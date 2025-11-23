Tedenski horoskop: Kozorogi iščejo globino, ribe bodo motivirane

Pred nami je nov teden in z njim tudi nov tedenski horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Teden se začne z energijo odločnosti. V prvih dneh boš imela občutek, da se vse postavlja na svoje mesto. Če si razmišljala o pomembnem koraku, se bo v sredini tedna pojavila idealna priložnost. V ljubezni te čaka prijeten dvig energije, ki ti povrne samozavest.

Bik

V začetku tedna te obdaja stabilnost, ki ti daje prostor za urejanje misli in načrtov. Proti četrtku boš začutila potrebo po več topline in bližine, zato bodo odnosi v ospredju. Vikend ti prinaša mir in možnost za čustveno zbližanje z osebo, ki ti veliko pomeni.

Dvojčka

Teden bo živahen in poln miselnih prebliskov. Zlahka boš sklepa povezave in ideje. V drugi polovici tedna te čaka zanimiv pogovor, ki razjasni nekaj, kar ti je dolgo rojilo po glavi. Vikend prinaša lahkotnost in družabno energijo.

Rak

Čustvena mehkoba te spremlja ves teden, vendar v pozitivnem smislu – pomaga ti začutiti, kaj je resnično dobro zate. V odnosih se bo okrepila iskrenost. Proti koncu tedna lahko doživiš trenutek, ki napolni tvoje srce s toplino in hvaležnostjo.

Lev

Teden je kot ustvarjen, da zasiješ. V prvih dneh ti bo samozavest prinesla pomemben napredek na področju dela ali projektov. V ljubezni je prisotna močna privlačnost, zlasti ob koncu tedna, ko se sprosti energija, ki pritegne pozornost drugih.

Devica

V začetku tedna boš izjemno produktivna, kar ti bo dalo občutek nadzora nad stvarmi. V nadaljevanju te čaka prijeten preobrat, ko bo nekdo pokazal hvaležnost za tvoj trud. Vikend ti prinaša možnost, da se sprostiš in uživaš v drobnih radostih.

Tehtnica

Teden prinaša harmonijo, ki jo že nekaj časa pogrešaš. Prvi dnevi bodo lahkotni, sredi tedna pa se lahko zgodi nekaj, kar povrne tvojo vero v dobre odnose. Vikend bo čustveno topel, z nekaj romantike in notranje sprostitve.

Škorpijon

Intenzivna energija te spremlja ves teden, vendar v pozitivnem smislu – usmerjena je v smisel, preboj in jasno odločitev. Sredi tedna lahko pride do globokega pogovora, ki spremeni dinamiko pomembnega odnosa. Vikend bo strasten in močan.

Strelec

Teden je poln optimizma in priložnosti. V prvih dneh boš imela občutek, da so ti vrata odprta. V četrtek ali petek te čaka nepričakovano povabilo ali ideja, ki ti osveži življenje. Vikend bo sproščen, igriv in poln smeha.

Kozorog

Začenjaš teden stabilno, z občutkom, da veš, kaj želiš. Sredi tedna te čaka trenutek podpore ali priznanja, ki ga nisi pričakovala. V ljubezni boš iskala globino – in prav ob koncu tedna jo tudi našla.

Vodnar

Teden ti prinaša val kreativnosti. Prvi dnevi so idealni za načrtovanje in razmišljanje izven običajnih okvirov. V drugi polovici tedna boš v odnosih občutila toplino in sproščenost. Vikend ti lahko prinese prijetno presenečenje.

Ribi