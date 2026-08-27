Lunin mrk bo najbolj vplival na ta 4 znamenja

Luna bo skoraj v celoti zdrsnila v Zemljino senco in lahko za kratek čas dobi značilen rdečkasto-oranžen odtenek, zato se uporablja tudi izraz "krvava luna".

Kaj pomeni lunin mrk v astrologiji?

V astrologiji je lunin mrk povezan s polno luno, zato se njegove simbolike pogosto razlagajo kot obdobje vrhunca, razkritij in zaključkov. Tokrat je Luna v Ribah, Sonce pa nasproti nje v Devici. To ustvarja simbolično os med: - razumom in čustvi, - nadzorom in prepuščanjem, - vsakodnevnimi obveznostmi in notranjimi potrebami, - popolnostjo in sprejemanjem nepopolnosti. Astrologi zato ta mrk razlagajo kot trenutek, ko lahko postane zelo očitno, česa ne moremo več nositi s seboj. Nekatera poglavja se lahko zaključijo, druga pa se začnejo prav zato, ker smo pripravljeni nekaj starega spustiti. Ena od pomembnih lekcij bo v tem obdobju tudi razlikovanje med tem, kar si želimo, da bi bilo res, in tem, kar dejansko je.

icon-expand Astrologi zato ta mrk razlagajo kot trenutek, ko lahko postane zelo očitno, česa ne moremo več nositi s seboj. FOTO: Shutterstock

Ljubezen: nekaj se lahko končno razjasni

Mrk v Ribah lahko po astroloških interpretacijah močneje vpliva na čustvene odnose. Pri nekaterih lahko prinese globoko spoznanje o odnosu, spoznanje, ki je bilo morda že dolgo prisotno, vendar si ga oseba ni želela priznati. Zato se v tem obdobju lahko pojavijo pogovori, ki jih nekdo že dolgo odlaša, razkritja, dokončni zaključki odnosov, vrnitve ljudi iz preteklosti, odločitev za nov začetek ter močnejša potreba po čustveni varnosti. Astrološka razlaga tega mrka ni nujno negativna. Konec nečesa lahko pomeni osvoboditev prostora za nekaj novega.

Denar in delo

Os Devica–Ribi lahko simbolično odpira tudi vprašanja vsakdanjega dela, rutine, obveznosti in tega, koliko energije dejansko vlagamo v stvari, ki nam nekaj pomenijo. Nekateri astrološki viri zato temu obdobju pripisujejo potrebo po preurejanju prioritet. Če se že nekaj časa sprašujete: "Ali je to res življenje, ki si ga želim?" je lahko prav konec avgusta obdobje, ko odgovor postane precej bolj jasen.

Kateri znaki bodo mrk najbolj občutili?

Astrologi se precej strinjajo, da bodo najbolj izpostavljeni spremenljivi znaki: predvsem Ribe, Devica, Dvojčka in Strelec.

icon-expand Lunin mrk FOTO: POP TV

RIBE – največji preobrat

Ribe so nedvomno v središču tega mrka. Ker se mrk dogaja prav v njihovem znamenju, lahko simbolično odpre vprašanja identitete, odnosov, življenjske smeri in tega, kdo pravzaprav želijo biti. Za Ribe je to lahko obdobje: "Stari jaz odhaja, novi pa se šele rojeva." Če so v zadnjih mesecih nekaj dolgo odlašale, bi lahko zdaj prišle do točke, ko preprosto ne morejo več ignorirati svojih občutkov. Ribe imajo največji potencial za osebno transformacijo.

DEVICA – pomembne odločitve v odnosih

Device so na nasprotni strani mrka, zato se lahko močno odprejo teme partnerstva in odnosov. Nekatere Device bodo morale sprejeti odločitev, ki so jo dolgo prelagale. Za druge pa lahko pride do pomembnega razkritja, ki jim bo pomagalo razumeti, kam odnos dejansko vodi. Največji izziv: sprejeti, da vsega ni mogoče nadzorovati.

DVOJČKA – spremembe v karieri

Dvojčki lahko mrk občutijo predvsem na področju kariere, javne podobe in življenjske smeri. Možno je spoznanje, da trenutna pot ni več prava, ali pa se pojavi priložnost, ki jih prisili, da začnejo razmišljati drugače. Pojavi se lahko potreba po ponovni uskladitvi kariernih ciljev. Največji potencial: nova poklicna smer.

icon-expand Device so na nasprotni strani mrka, zato se lahko močno odprejo teme partnerstva in odnosov. FOTO: Shutterstock

STRELEC – čas za zaključek

Strelci lahko občutijo mrk skozi vprašanja doma, družine in občutka varnosti. Nekaj, kar je bilo dolgo nedorečeno, lahko pride do zaključka. Astrologinja Susan Miller pri avgustovskem mrku za Strelce prav tako govori o zaključku določene zadeve. Največji izziv: pustiti preteklost tam, kamor spada.

Kdo pa lahko od mrka največ pridobi?

RAK

Mrk v vodnem znamenju Rib lahko Rakom prinese večjo čustveno jasnost, predvsem glede tega, kaj si v življenju zares želijo.

ŠKORPIJON

Škorpijonom lahko pomaga pri zaupanju lastni intuiciji in pri odločitvah, ki so jih dolgo držali zase.

BIK

Biki lahko dobijo nov pogled na prijateljstva, načrte in prihodnost.

KOZOROG

Kozorogi lahko občutijo potrebo po spremembi načina komunikacije in odnosov z bližnjimi. Astrološki viri sicer poudarjajo, da znamenje Sonca samo po sebi ni dovolj za natančno osebno napoved, pomembni so tudi ascendent, Luna in položaji drugih planetov v rojstni karti.

icon-expand Lunin mrk FOTO: Shutterstock

Kaj prinaša obdobje po mrku?

Najzanimivejši del astrološke interpretacije je, da se učinki mrka ne razumejo nujno kot nekaj, kar se zgodi samo na eno noč. Astrologi ga pogosto obravnavajo kot vrhunec procesa, ki se je začel že prej, njegove posledice oziroma spoznanja pa se lahko razvijajo še tedne ali mesece.

Glavno sporočilo tega mrka v Ribah

"Ne moreš začeti novega poglavja, če še vedno vztrajaš v starem." Za nekatere bo to pomenilo konec odnosa. Za druge spremembo službe. Za tretje pomembno odločitev glede družine ali življenjskega sloga. Nekateri pa bodo preprosto prvič po dolgem času priznali sami sebi, kaj si v resnici želijo. In prav zato astrologi ta mrk opisujejo kot čas zaključevanja, čustvenega čiščenja in priprave na nov začetek.

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