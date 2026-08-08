Retrogradni velikani prinašajo pomembne premike – kaj pomeni, da so Saturn, Neptun in Pluton hkrati retrogradni?

Letošnje poletje astrološko zaznamuje hkratna retrogradnost Saturna, Neptuna in Plutona. Čeprav beseda "retrograden" pri marsikom vzbuja strah pred težavami, gre v resnici za astronomski pojav, ko se z vidika Zemlje zdi, da se planet giblje nazaj.

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Pomembno je razumeti, da omenjeni planeti vplivajo na počasne, stabilne procese v življenju, zato njihova retrogradnost ne povzroča nenadnih zmed v komunikaciji, kot smo vajeni pri Merkurju, piše portal The Economic Times. Namesto tega nas silijo k premisleku o prioritetah, načrtovanju in dolgoročni disciplini. Namen tega obdobja je, da pridobimo novo perspektivo na področjih odgovornosti, intuicije in transformacije, preden se planeti znova usmerijo v neposredno gibanje.

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Kaj Saturnova retrogradnost pomeni za vaš vsakdan?

Saturn vlada redu, doslednosti in zrelosti. Med njegovo retrogradno fazo je ključno preveriti, kako upravljamo s svojim časom in energijo. Na področju financ se priporoča revizija stroškov in načrtovanje odplačevanja dolgov, piše The Economic Times. V karieri boste morda začutili potrebo po izpopolnjevanju veščin ali premisleku o tem, ali je trenutna pot prava za vašo prihodnost. Saturn nas uči, da so hitre rešitve le redko trajne. Poudarek je na postavljanju jasnih mej v odnosih in sprejemanju odgovornosti za svoje odločitve. Bistveno je, da ne hitite, temveč se lotite urejanja tistih stvari, ki ste jih predolgo odlašali.

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Kaj nam prinaša Neptunova retrogradnost?

Ko je Neptun retrograden, postanejo vaši odnosi in sanje precej bolj jasni. Na površje pridejo vzorci, ki ste jih morda prezrli, kar vam omogoča, da v razmerjih postavite bolj realna pričakovanja, piše The Economic Times. Če se ukvarjate s pisanjem, glasbo ali katero koli kreativno dejavnostjo, boste morda dobili svež navdih iz starih, nedokončanih projektov. Bodite pozorni na svojo intuicijo in sanje, saj vam lahko ponudijo praktične rešitve za težave, ki so vas mučile mesece. Namesto da bi iskali odgovore v zunanjem svetu, se v tem času usmerite vase, prakticirajte čuječnost in se naučite razlikovati med dejanskimi čustvi in tistimi, ki so le projekcija vaših strahov.

icon-expand Kaj nam prinaša Neptunova retrogradnost? FOTO: Shutterstock

Kaj nam prinaša Plutonova retrogradnost?

Retrogradni Pluton deluje na nivoju dolgoročnih premikov. V tem času lahko postanejo opaznejše dinamike moči v vaših odnosih, kar vam omogoča, da vzpostavite bolj spoštljive in enakopravne povezave, piše The Economic Times. Prav tako je to ugoden trenutek za razmislek o karieri – ali vaše delo še odraža vaše temeljne vrednote? Če opazite, da vas nekateri vzorci vedno znova zadržujejo, vam retrogradni Pluton nudi orodja, da te navade opustite. Ni nujno, da so spremembe vidne takoj; gre za notranje zdravljenje in zbiranje moči. Svetujemo, da v tem času prakticirate iskreno komunikacijo in si dovolite čutiti vse aspekte svoje osebnosti, brez sodbe ali zanikanja.

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Seznam dejanj, ki se jim je med retrogradnostjo dobro izogniti ali jih sprejeti:

V prvi vrsti se izogibajte naglim življenjskim odločitvam, kot je nenadna menjava službe brez vnaprejšnjega načrta. Namesto tega končajte projekte, ki jih imate že na mizi. Redno preverjajte svoj finančni proračun in se držite zastavljenih mej.

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Kar se tiče odnosov, ne reagirajte na prvo žogo – vzemite si čas, da situacijo dobro premislite. Pomembno je tudi, da ne zanemarite skrbi za svoje telo; zadostna mera spanca in zmerna vadba bosta ključni za stabilnost vaše psihe. Spomnite se, da so ti meseci namenjeni analizi in pripravi na prihajajočo jesen, ko bo čas za konkretne premike v zunanjem svetu.