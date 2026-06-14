Tedenski horoskop: Ribe čaka presenečenje, biki načrtujejo prihodnje korake

Oven

Pred vami je teden, v katerem boste želeli stvari premakniti naprej. Energije vam ne bo manjkalo, zato pazite le, da ne boste prehitri pri odločitvah. Na delovnem področju se lahko pokaže nova priložnost, ki bo zahtevala nekaj poguma. V ljubezni bodo pomembni iskreni pogovori. Konec tedna bo idealen za šport ali dejavnosti na prostem.

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Bik

Ta teden vam prinaša več stabilnosti in notranjega miru. Čas bo primeren za urejanje financ, domačih zadev in načrtovanje prihodnjih korakov. Nekdo vam bo ponudil pomoč ali koristen nasvet. V partnerskih odnosih boste iskali občutek varnosti in topline. Nedelja bo odlična za razvajanje in počitek.

Dvojčka

Pred vami je živahen in družaben teden. Veliko bo komunikacije, novih informacij in zanimivih srečanj. Nekdo vas lahko navduši z idejo, ki bo odprla nove možnosti. Na čustvenem področju bodite jasni glede svojih pričakovanj. Proti koncu tedna si vzemite čas za stvari, ki vas veselijo.

Rak

Ta teden boste bolj povezani s svojimi občutki. Nekatere situacije bodo zahtevale več potrpežljivosti, vendar boste prav zaradi svoje intuicije našli prave odgovore. V družinskem krogu se obeta prijeten trenutek povezanosti. V ljubezni bo pomembno zaupanje.

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Lev

Teden vam prinaša več samozavesti in priložnosti, da pokažete svoje talente. Ljudje bodo opazili vaš trud in energijo. Na delovnem področju se lahko odprejo vrata za nekaj novega. V odnosih pa ne pozabite, da je pozornost do drugih enako pomembna kot želja po uspehu.

Devica

Pred vami je teden organizacije in napredka. Uspešno boste reševali naloge, ki so se dolgo kopičile. Nekdo bo cenil vašo natančnost in odgovornost. Na ljubezenskem področju se obeta več sproščenosti, če boste pripravljeni spustiti nadzor nad vsako podrobnostjo.

Tehtnica

Ta teden bo poudarjal odnose in sodelovanje. Dobro boste znali povezovati ljudi in iskati kompromise. Nekdo vam lahko izkaže posebno naklonjenost ali hvaležnost. Konec tedna prinaša prijetne trenutke v družbi prijateljev ali partnerja.

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Škorpijon

Vaša intuicija bo skozi ves teden izjemno močna. Ne prezrite občutkov, ki se bodo pojavljali ob pomembnih odločitvah. Na področju dela se lahko razjasni situacija, ki je bila dolgo nejasna. V ljubezni se obeta več iskrenosti in globljih pogovorov.

Strelec

Pred vami je dinamičen teden, poln novih idej in želje po spremembah. Morda boste začeli načrtovati potovanje, izobraževanje ali nov osebni projekt. Vaš optimizem bo nalezljiv. V odnosih pa pazite, da boste poslušali tudi želje drugih.

Kozorog

Ta teden vas spodbuja k vztrajnosti. Čeprav se bodo nekatere stvari razvijale počasneje, boste z doslednostjo dosegli dobre rezultate. Finančne teme bodo v ospredju. Konec tedna vam bo prinesel občutek zadovoljstva zaradi dobro opravljenega dela.

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Vodnar

Teden bo naklonjen ustvarjalnosti in novim zamislim. Nekdo bo pokazal zanimanje za vaše ideje ali predloge. Bodite odprti za sodelovanje, saj lahko skupaj dosežete več kot sami. V ljubezni bo pomembna iskrena komunikacija.

Ribi

Ta teden vam prinaša več navdiha in notranjega miru. Dobro boste prepoznavali potrebe ljudi okoli sebe, vendar ne pozabite tudi nase. Ustvarjalne dejavnosti vam bodo pomagale sprostiti misli. Ob koncu tedna vas čaka prijetno presenečenje ali lep trenutek, ki vam bo ostal v spominu.