosa. Vikend bo strasten in močan.

Strelec

Teden je poln optimizma in priložnosti. V prvih dneh boš imela občutek, da so ti vrata odprta. V četrtek ali petek te čaka nepričakovano povabilo ali ideja, ki ti osveži življenje. Vikend bo sproščen, igriv in poln smeha.

Kozorog

Začenjaš teden stabilno, z občutkom, da veš, kaj želiš. Sredi tedna te čaka trenutek podpore ali priznanja, ki ga nisi pričakovala. V ljubezni boš iskala globino – in prav ob koncu tedna jo tudi našla.

Vodnar

Teden ti prinaša val kreativnosti. Prvi dnevi so idealni za načrtovanje in razmišljanje izven običajnih okvirov. V drugi polovici tedna boš v odnosih občutila toplino in sproščenost. Vikend ti lahko prinese prijetno presenečenje.

Ribi

Čaka te naporen teden, a pomembno je, da se nalog lotiš umirjeno in premišljeno. Verjemi vase in zaupaj svoji presoji. Stoj za svojimi besedami in ohrani motivacijo. 

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop dnevni horoskop
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Mesec bo predlagal zvišanje minimalne plače na 1000 evrov neto
Mesec bo predlagal zvišanje minimalne plače na 1000 evrov neto
šport
Dončić po obdarovanju soigralcev: Hayes potrebuje čelado, to je srhljivo
Dončić po obdarovanju soigralcev: Hayes potrebuje čelado, to je srhljivo
tv oddaje
Kaj bo sledilo porazu lovca Ivana?
Kaj bo sledilo porazu lovca Ivana?
tv oddaje
Ste pripravljeni na lov?
Ste pripravljeni na lov?
Vizita.si
Zato ne zmorete shujšati
Zato ne zmorete shujšati
Okusno.je
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Zadovoljna.si
Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena
Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena
Moskisvet.com
Vroča 62-letnica jemlje dih
Vroča 62-letnica jemlje dih
Bibaleze.si
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
Cekin.si
Zakonca zadela že drug jackpot
Zakonca zadela že drug jackpot
Dominvrt.si
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
Vizita.si
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
RUBRIKE:

Novice Trači Moda Lepota Šport in zdravje Osebna rast in odnosi Intervju Potovanja Kraljevo Oddaje
Zadovoljna.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1332