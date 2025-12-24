25 prazničnih vprašanj s Tinkaro Fortuna

Praznični čas je za mnoge trenutek, ko se ustavimo, se povežemo z družino in se posvetimo drobnim radostim. Tokrat smo obiskali Tinkaro Fortuna, pevko skupine Bepop, ki nas je prijazno povabila v svoj dom, da smo z njo poklepetali o praznikih, tradicijah in družinskih običajih. Ko smo jo vprašali o njenem najljubšem božičnem receptu, je z nasmehom odgovorila, da so za njo najbolj posebni trenutki tisti, ki jih preživi ob peki s hčerkami. "S cimetom in sladkimi vonji se vedno spomnimo na otroštvo, a hkrati ustvarjamo nove spomine," je dejala Tinkara. Ob tem je poudarila, kako pomembno ji je, da hčerke že od malega vključuje v kuho, da se učijo neodvisnosti in obenem občutka povezanosti z družino.

Slane jedi prav tako igrajo pomembno vlogo. Tradicionalne sarme in rogljičke pripravlja tako, da zadovolji vse, tudi vegane v družini. "Vsako leto skušam pripraviti nekaj posebnega za vse, ki pridejo na obisk, in tako ustvarimo občutek domačnosti," je dodala. Praznični filmi in glasba so še en del njene tradicije. Božični filmi, kot je kultna "Sam doma", so obvezni, medtem ko se za glasbo vedno odloča za klasike in božične albume, ki ustvarijo pravo vzdušje doma. Tinkara poudarja, da so darila v družini vedno personalizirana in da je največja vrednota skupen čas in iskreni trenutki. Skrivni Božiček, kjer vsak podari pozornost za simboličnih deset evrov, je postala družinska tradicija, ki prinaša smeh, veselje in občutek povezanosti.

