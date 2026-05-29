Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Kmetija 2026.
Intervju

Tako bo zmagovalka Kmetije porabila 50 tisoč evrov

M.S.
29. 05. 2026 03.00
0

Zmagovalka Kmetije 2026 Aleksandra je po veliki zmagi prvič odkrito spregovorila o trenutkih, ki jih kamere niso pokazale. Razkrila nam je, kako namerava porabiti denarno nagrado, kateri odnosi so najbolj zaznamovali njeno pot do zmage in zakaj ji podpora hčerke pomeni največ. Dotaknila se je tudi najtežjih preizkušenj v šovu ter priznala, da ji zmaga pomeni veliko več kot le laskavi naziv zmagovalke Kmetije 2026.

Kaj za vas osebno pomeni naziv zmagovalke Kmetije 2026?

"Ja, to ni bila samo zmaga v Kmetiji. To je bila v bistvu moja življenjska zmaga, ker si nikoli nisem predstavljala, da bi lahko dosegla kaj takega."

Aleksandra April je po napetem finalu slavila zmago v Kmetiji 2025 in osvojila 50 tisoč evrov.
Aleksandra April je po napetem finalu slavila zmago v Kmetiji 2025 in osvojila 50 tisoč evrov.FOTO: Zadovoljna.si

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Žan Zore o prepirih z bratom: 'Večino časa je bila to igra'
Preberi še
Žan Zore o prepirih z bratom: 'Večino časa je bila to igra'

V finalnem dvoboju je prišlo tudi do nesreče. Kako vam je kljub šoku uspelo ohraniti zbranost in osvojiti zmago?

"Pa poskušaš tega ne vzeti preveč tragično. Saj je "samo" prst. Konec koncev ga v drugem boju niti nisem več potrebovala. Enostavno se osredotočiš in greš naprej. Saj gre."

Komu ste najprej sporočili veselo novico o zmagi?

"Hčerki. Mislila sem, da jo bom morala malo bolj prepričevati, ampak mi je takoj verjela."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Igor Mikič po Kmetiji: 'Najbolj je manjkala lojalnost'
Preberi še
Igor Mikič po Kmetiji: 'Najbolj je manjkala lojalnost'

Kateri trenutek iz šova vam bo najbolj ostal v spominu?

"Začetek in konec. Že sam prihod na Kmetijo, potem kotitev telička in na koncu sama zmaga. Takih posebnih trenutkov je bilo kar nekaj."

Kaj ste se skozi tekmovanje naučili o sebi?

"Nisem vedela, da sem tako močna. Nisem vedela, da sem sploh sposobna vsega tega. Tako da sem se res veliko naučila o sebi."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Pia Filipčič: 'Kdo sem jaz, da bi sodila? Vsak pokaže sebe'
Preberi še
Pia Filipčič: 'Kdo sem jaz, da bi sodila? Vsak pokaže sebe'

Kako nameravate porabiti denarno nagrado?

"Upam, da je še nekaj časa ne bom porabila. Če pa jo bom, potem zagotovo za svojo kmetijo. Najverjetneje bi ostala kar na Primorskem. Bila sem že na Gorenjskem, Dolenjskem, v Ljubljani, zdaj pa tukaj na Primorskem in se mi zdi, da mi tukajšnje vreme najbolj ustreza. Res upam, da tukaj najdem nekaj zase."

Kako ste doživeli trenutek, ko vas je na Kmetiji obiskala hčerka? Vam je njen prihod dal dodatno motivacijo za nadaljevanje in končno zmago?

"Seveda, kdo ti bo dal več motivacije kot lastni otroci? Vedela sem, da bo prišla, ampak ko jo dejansko vidiš, je to res nepopisno. Dobila sem tak občutek, kot da bi prejela injekcijo energije. Kot da bi spala oseminštirideset ur skupaj. Res neverjeten občutek."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže
Preberi še
Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže

Ko danes pogledate nazaj na Janove komentarje glede vaše hčerke – vas je kaj zmotilo?

"Ne, ker sem vedela, kakšen je Jan. On se je ves čas hecal. Kar se moje hčerke tiče, zna sama zelo dobro poskrbeti zase. Tisti moji komentarji so bili bolj za hec kot zares. Malo sem se še delala mamo, glede na to, da imam že odrasle otroke."

Kako so se skozi sezono spreminjali odnosi med tekmovalci?

