Aleksandra April.
Intervju

Aleksandra April: "Ne maram laganja in zaprtih ljudi"

M.S.
02. 03. 2026 14.24
0

Aleksandra April se je v Kmetiji že večkrat izkazala kot močna osebnost, ki odločno stoji za svojimi prepričanji. Pokazala je, da je delavna in vztrajna, a se za njeno odločnostjo skriva tudi čustvena plat, kar je bilo še posebej vidno ob Nušinem odhodu. Še pred vstopom na posestvo se je pogovorila z nami in razkrila več o svojih pričakovanjih v letošnji sezoni.

Aleksandra April iz Kopra se je podala v resničnostni šov Kmetija, ker se je odločila preizkusiti v povsem novem življenjskem izzivu. Vstop v skupnost neznancev ji ni predstavljal strahu, temveč zanimiv eksperiment. Kot je dejala pred vstopom, jo skupinsko življenje spominja na čase šole v naravi, ko je z veliko ljudmi delila skupni prostor.

Aleksandra April
Aleksandra AprilFOTO: POP TV
Aleksandra se je na posestvu že pokazala kot oseba, ki v konfliktu pove svoje mnenje brez olepševanja. "Nisem ravno tiha," je poudarila, kar se že odraža tudi v dinamiki med tekmovalci. Najbolj jo motita laganje in zaprtost, zato od sotekmovalcev pričakuje iskrenost, tudi če je ta zelo neposredna.

Aleksandra April.
Aleksandra April.FOTO: Zadovoljna.si
V šov je vstopila z željo, da ostane zvesta sebi. Opisuje se kot energična, samosvoja in komunikativna oseba, ki želi v oddajo prinesti pozitivno energijo. Gledalci lahko od nje pričakujejo tudi precej humorja, saj verjame, da brez smeha na kmetiji ne bo šlo.

Aleksandra April.
Aleksandra April.FOTO: POP TV
Aleksandra v igro ni vstopila z natančno izdelano strategijo. Raje se odziva spontano in strategijo prilagaja sproti, glede na odnose in naloge na posestvu. Že pred začetkom je priznala, da jo najbolj skrbi molža krav, saj se boji, da bi jo žival lahko pohodila. Poseben izziv ji predstavlja tudi spanje v hlevu, kar doživlja kot povsem novo izkušnjo.

Aleksandra April.
Aleksandra April.FOTO: Zadovoljna.si

Kot mama razmišlja tudi o tem, kako jo bosta otroka videla na televiziji. Pomembno ji je, da jima pokaže pristno različico sebe, brez pretvarjanja. "Taka, kot sem, sta me že navajena," je dejala pred vstopom. Aleksandra si v šovu ni postavila strogih meja glede obnašanja. Verjame, da če ostaneš zvest samemu sebi, kasneje nimaš česa obžalovati. Prav ta iskrenost in neposrednost jo že postavljata med bolj izstopajoče tekmovalke letošnje sezone.

Kmetija Aleksandra April resničnostni šov tekmovalka izzivi
Novice

Oddaje

