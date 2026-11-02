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Astrologija
Horoskop

Mesečni horoskop: november bo nekaterim znamenjem prinesel veliko sreče

N. Č.
02. 11. 2026 14.18
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Pred nami je nov mesec in z njim tudi nov mesečni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

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Oven

November vam prinaša nov zagon. Če ste v zadnjem času dvomile o svojih odločitvah, boste zdaj ponovno našle samozavest. Na področju dela se obeta zanimiva priložnost, v ljubezni pa bo pomembno, da jasno izrazite, kaj si želite. Samske lahko spoznate nekoga, ki bo hitro pritegnil vašo pozornost.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Pred vami je mesec stabilnosti in prijetnih trenutkov. V ospredju bodo dom, družina in odnosi z ljudmi, ki vam največ pomenijo. V drugi polovici meseca boste bolj drzne kot običajno, kar se lahko pozitivno odrazi tudi v ljubezenskem življenju.

Dvojčka

November bo pester in poln komunikacije. Obeta se vam veliko srečanj, pogovorov in novih poznanstev. Pazite le, da ne boste prevzele preveč obveznosti naenkrat. V ljubezni bo odločala iskrenost.

Rak

Končno boste imele občutek, da se stvari postavljajo na svoje mesto. November vam prinaša več notranjega miru in občutek varnosti. Nekdo iz preteklosti vas lahko preseneti s sporočilom ali nepričakovanim stikom.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

To bo mesec, v katerem boste sijale. Vaša energija bo nalezljiva, ljudje pa bodo iskali vašo družbo. Na ljubezenskem področju vas čakajo vznemirljivi trenutki, še posebej proti koncu meseca.

Devica

November bo od vas zahteval nekoliko več potrpežljivosti. Stvari se morda ne bodo odvijale tako hitro, kot bi si želele, a prav počasnejši tempo vam bo omogočil sprejemanje boljših odločitev. Poskrbite tudi za več počitka.

Tehtnica

Pred vami je romantičen mesec. V partnerskih odnosih boste iskale več bližine, samske pa boste odprte za nova poznanstva. Prav tako boste navdih našle pri modi, umetnosti in vseh lepih stvareh, ki vas obdajajo.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

To je vaš čas. November vam prinaša moč, odločnost in občutek, da ste pripravljene narediti velik korak naprej. Zaupajte svoji intuiciji, saj vas bo vodila v pravo smer. V ljubezni se obeta več strasti.

Strelec

Mesec bo prebudil vašo željo po spremembah. Razmišljale boste o potovanjih, novih projektih ali celo večjih življenjskih odločitvah. Proti koncu meseca boste začutile, da se odpira novo poglavje.

Kozorog

Na poslovnem področju boste med najbolj uspešnimi znamenji novembra. Vaša predanost bo opažena, trud pa nagrajen. V zasebnem življenju si ne pozabite vzeti časa za ljudi, ki vam največ pomenijo.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

November vam prinaša številne nove ideje. Vaša ustvarjalnost bo na vrhuncu, zato je to idealen čas za začetek projektov, o katerih razmišljate že dlje časa. V ljubezni boste presenetljivo odprte in iskrene.

Ribi

Vaša občutljivost bo ta mesec prednost. Hitro boste prepoznale, kaj potrebujete vi in ljudje okoli vas. November je odličen za ustvarjanje, osebno rast in poglabljanje odnosov. Nekdo vam lahko pokaže, da mu pomenite več, kot ste mislile.

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