"Tam notri je bilo res vse zelo intenzivno. Ko si z nekom zaprt v hiši ali hlevu, se lahko odnosi zelo hitro obrnejo. Tudi proti koncu, ko se je vrnil Dejan, nisem vedela, ali mu lahko zaupam ali ne. Nisem vedela, ali bo ostal na moji strani ali ga bodo prepričali v kaj drugega. Ko se od človeka oddaljiš, se hitro spremeni tudi razmišljanje. Zato mu res dam kapo dol, da je ostal zvest temu, kar je rekel."

Aleksandra April.
Aleksandra April.FOTO: Zadovoljna.si
Takoj je vedel, da jo želi spoznati tudi v živo
Preberi še
Takoj je vedel, da jo želi spoznati tudi v živo

Kateri odnos je po vašem mnenju najbolj vplival na vašo pot do zmage?

"Definitivno odnos z Dejanom, predvsem v zadnjem tednu. Prej nekako nisem zares spadala nikamor. Dejan pa je res rekel: "Če jaz ne zmagam, bom pomagal njej." In res mi je stal ob strani ter mi zelo pomagal. Še danes težko verjamem."

Kdo vas je med sotekmovalci najbolj razočaral?

Pravijo, da te nihče ne more razočarati, če od njega ničesar ne pričakuješ. Ampak očitno se tudi to da. Ko danes pogledam nazaj, mogoče niti ni bilo tako hudo, kot se mi je zdelo v tistem trenutku. Me je pa zmotilo poseganje v osebni prostor – da nekdo gre v tvojo garderobno omaro ali celo v nočno omarico. Če so stvari v skupnih prostorih, še nekako razumem, ampak to pa se mi je zdelo malo preveč.

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Marka iz Kmetije v klubu na Hrvaškem večkrat napadli
Preberi še
Marka iz Kmetije v klubu na Hrvaškem večkrat napadli

Če danes pogledate na celotno izkušnjo v Kmetiji – bi karkoli spremenili? Vam je žal za katero odločitev?

"Ne, prav nič. Vse je bilo spontano in narejeno po občutku. Nisem razmišljala taktično, s kom moram biti zaradi igre ali zaradi tega, da bi prišla dlje. Bila sem tam z ljudmi, ob katerih sem se dobro počutila in ki so me pustili pri miru. Vse je bilo iskreno."

Bi za konec želeli še kaj dodati?

"Lahko se samo zahvalim POP TV-ju, da me je sploh povabil v šov Kmetija in mi dal priložnost, da se pokažem in preizkusim. Res pa si nisem mislila, da bo izkušnja tako velika."

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
Alenka Weiss o elektronskih zabavah: 'Vedno se dobro počutim v svojem stilu'
Preberi še
Alenka Weiss o elektronskih zabavah: 'Vedno se dobro počutim v svojem stilu'
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
intervju aleksandra april pop tv kmetija zmagovalka kmetija 2026 oddaje denarna nagrada
Intervju

Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'

Intervju

Alenka Godec: 'Nikdar nisem želela biti ujetnica lastnega telesa'

Zadovoljna.si Aleksandra April postala velika zmagovalka Kmetije 2026
24ur.com 'Nisem hotela verjeti, da je sploh kakšna možnost, da zmagam'
24ur.com Sotekmovalci enotni: Aleksandra si zmago resnično zasluži
24ur.com Urškino ganljivo sporočilo hčerama: Brez vaju nikoli ni isto
24ur.com Aleksandra: To, da sem zmagala s pošteno igro, mi pomeni več kot sama zmaga
Zadovoljna.si Miša želi, da si jo zapomnite po tem (in ne, ni kuhanje)
Zadovoljna.si Tudi Ines je razkrila, da bi zmago najbolj privoščila Tjaši
Priporoča
  • Honor 600 309x513 px 01
  • Honor 600 309x513 px 02
  • Honor 600 309x513 px 03
  • Honor 600 309x513 px 04
  • Honor 600 309x513 px 05
  • Honor 600 309x513 px 06
  • Honor 600 309x513 px 07
  • Honor 600 309x513 px 08
  • Honor 600 309x513 px 09
  • Honor 600 309x513 px 10
  • Honor 600 309x513 px 11
  • Honor 600 309x513 px 12
  • Honor 600 309x513 px 13
  • Honor 600 309x513 px 14
  • Honor 600 309x513 px 15
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1729