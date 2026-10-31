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Planeti
Horoskop

Ni retrograden samo Merkur: trenutno je retrogradnih kar pet planetov

N. Č.
31. 10. 2026 04.00
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Trenutno ni retrograden samo Merkur. Retrogradni so hkrati Merkur, Venera, Saturn, Uran in Neptun, medtem ko je Pluton šele pred kratkim zaključil svojo retrogradnost. Preverite, kaj to pomeni za nas.

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Ko slišimo besedo retrogradnost, večina najprej pomisli na Merkur in težave v komunikaciji, zamujena sporočila ali tehnične zaplete. A konec oktobra in v začetku novembra 2026 je astrološka slika precej bolj zanimiva. Po astroloških koledarjih je namreč retrogradnih kar pet planetov: Merkur, Venera, Saturn, Uran in Neptun.

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Kaj pomeni, da je planet retrograden?

Astrologi poudarjajo, da retrogradnost ne pomeni, da se planet dejansko giblje nazaj. Gre za optično iluzijo, ki nastane zaradi različnih hitrosti gibanja Zemlje in drugih planetov. V astrologiji pa naj bi takšna obdobja simbolično predstavljala čas obračanja vase, premisleka in ponovnega vrednotenja določenih področij življenja.

Planeti
PlanetiFOTO: Shutterstock

Retrograden Merkur: čas za premislek, ne za paniko

Merkur je verjetno najbolj znan retrograden planet. Kot pojasnjuje ameriški astrološki portal Astrology.com, naj bi bil povezan s komunikacijo, prometom, tehnologijo in sklepanjem dogovorov. Ko je retrograden, astrologi pogosto svetujejo dodatno previdnost pri podpisovanju pogodb, pošiljanju elektronskih sporočil in sprejemanju pomembnih odločitev.

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V astrologiji je Merkur povezan tudi z miselnimi procesi. Zato številni astrologi menijo, da je to obdobje bolj primerno za popravljanje starih napak kot za začetek povsem novih projektov.

Retrogradni Merkur
Retrogradni MerkurFOTO: Dreamstime

Retrogradna Venera: stare ljubezni in vprašanja o vrednosti

Po navedbah portala Astrostyle retrogradna Venera pogosto odpira teme odnosov, samozavesti, osebnih vrednot in denarja. V takšnih obdobjih se lahko po astroloških interpretacijah pogosteje oglasijo nekdanji partnerji ali pa se znova odprejo vprašanja, za katera smo mislili, da so že zaključena.

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Astrologi zato pogosto priporočajo, da v času retrogradne Venere ne sprejemamo prenagljenih odločitev o ljubezni, videzu ali večjih finančnih izdatkih.

Konjunkcija planetov
Konjunkcija planetovFOTO: Adobe Stock

Retrogradni Saturn: lekcije, ki jih ne moremo več odlagati

Če Merkur in Venera vplivata predvsem na vsakdanje življenje in odnose, je Saturn precej bolj povezovan z odgovornostjo, disciplino in dolgoročnimi cilji. Kot piše AstroTwins za portal ELLE, Saturn med retrogradnostjo posameznika spodbuja k razmisleku o tem, kje prevzema odgovornost in kje se morda izogiba pomembnim življenjskim nalogam.

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To obdobje naj bi bilo po astrološkem prepričanju namenjeno predvsem preverjanju osebnih meja, kariernih odločitev in dolgoročnih načrtov.

saturn
saturnFOTO: Shutterstock

Retrogradni Uran: nepričakovane spremembe dobijo smisel

Uran velja za planet sprememb, inovacij in uporništva. Ko se navidezno giblje nazaj, astrologi verjamejo, da se pozornost usmeri na notranje spremembe namesto na zunanje preobrate.

Portal MindBodyGreen navaja, da retrogradni Uran pogosto sproži razmislek o življenju, ki ga živimo, in življenju, ki si ga v resnici želimo. To je čas, ko lahko postane jasno, kateri vzorci nas omejujejo in kje si želimo več svobode.

Retrogradni Neptun: resnica pride na površje

Neptun je v astrologiji povezan z intuicijo, sanjami, ideali in iluzijami. Ko je retrograden, naj bi po mnenju astrologov tančica med resničnostjo in predstavami postala nekoliko tanjša.

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Astrologinja Lisa Stardust je za portal Allure pojasnila, da retrogradni Neptun pogosto prinese trenutke streznitve. Nekaj, kar smo idealizirali, lahko nenadoma vidimo v povsem drugačni luči. Prav zato mnogi astrologi to obdobje povezujejo z razkrivanjem resnice in boljšim razumevanjem lastnih motivov.

Neptun
NeptunFOTO: Shutterstock

Kaj astrologi priporočajo v času retrogradnih planetov?

dokončajte projekte, ki ste jih že začeli,

preverite pomembne dokumente in pogodbe,

ne hitite z večjimi finančnimi odločitvami,

posvetite več časa odnosom,

ne ignorirajte občutka, da nekaj potrebuje spremembo.

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Zakaj se zdi, da je trenutno vse počasneje?

Ko je retrogradnih več planetov hkrati, astrologi pogosto govorijo o obdobju upočasnitve. To ne pomeni, da se stvari ustavijo, temveč da so ljudje bolj usmerjeni v pregledovanje preteklosti, popravljanje napak in dokončevanje nedokončanih zgodb.

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Prav zaradi tega številni astrološki analitiki konec oktobra in začetek novembra 2026 opisujejo kot čas, ko ni najpomembneje hiteti naprej, ampak se za trenutek ustaviti in preveriti, ali hodimo v smer, ki si jo zares želimo.

Do kdaj bodo posamezni planeti retrogradni?

Venera: do 14. novembra 2026

Merkur: do 13. novembra 2026

Saturn: do 11. decembra 2026

Uran: do 8. februarja 2027

Neptun: do 12. decembra 2026

Morda retrogradni planeti res niso krivi za zamujena sporočila, bivše partnerje, ki se nenadoma oglasijo, ali občutek, da se stvari premikajo počasneje. V astrologiji pa velja prepričanje, da so takšna obdobja priložnost, da se za trenutek ustavimo, pogledamo nazaj in preverimo, ali še vedno sledimo poti, ki si jo želimo.

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