Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje

Oven

Ta teden bo zelo dinamičen in poln priložnosti za nove začetke. Na delovnem področju boš želela dokazati, koliko zmoreš, a pazi, da se ne izčrpaš prehitro. V ljubezni prihaja več strasti in iskrenih pogovorov. Konec tedna ti prinaša prijetno presenečenje.

Bik

Pred tabo je teden notranjega miru in počasnega napredka. Veliko boš razmišljala o prihodnosti in odnosih, ki ti res nekaj pomenijo. Finančno bodi nekoliko bolj previdna, saj te lahko zamika nepotreben nakup. Vikend bo idealen za razvajanje in počitek.

Dvojčka

Komunikacija bo tvoja največja moč. V ospredju bodo nova poznanstva, zanimivi pogovori in priložnosti, ki jih ne pričakuješ. V ljubezni bo igrivost zelo privlačna, a ne obljubljaj preveč. Nekdo bo ta teden pogosto mislil nate.

Rak

Čustva bodo nekoliko močnejša kot običajno, a prav to ti bo pomagalo razumeti pomembno situacijo. Nekdo iz tvoje bližine potrebuje tvojo toplino in podporo. Na področju doma ali družine se obeta prijeten trenutek, ki ti bo veliko pomenil.

Lev

Teden bo ustvarjen za tvoje velike načrte. Samozavest bo rasla iz dneva v dan, kar bodo opazili tudi drugi. Na področju ljubezni boš magnet za pozornost, še posebej proti koncu tedna. Ne pozabi pa si vzeti časa tudi za počitek.

Devica

Pred tabo je produktiven teden, v katerem boš veliko uredila. Čeprav bo obveznosti veliko, boš zadovoljna s svojim napredkom. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost bolj, kot pokaže. V ljubezni pa poskusi manj analizirati in bolj začutiti.

Tehtnica

Ta teden ti prinaša več romantike in lepih trenutkov v odnosih. Dober čas je za iskrene pogovore in nove začetke. Samske tehtnice lahko preseneti zanimivo poznanstvo. V drugi polovici tedna bo pomembno, da poslušaš tudi svoje potrebe.

Škorpijon

Intenziven teden je pred tabo. Veliko stvari boš čutila globlje kot drugi, zato pazi, da ne prevzameš preveč tujih skrbi. V ljubezni se lahko zgodi pomemben preobrat ali iskreno razkritje. Vikend bo primeren za umik in polnjenje energije.

Strelec

Teden bo poln gibanja, novih idej in spontanih odločitev. Nekdo ti lahko ponudi zanimivo priložnost, povezano s potovanjem ali novim projektom. V ljubezni bo pomembno, da ostaneš iskrena in ne bežiš pred čustvi.

Kozorog

Ta teden boš zelo osredotočena na cilje in rezultate. Čeprav boš imela občutek, da moraš vse urediti sama, ti bo nekdo nepričakovano pomagal. V ljubezni boš potrebovala več varnosti in iskrenosti. Konec tedna prinaša olajšanje.

Vodnar

Pred tabo je ustvarjalen in nekoliko nepredvidljiv teden. Tvoje ideje bodo izstopale, zato se ne boj povedati, kaj misliš. Nekdo te bo občudoval prav zaradi tvoje drugačnosti. V ljubezni se obeta nekaj nepričakovanega.

Ribi

Tvoja intuicija bo ta teden zelo močna. Nekatere stvari boš začutila še preden se zgodijo. V odnosih bo pomembna nežnost in iskrenost. Nekdo ti bo pokazal, da si mu veliko bolj pomembna, kot si mislila. Vikend bo čustveno zelo lep.