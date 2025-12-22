25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec

Ondina Kerec je v pogovoru spregovorila o svojih otroških spominih na božič. Izpostavila je radost daril in sladkih prigrizkov, ki so ji kot otroku pomenili največ. A z leti se je njeno doživljanje praznikov spremenilo: zdaj ceni predvsem čas, ki ga lahko preživi z družino in prijatelji, ter toplino, ki jo prinese skupno praznovanje.

Velik del intervjuja je bil posvečen tudi prazničnim tradicijam in ritualom, ki jih ohranja: sprehodi po praznično okrašeni Ljubljani, kuhanček in čaj na stojnicah, okraševanje smrekice in priprava najljubših božičnih jedi. Ondina je delila tudi svoje majhne skrivnosti: katere kombinacije barv uporablja pri dekoraciji, kateri recept za piškote je postal njen stalni december ritual, in katere jedi vedno znova pripravlja za praznično večerjo.