25 prazničnih vprašanj Natalija Bratkovič
Intervju

25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič

M.S. , M. A.
25. 12. 2025 04.00
0

V središču praznično okrašenega Maribora smo se srečali z Natalijo Bratkovič, voditeljico oddaje Kmetija, in ji zastavili 25 prazničnih vprašanj. Med lučkami, vonjem po cimetu in toplih napitkih je nastal sproščen pogovor o praznikih, spominih, malih radostih in stvareh, ki v decembru zares štejejo.

Prečudovita Natalija Bratkovič je že na začetku povedala, da jo praznični čas vedno znova spomni na otroštvo. Lučke so zanjo tisti element, ki v trenutku prebudi otroka v njej in ji nariše nasmeh na obraz. Prazniki zanjo niso vezani le na en sam dan, temveč na celoten veseli december: čas, ko se ljudje srečujejo, si vzamejo čas drug za drugega in si dovolijo biti malo bolj mehki.

25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič.
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič.FOTO: Zadovoljna.si
Preberi še
V pogovoru se je dotaknila tudi družine in spominov, ki jih nosi s seboj že desetletja. Nekateri praznični trenutki ostanejo za vedno, ne zaradi razkošja, temveč zaradi čustev, ki jih spremljajo. Prav to je rdeča nit njenega doživljanja praznikov: toplina, bližina in iskreni odnosi.

Preberi še
Natalija je spregovorila tudi o darilih in priznala, da je pri izbiri zelo premišljena. Zanjo imajo največjo vrednost uporabne stvari in pozornost, ki stoji za darilom. Prazniki niso tekmovanje v popolnosti, temveč priložnost, da se ustavimo in prisluhnemo drug drugemu.

25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič.
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič.FOTO: Zadovoljna.si
Preberi še
Seveda ni manjkalo niti prazničnih okusov, vonjev in idej. Od čaja z začimbami do sladkih pregreh, od klasičnih slovenskih jedi do domišljijskih zamisli, kako bi izgledalo praznično vzdušje na kmetiji. Natalija se je razgovorila tudi o tem, kako bi praznike preživela v naravi, kaj ji pomeni Maribor v decembrskem času in kam bi jo zaneslo, če bi imela popolnoma proste roke. Poseben del pogovora je bil namenjen razmisleku o tem, kaj ljudje v prazničnem času pogosto pozabimo. Natalija brez olepševanja pove, da so to drobne stvari, pristni pogovori in resnična prisotnost. 

25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič.
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič.FOTO: Zadovoljna.si
Preberi še
Če želite izvedeti, kaj bi Natalija skuhala tekmovalcem Kmetije, kako bi okrasila kmetijo za praznike, zakaj ji pomenijo lučke več kot darila in kakšno sporočilo pošilja vsem, ki jo spremljajo, si oglejte celoten video intervju. 

Intervju

Kaj nam danes sporoča narodnozabavna glasba?

Intervju

25 prazničnih vprašanj s Tinkaro Fortuna

