Praznična vprašanja Lucija Harum
Intervju

25 prazničnih vprašanj z Lucijo Harum

M.S. , M. A.
23. 12. 2025 04.00
0

Slovenska igralka Lucija Harum, ki v seriji Nemirna kri igra uporniško Diano Veber, nas je pozdravila v svojem prazničnem domu. V posebnem prazničnem intervjuju smo ji zastavili 25 vprašanj. Vsa so se vrtela okoli decembrskih navad, družinskih tradicij in vsega, kar praznike naredi res posebno doživetje.

Lucija Harum je v pogovoru spregovorila o svojih otroških spominih na božič. Izpostavila je radost ob darilih, ki so se kot majhni čudeži pojavila pod smrekico, in posebne trenutke, ko je z družino ob večerji igrala družabne igre do poznih ur. Z leti pa se je njen pogled na praznike spremenil: zdaj najbolj ceni čas, ki ga preživi z najbližjimi, pogovore, smeh in skupno pripravo praznične večerje.

25 prazničnih vprašanj z Lucijo Harum.
25 prazničnih vprašanj z Lucijo Harum.FOTO: Zadovoljna.si
Lucija Harum: Ne mi preveč zameriti, samo uživajte
Preberi še
Lucija Harum: Ne mi preveč zameriti, samo uživajte

Velik del intervjuja je bil posvečen tudi prazničnim ritualom, ki jih Lucija ohranja doma. Priprava ajdovih piškotov s čokolado, ki jih vsako leto jedo ob čaju, in njena specialiteta: losos z brusnicami in mandlji, ki je postala njena mala tradicija. Lucija je delila tudi, kako izbere dekoracijo za dom, pri čemer se drži kombinacije občutka in spontanosti, ter kako se vsako leto poigrava z novimi okraski.

25 prazničnih vprašanj z Lucijo Harum.
25 prazničnih vprašanj z Lucijo Harum.FOTO: Zadovoljna.si
Alenka Kraigher: Hotela sem verjeti v vse najlepše v ljudeh
Preberi še
Alenka Kraigher: Hotela sem verjeti v vse najlepše v ljudeh

Pogovor se je dotaknil tudi obdarovanja. Lucija je razkrila, da darila izbira čez celo leto, ko zazna, kaj bi bilo komu všeč, in jih pripravi do decembra. Zanjo darila niso primarnega pomena. Največ ji pomeni, da je z družino in da skupaj uživajo v prazničnem vzdušju.

Znani Slovenec razkril, kako se je odločil za igralski poklic
Preberi še
Znani Slovenec razkril, kako se je odločil za igralski poklic

Seveda nismo izpustili niti njenega pogleda na praznična doživetja širše: od najljubših božičnih filmov in pesmi, do sanjskih destinacij, kamor bi rada odpotovala. Pogovor se je dotaknil tudi konca leta, hvaležnosti za prijatelje in pristnih trenutkov, ki praznike naredijo posebne. Lucija je izpostavila pomen uživanja v malih trenutkih, topline doma in skrbi zase tudi v tem hitrem decembru.

25 prazničnih vprašanj z Lucijo Harum.
25 prazničnih vprašanj z Lucijo Harum.FOTO: Zadovoljna.si

Če želite izvedeti, kako Lucija ustvarja svoje praznično vzdušje, katere trenutke ceni najbolj in kakšne male skrivnosti skriva njena božična tradicija, vas vabimo, da si ogledate celoten video intervju.

Če bi tudi vi med prazniki radi pogledali prvo sezono serije Nemirna kri, jo lahko najdete na VOYO.

Intervju

25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec

