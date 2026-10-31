Ni retrograden samo Merkur: trenutno je retrogradnih kar pet planetov

Ko slišimo besedo retrogradnost, večina najprej pomisli na Merkur in težave v komunikaciji, zamujena sporočila ali tehnične zaplete. A konec oktobra in v začetku novembra 2026 je astrološka slika precej bolj zanimiva. Po astroloških koledarjih je namreč retrogradnih kar pet planetov: Merkur, Venera, Saturn, Uran in Neptun.
Kaj pomeni, da je planet retrograden?
Astrologi poudarjajo, da retrogradnost ne pomeni, da se planet dejansko giblje nazaj. Gre za optično iluzijo, ki nastane zaradi različnih hitrosti gibanja Zemlje in drugih planetov. V astrologiji pa naj bi takšna obdobja simbolično predstavljala čas obračanja vase, premisleka in ponovnega vrednotenja določenih področij življenja.
Retrograden Merkur: čas za premislek, ne za paniko
Merkur je verjetno najbolj znan retrograden planet. Kot pojasnjuje ameriški astrološki portal Astrology.com, naj bi bil povezan s komunikacijo, prometom, tehnologijo in sklepanjem dogovorov. Ko je retrograden, astrologi pogosto svetujejo dodatno previdnost pri podpisovanju pogodb, pošiljanju elektronskih sporočil in sprejemanju pomembnih odločitev.
V astrologiji je Merkur povezan tudi z miselnimi procesi. Zato številni astrologi menijo, da je to obdobje bolj primerno za popravljanje starih napak kot za začetek povsem novih projektov.
Retrogradna Venera: stare ljubezni in vprašanja o vrednosti
Po navedbah portala Astrostyle retrogradna Venera pogosto odpira teme odnosov, samozavesti, osebnih vrednot in denarja. V takšnih obdobjih se lahko po astroloških interpretacijah pogosteje oglasijo nekdanji partnerji ali pa se znova odprejo vprašanja, za katera smo mislili, da so že zaključena.
Astrologi zato pogosto priporočajo, da v času retrogradne Venere ne sprejemamo prenagljenih odločitev o ljubezni, videzu ali večjih finančnih izdatkih.
Retrogradni Saturn: lekcije, ki jih ne moremo več odlagati
Če Merkur in Venera vplivata predvsem na vsakdanje življenje in odnose, je Saturn precej bolj povezovan z odgovornostjo, disciplino in dolgoročnimi cilji. Kot piše AstroTwins za portal ELLE, Saturn med retrogradnostjo posameznika spodbuja k razmisleku o tem, kje prevzema odgovornost in kje se morda izogiba pomembnim življenjskim nalogam.
To obdobje naj bi bilo po astrološkem prepričanju namenjeno predvsem preverjanju osebnih meja, kariernih odločitev in dolgoročnih načrtov.
Retrogradni Uran: nepričakovane spremembe dobijo smisel
Uran velja za planet sprememb, inovacij in uporništva. Ko se navidezno giblje nazaj, astrologi verjamejo, da se pozornost usmeri na notranje spremembe namesto na zunanje preobrate.
Portal MindBodyGreen navaja, da retrogradni Uran pogosto sproži razmislek o življenju, ki ga živimo, in življenju, ki si ga v resnici želimo. To je čas, ko lahko postane jasno, kateri vzorci nas omejujejo in kje si želimo več svobode.
Retrogradni Neptun: resnica pride na površje
Neptun je v astrologiji povezan z intuicijo, sanjami, ideali in iluzijami. Ko je retrograden, naj bi po mnenju astrologov tančica med resničnostjo in predstavami postala nekoliko tanjša.
Astrologinja Lisa Stardust je za portal Allure pojasnila, da retrogradni Neptun pogosto prinese trenutke streznitve. Nekaj, kar smo idealizirali, lahko nenadoma vidimo v povsem drugačni luči. Prav zato mnogi astrologi to obdobje povezujejo z razkrivanjem resnice in boljšim razumevanjem lastnih motivov.
Kaj astrologi priporočajo v času retrogradnih planetov?
dokončajte projekte, ki ste jih že začeli,
preverite pomembne dokumente in pogodbe,
ne hitite z večjimi finančnimi odločitvami,
posvetite več časa odnosom,
ne ignorirajte občutka, da nekaj potrebuje spremembo.
Zakaj se zdi, da je trenutno vse počasneje?
Ko je retrogradnih več planetov hkrati, astrologi pogosto govorijo o obdobju upočasnitve. To ne pomeni, da se stvari ustavijo, temveč da so ljudje bolj usmerjeni v pregledovanje preteklosti, popravljanje napak in dokončevanje nedokončanih zgodb.
Prav zaradi tega številni astrološki analitiki konec oktobra in začetek novembra 2026 opisujejo kot čas, ko ni najpomembneje hiteti naprej, ampak se za trenutek ustaviti in preveriti, ali hodimo v smer, ki si jo zares želimo.
Do kdaj bodo posamezni planeti retrogradni?
Venera: do 14. novembra 2026
Merkur: do 13. novembra 2026
Saturn: do 11. decembra 2026
Uran: do 8. februarja 2027
Neptun: do 12. decembra 2026
Viri: Astro-Seek, Astrology.com, Astrostyle, ELLE, MindBodyGreen, Allure
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