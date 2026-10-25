Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo magnet za poglede, ribe čaka olajšanje

Oven

Pred vami je teden, v katerem boste težko mirovale. Zvezde vas spodbujajo, da naredite korak naprej na področju, kjer že nekaj časa oklevate. V ljubezni bo pomembno, da ne pričakujete, da bo druga oseba brala vaše misli. Jasne besede bodo prinesle boljše rezultate kot namigi. Konec tedna vam prinaša občutek zmage.

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Bik

Teden bo v znamenju stabilnosti in majhnih uspehov. Nekaj, za kar ste vložile veliko časa in energije, bo začelo kazati rezultate. V partnerskem odnosu boste iskale toplino in varen pristan. Samske bi lahko presenetilo sporočilo nekoga iz preteklosti.

Dvojčka

Pred vami je živahen teden, poln pogovorov, srečanj in novih idej. Pazite le, da se ne boste razpršile na preveč strani hkrati. V ljubezni bo veliko dogajanja, a odgovor na pomembno vprašanje boste našle šele, ko si boste priznale, kaj si v resnici želite.

Rak

Ta teden vam prinaša več notranjega miru. Čustva, ki so vas v zadnjem času obremenjevala, bodo postopoma izgubila svojo moč. Nekdo vam bo pokazal, da vam stoji ob strani bolj, kot ste mislile. Vikend bo primeren za druženje z ljudmi, ki vas napolnijo z dobro energijo.

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Lev

Dogajanje bo povezano z vašo samozavestjo in ambicijami. Prihaja priložnost, da pokažete, česa ste sposobne. Ne podcenjujte se. Na ljubezenskem področju vas čaka prijetno presenečenje, ki bo prišlo od osebe, od katere ga najmanj pričakujete.

Devica

Teden vas bo naučil, da ni treba imeti vedno vsega pod popolnim nadzorom. Nekatere stvari se bodo razpletle same od sebe in veliko bolje, kot ste načrtovale. V odnosih bo pomembno zaupanje. Poskusite manj analizirati in bolj uživati v trenutku.

Tehtnica

Za vami je obdobje odločanja, zdaj pa prihaja čas, ko boste začele opažati posledice svojih izbir. Več harmonije bo tako doma kot v ljubezni. Samske tehtnice bi lahko srečale osebo, ki jih bo pritegnila s svojo iskrenostjo in mirno energijo.

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Škorpijon

To je vaš čas. Sonce v vašem znamenju vam prinaša dodatno moč, privlačnost in odločnost. Če želite nekaj spremeniti, je zdaj pravi trenutek. V ljubezni boste magnet za poglede, zato ne bo manjkalo zanimanja. Poslušajte svojo intuicijo.

Strelec

Nemir v vas bo tokrat pozitiven. Spodbujal vas bo, da razširite svoja obzorja in preizkusite nekaj novega. Lahko se pojavi zanimiva priložnost za potovanje, izobraževanje ali nov projekt. V ljubezni boste najbolj privlačne takrat, ko boste preprosto svoje.

Kozorog

Teden vam ponuja priložnost, da se nekoliko oddahnete od nenehnih obveznosti. Ne bo šlo vse po načrtu, a to ni nujno slabo. Nekdo vam bo pomagal tam, kjer ste vajene vse opraviti same. Vikend bo primeren za razvajanje in polnjenje baterij.

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Vodnar

Vaša ustvarjalnost bo na vrhuncu. Ideje bodo prihajale ena za drugo, zato si jih zapisujte. Nekatera poznanstva bi lahko dobila povsem novo dimenzijo. V ljubezni boste ugotovile, da je iskren pogovor vreden več kot sto domnev.

Ribi

Ta teden vas bo opomnil, kako pomembno je poslušati sebe. Intuicija vas ne bo pustila na cedilu. Na čustvenem področju prihaja več jasnosti, zato boste lažje sprejele odločitev, ki jo odlagate že dlje časa. Konec tedna prinaša občutek olajšanja.