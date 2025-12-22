25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec

Ondina Kerec je v pogovoru spregovorila o svojih otroških spominih na božič. Izpostavila je radost daril in sladkih prigrizkov, ki so ji kot otroku pomenili največ. A z leti se je njeno doživljanje praznikov spremenilo: zdaj ceni predvsem čas, ki ga lahko preživi z družino in prijatelji, ter toplino, ki jo prinese skupno praznovanje.
Velik del intervjuja je bil posvečen tudi prazničnim tradicijam in ritualom, ki jih ohranja: sprehodi po praznično okrašeni Ljubljani, kuhanček in čaj na stojnicah, okraševanje smrekice in priprava najljubših božičnih jedi. Ondina je delila tudi svoje majhne skrivnosti: katere kombinacije barv uporablja pri dekoraciji, kateri recept za piškote je postal njen stalni december ritual, in katere jedi vedno znova pripravlja za praznično večerjo.
V intervjuju je bila govora tudi o tem, kako sama izbira darila za svoje bližnje in kako se z leti spreminja pomen obdarovanja. Ondina je priznala, da ji darila niso tako zelo pomembna, veliko več ji pomeni, da je z družino skupaj in da praznike preživijo v prijetnem, sproščenem vzdušju.
Seveda pa nismo izpustili niti vprašanj o prazničnih navadah v širšem kontekstu. Kateri je njen najljubši božični film, najljubša pesem in sanjska destinacija za praznično obdobje? Pogovor se je dotaknil tudi konca leta in hvaležnosti za vse, kar je prineslo preteklo leto. Izpostavila je pomen pristnih odnosov, topline doma in majhnih trenutkov, ki naredijo praznike res posebne.
Če želite izvedeti, kako Ondina ustvarja svoje praznično vzdušje, katere trenutke ceni najbolj in kaj bi delila s svojimi sledilci, vas vabimo, da si ogledate celoten video intervju. Vsaka izmed 25 vprašanj razkriva košček njenega prazničnega sveta.
