Petek 13.: za ta 4 znamenja bo presenetljivo srečen dan

Petek 13 že stoletja velja za enega najbolj skrivnostnih datumov v letu. Medtem ko ga nekateri povezujejo z nesrečo in slabimi znamenji, astrologi opozarjajo, da lahko za določena horoskopska znamenja prinese tudi nekaj zelo pozitivnih premikov.

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Letošnji petek 13 je še posebej zanimiv, saj prihaja tik po koncu retrogradnega Merkurja in v času, ko se v direktno gibanje obrača tudi Venera. Zato naj bi nekaterim znamenjem prinesel več sreče, jasnosti in priložnosti kot običajno.

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Bik: končno bodo nagrajeni za svojo potrpežljivost

Biki bi lahko v petek 13 prejeli novico ali odgovor, na katerega čakajo že dlje časa. Po mnenju astrologov je pred njimi ugoden dan za odnose, finance in osebne odločitve. Če so se v zadnjih tednih soočali z negotovostjo, bi se lahko stvari zdaj začele obračati v njihovo korist.

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Lev: dan za pogumne korake

Levi bodo imeli občutek, da se jim vrača samozavest. Prav zato je petek 13 zanje primeren trenutek za odločitve, ki so jih do zdaj odlašali. Astrologi menijo, da bodo lažje stopili iz cone udobja in naredili korak proti cilju, ki si ga želijo že dlje časa.

Škorpijon: prihaja občutek olajšanja

Ker se je retrogradni Merkur odvijal prav v znamenju Škorpijona, so številni pripadniki tega znamenja zadnje tedne občutili precej notranjih pritiskov. Petek 13 naj bi jim prinesel več jasnosti, boljšo komunikacijo in občutek, da se stvari končno premikajo naprej.

Kozorog: čas za dobre novice

Kozorogi bi lahko bili med največjimi srečneži dneva. Posebej ugodno naj bi bilo področje kariere, dolgoročnih načrtov in denarja. Če čakajo na odgovor, ponudbo ali pomemben pogovor, bi se lahko razplet zgodil prej, kot pričakujejo.

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Ni vsak petek 13 razlog za skrb

Čeprav je petek 13 pogosto obdan z vraževerjem, številni astrologi poudarjajo, da ni nujno slab dan. Nasprotno. Letos ga lahko mnogi izkoristijo kot simboličen trenutek za zaključek starega poglavja in začetek novega. Za Bike, Leve, Škorpijone in Kozoroge pa bi lahko bil celo eden prijetnejših dni tega meseca.

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