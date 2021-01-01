Za 60. rojstni dan si je zaželel zmage na izboru za najbolj seksi Slovenca leta 2025 Magnifico je 1. decembra praznoval 60 let in prav na ta dan izdal svoj deseti studijski album Alpe Adria Club. Ko smo vstopili v prostor, kjer je potekala predstavitev, je bilo čutiti posebno energijo: kombinacijo prazničnega pričakovanja, ustvarjalne sproščenosti in topline, ki jo lahko ustvari le nekdo, ki v sebi nosi več desetletij glasbenih zgodb. Magnifico nas je pozdravil osebno, skoraj domačno, kot bi nas povabil v svojo dnevno sobo.

Intervju