25 prazničnih vprašanj z Lucijo Harum.

Lucija Harum je v pogovoru spregovorila o svojih otroških spominih na božič. Izpostavila je radost ob darilih, ki so se kot majhni čudeži pojavila pod smrekico, in posebne trenutke, ko je z družino ob večerji igrala družabne igre do poznih ur. Z leti pa se je njen pogled na praznike spremenil: zdaj najbolj ceni čas, ki ga preživi z najbližjimi, pogovore, smeh in skupno pripravo praznične večerje.
Velik del intervjuja je bil posvečen tudi prazničnim ritualom, ki jih Lucija ohranja doma. Priprava ajdovih piškotov s čokolado, ki jih vsako leto jedo ob čaju, in njena specialiteta: losos z brusnicami in mandlji, ki je postala njena mala tradicija. Lucija je delila tudi, kako izbere dekoracijo za dom, pri čemer se drži kombinacije občutka in spontanosti, ter kako se vsako leto poigrava z novimi okraski.
Pogovor se je dotaknil tudi obdarovanja. Lucija je razkrila, da darila izbira čez celo leto, ko zazna, kaj bi bilo komu všeč, in jih pripravi do decembra. Zanjo darila niso primarnega pomena. Največ ji pomeni, da je z družino in da skupaj uživajo v prazničnem vzdušju.
Seveda nismo izpustili niti njenega pogleda na praznična doživetja širše: od najljubših božičnih filmov in pesmi, do sanjskih destinacij, kamor bi rada odpotovala. Pogovor se je dotaknil tudi konca leta, hvaležnosti za prijatelje in pristnih trenutkov, ki praznike naredijo posebne. Lucija je izpostavila pomen uživanja v malih trenutkih, topline doma in skrbi zase tudi v tem hitrem decembru.
Če želite izvedeti, kako Lucija ustvarja svoje praznično vzdušje, katere trenutke ceni najbolj in kakšne male skrivnosti skriva njena božična tradicija, vas vabimo, da si ogledate celoten video intervju.