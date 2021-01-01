Zadovoljna.si
25 prazničnih vprašanj s Tinkaro Fortuna

Ne boste verjeli, kaj skriva popolni božični večer

3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki

December brez filma Sam doma ni pravi december

Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji

25 prazničnih vprašanj z Lucijo Harum

Slovenska igralka Lucija Harum, ki v seriji Nemirna kri igra uporniško Diano Veber, nas je pozdravila v svojem prazničnem domu. V posebnem prazničnem intervjuju smo ji zastavili 25 vprašanj. Vsa so se vrtela okoli decembrskih navad, družinskih tradicij in vsega, kar praznike naredi res posebno doživetje.
25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec

Slovenska igralka in ustvarjalka Ondina Kerec, ki v seriji Nemirna kri igra Lucijo Jerman, nas je popeljala v praznično vzdušje, ki ga že vrsto let ustvarja sama. V posebnem prazničnem intervjuju smo ji med sprehodom po praznični Ljubljani zastavili 25 vprašanj. Vsa so se vrtela okoli decembrskih ritualov, družinskih tradicij in vsega, kar praznike naredi prav posebno doživetje.
Kaj nam je o samozavesti in kemiji razkril seksi Slovenec leta 2025?

Ste se kdaj vprašale, kako se počuti nekdo, ki ga Slovenke razglasijo za najbolj seksi? Spoznajte Seksi Slovenca 2025, ki je bil nad nominacijo presenečen, a iskreno hvaležen. Povedal nam je, kaj mu pomaga pri ohranjanju samozavesti, zakaj je šport njegov zaveznik in katere lastnosti so mu ključne pri izbiri partnerke.
Znani Slovenec razkril, kako se je odločil za igralski poklic

Ko sta nagrajenki naše nagradne igre obiskali snemalni dan priljubljene serije Nemirna kri, sta poleg ekskluzivnega vpogleda v zakulisje doživeli še nekaj posebnega – osebni pogovor z igralcem Svitom Stefanijo, ki v seriji igra lik Lukasa Novaka.
Manca Udovič: "Vsak lovec ima svoj stajling"

Stilistka Manca Udovič razkriva ozadje ustvarjanja prepoznavnih videzov lovcev in voditelja v priljubljeni oddaji Na lovu. Spoznajte, kako z oblačili izraža njihove karaktere in skrbi, da se počutijo samozavestno pred kamerami.
Lovci se v prostem času vedno učijo

Po napornih kvizih je sprostitev ključna, a vsak ima svoj način, kako se regenerirati. Pogovarjali smo se z lovci iz nove oddaje Na lovu, ki so z nami delili svoje metode za polnjenje baterij in pomen sprostitve v vsakdanjem življenju.
Za 60. rojstni dan si je zaželel zmage na izboru za najbolj seksi Slovenca leta 2025

Magnifico je 1. decembra praznoval 60 let in prav na ta dan izdal svoj deseti studijski album Alpe Adria Club. Ko smo vstopili v prostor, kjer je potekala predstavitev, je bilo čutiti posebno energijo: kombinacijo prazničnega pričakovanja, ustvarjalne sproščenosti in topline, ki jo lahko ustvari le nekdo, ki v sebi nosi več desetletij glasbenih zgodb. Magnifico nas je pozdravil osebno, skoraj domačno, kot bi nas povabil v svojo dnevno sobo.
Slovenska smučarka o tem, kako je preoblikovala športno disciplino v podjetniški zagon

Ana Drev, nekdanja vrhunska slovenska alpska smučarka, je po koncu športne kariere stopila na podjetniško pot in ustanovila blagovno znamko Snow Monkey. Naš pogovor z njo je razkril njeno pot od snežnih strmin do podjetništva, lekcije, ki jih je prinesla športna disciplina, in strast do trajnostnih ter funkcionalnih izdelkov. Zaupala nam je, kako je ideja za inovativne termovke vzniknila iz osebne izkušnje, kakšni izzivi so spremljali prehod v poslovni svet ter kako združuje ljubezen do narave, aktivnega življenja in podjetniške vztrajnosti.
To je hčerka po snemanju rekla Ani Praznik

Skupina Bepop, znana po svoji energiji in toplini, razkriva ozadje svoje nove božične pesmi, imenovane 'Za praznike'. Odkrijte, kako se je rodila ideja za pesem, zakaj je bilo vredno počakati eno leto in kako so dekleta s pomočjo hčerk posnele čudovit videospot. Spregovorile so tudi o hvaležnosti in o tem, kakšne želje imajo za praznični čas.
Takrat je Blaž Švab iz Modrijanov prvič občutil oder

Modrijani pripravljajo nekaj posebnega za svoje oboževalce. Na Noči Modrijanov 2026 bodo oder delili z novimi glasbenimi upi, zato so nedavno odprli avdicijo za mlade glasbenike starosti od 3 do 33 let. Pogovarjali smo se z Blažem Švabom o njegovi ljubezni do glasbe in prvih javnih nastopih.
Se je še spomnite? To Nina iz Talentov počne danes

Nina Sirk iz šova Slovenija ima talent, ki jo zdaj poznamo pod umetniškim imenom ÄNEN, predstavlja svojo novo avtorsko pesem z naslovom Želim si te. Preverite, kaj vse nam je zaupala o nastanku svoje nove pesmi in kaj načrtuje za prihodnost.
Ta trenutek bo Mirjam Korbar vedno ostal v spominu

Na POP TV že nekaj tednov spremljamo serijo Nemirna kri, ki navdušuje z napeto družinsko zgodbo. V vlogi Olge Veber nam je Mirjam Korbar zaupala več o izzivih snemanja in lepih spominih s prizorišča.
