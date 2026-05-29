Tako bo zmagovalka Kmetije porabila 50 tisoč evrov

Kaj za vas osebno pomeni naziv zmagovalke Kmetije 2026?

"Ja, to ni bila samo zmaga v Kmetiji. To je bila v bistvu moja življenjska zmaga, ker si nikoli nisem predstavljala, da bi lahko dosegla kaj takega."

icon-expand Aleksandra April je po napetem finalu slavila zmago v Kmetiji 2025 in osvojila 50 tisoč evrov. FOTO: Zadovoljna.si

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V finalnem dvoboju je prišlo tudi do nesreče. Kako vam je kljub šoku uspelo ohraniti zbranost in osvojiti zmago?

"Pa poskušaš tega ne vzeti preveč tragično. Saj je "samo" prst. Konec koncev ga v drugem boju niti nisem več potrebovala. Enostavno se osredotočiš in greš naprej. Saj gre."

Komu ste najprej sporočili veselo novico o zmagi?

"Hčerki. Mislila sem, da jo bom morala malo bolj prepričevati, ampak mi je takoj verjela."

icon-expand Kmetija 2026 FOTO: POP TV

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Kateri trenutek iz šova vam bo najbolj ostal v spominu?

"Začetek in konec. Že sam prihod na Kmetijo, potem kotitev telička in na koncu sama zmaga. Takih posebnih trenutkov je bilo kar nekaj."

Kaj ste se skozi tekmovanje naučili o sebi?

"Nisem vedela, da sem tako močna. Nisem vedela, da sem sploh sposobna vsega tega. Tako da sem se res veliko naučila o sebi."

icon-expand Kmetija 2026 FOTO: POP TV

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Kako nameravate porabiti denarno nagrado?

"Upam, da je še nekaj časa ne bom porabila. Če pa jo bom, potem zagotovo za svojo kmetijo. Najverjetneje bi ostala kar na Primorskem. Bila sem že na Gorenjskem, Dolenjskem, v Ljubljani, zdaj pa tukaj na Primorskem in se mi zdi, da mi tukajšnje vreme najbolj ustreza. Res upam, da tukaj najdem nekaj zase."

Kako ste doživeli trenutek, ko vas je na Kmetiji obiskala hčerka? Vam je njen prihod dal dodatno motivacijo za nadaljevanje in končno zmago?

"Seveda, kdo ti bo dal več motivacije kot lastni otroci? Vedela sem, da bo prišla, ampak ko jo dejansko vidiš, je to res nepopisno. Dobila sem tak občutek, kot da bi prejela injekcijo energije. Kot da bi spala oseminštirideset ur skupaj. Res neverjeten občutek."

icon-expand Kmetija 2026 FOTO: POP TV

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Ko danes pogledate nazaj na Janove komentarje glede vaše hčerke – vas je kaj zmotilo?

"Ne, ker sem vedela, kakšen je Jan. On se je ves čas hecal. Kar se moje hčerke tiče, zna sama zelo dobro poskrbeti zase. Tisti moji komentarji so bili bolj za hec kot zares. Malo sem se še delala mamo, glede na to, da imam že odrasle otroke."

Kako so se skozi sezono spreminjali odnosi med tekmovalci?

"Tam notri je bilo res vse zelo intenzivno. Ko si z nekom zaprt v hiši ali hlevu, se lahko odnosi zelo hitro obrnejo. Tudi proti koncu, ko se je vrnil Dejan, nisem vedela, ali mu lahko zaupam ali ne. Nisem vedela, ali bo ostal na moji strani ali ga bodo prepričali v kaj drugega. Ko se od človeka oddaljiš, se hitro spremeni tudi razmišljanje. Zato mu res dam kapo dol, da je ostal zvest temu, kar je rekel."

icon-expand Aleksandra April. FOTO: Zadovoljna.si

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Kateri odnos je po vašem mnenju najbolj vplival na vašo pot do zmage?

"Definitivno odnos z Dejanom, predvsem v zadnjem tednu. Prej nekako nisem zares spadala nikamor. Dejan pa je res rekel: "Če jaz ne zmagam, bom pomagal njej." In res mi je stal ob strani ter mi zelo pomagal. Še danes težko verjamem."

Kdo vas je med sotekmovalci najbolj razočaral?

Pravijo, da te nihče ne more razočarati, če od njega ničesar ne pričakuješ. Ampak očitno se tudi to da. Ko danes pogledam nazaj, mogoče niti ni bilo tako hudo, kot se mi je zdelo v tistem trenutku. Me je pa zmotilo poseganje v osebni prostor – da nekdo gre v tvojo garderobno omaro ali celo v nočno omarico. Če so stvari v skupnih prostorih, še nekako razumem, ampak to pa se mi je zdelo malo preveč.

icon-expand Kmetija 2026 FOTO: POP TV

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Če danes pogledate na celotno izkušnjo v Kmetiji – bi karkoli spremenili? Vam je žal za katero odločitev?

"Ne, prav nič. Vse je bilo spontano in narejeno po občutku. Nisem razmišljala taktično, s kom moram biti zaradi igre ali zaradi tega, da bi prišla dlje. Bila sem tam z ljudmi, ob katerih sem se dobro počutila in ki so me pustili pri miru. Vse je bilo iskreno."

Bi za konec želeli še kaj dodati?

"Lahko se samo zahvalim POP TV-ju, da me je sploh povabil v šov Kmetija in mi dal priložnost, da se pokažem in preizkusim. Res pa si nisem mislila, da bo izkušnja tako velika."

icon-expand Kmetija 2026 FOTO: POP TV