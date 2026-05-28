Alenka Godec: 'Nikdar nisem želela biti ujetnica lastnega telesa'

Alenka Godec je že večkrat dokazala, da zna o življenju govoriti neposredno, brez olepševanja in brez pretvarjanja. Tudi tokrat je odprto spregovorila o tem, kako se je njen odnos do telesa spreminjal skozi leta, zakaj prisega na zmernost in kako ji pri ohranjanju notranjega miru pomagajo sprehodi s kužki ter gledališke predstave, ki zahtevajo tudi nekaj fizične kondicije. Njeni odgovori so topli, iskreni in polni življenjske modrosti – takšni, kot jih lahko ponudi le nekdo, ki je veliko doživel in se naučil sprejemati sebe.

Alenka o telesu, ki se spreminja – in o sprejemanju sebe

V času, ko se ženske pogosto soočamo s pritiski glede videza, staranja in popolnosti, Alenka ponudi drugačen pogled. Njena zgodba ni zgodba o dietah, odrekanju ali lovljenju idealov, temveč o tem, kako se skozi leta naučiš poslušati svoje telo, ga sprejeti takšnega, kot je, in mu dati prostor, da se spreminja. Njena iskrenost o kilogramih, počutju in odnosu do videza je osvobajajoča, ker pokaže, da je samozavest največkrat povezana z notranjim mirom, ne z zunanjimi merili.

Zakaj je njen pristop navdihujoč za ženske vseh generacij?

Alenka govori o sebi tako, kot bi govorila dobra prijateljica – brez olepševanja, a z veliko topline. Prav zato je njen pogled na telo in staranje tako navdihujoč. Sporoča, da ni nikoli prepozno, da se naučiš biti prijazna do sebe, da se ne obremenjuješ z mnenji drugih in da v življenju iščeš ravnovesje, ne popolnosti. Njena zgodba je opomnik, da lepota ni v številkah, temveč v tem, kako se počutimo v svoji koži. Celoten intervju z Alenko Godec si lahko preberete v nadaljevanju.

Sodelovali boste na konferenci Telo, teža in zdravje brez mitov. Kako se počutite ob tem, da boste sodelovali na konferenci, ki odpira tako pomembne teme, kot so odnos do telesa, zdravje in dobro počutje?

Upam in verjamem, da bo razprava na tak način bolj zanimiva ... da ljudje morda iz prve roke izvedo tudi, kako razmišljajo navadni ljudje, ki sicer so na očeh javnosti, a črpajo informacije iz svojih življenjskih izkušenj.

Kako danes gledate na odnos do telesa in videza, ko ste v življenju že veliko doživeli in presegli marsikatera pričakovanja okolice? Kaj se je spremenilo v vašem dojemanju lastnega telesa?

Uf, nikdar nisem želela biti ujetnica lastnega telesa, a priznam, da se z manjšo kilažo počutim veliko bolje, pa tudi manj utesnjeno, ko gre za obleke. Sicer pa sem, kakršna sem, na nekatere stvari tudi nimam vpliva ... Še kile, ki so variirale med minus/plus 10–12 kg, sem pravzaprav večkrat izgubila nenačrtovano kot načrtovano.

V javnosti ste pogosto opisani kot nekdo, ki izžareva mir in samozavest. Kaj vam v resnici pomaga ohranjati ta notranji občutek ravnovesja in samozavesti?

Najbrž to, da si pomirjen sam s sabo, pride tudi z leti, predvsem pa želim, da me ljudje ne sodijo in ne kritizirajo po kilogramih. Se pa rada uredim in kadar se potrudim za svoj videz, se tudi počutim bolj samozavestno. Pa to ni povezano le z nastopi. Če pridejo pa še kake pohvale od drugih, jih pa, tako kot vsak, sprejmem z veseljem in mi seveda godijo.

Kako skozi leta skrbite za svoje zdravje in dobro počutje ter katere navade so se izkazale za tiste, ki jih z veseljem ohranjate?

Prisegam na zmernost, skrajnosti ne maram, ker na dolgi rok ne prinesejo rezultatov. No, odkar sem 17 mesecev nosila nevidni zobni aparat, sem ugotovila, da sem si očitno med obroki prevečkrat privoščila kak prigrizek, kaj sladkega, slastnega ... Ker se mi aparata ni ljubilo snemati za vsak grižljaj, se je to postopoma začelo poznati tudi z izgubo kilogramov. Marsikatera ženska tega ni verjela, ker bi bilo zanje najbrž bolj enostavno sprejeti, da sem shujšala s kakšnimi čudežnimi tabletami ali čudežno dieto. No, izogibanju preveliki dozi vmesnih, pa čeprav malih obrokov, se skušam izogibati tudi zdaj, ko aparat nosim le še ponoči. Sicer pa vem, da bi lahko več športala, a name, na mojo dušico, blagodejno vpliva vsak sprehod s kužki. Potem pa pridejo še predstave Mamma mia in Nune v akciji, ki zahtevajo tudi nekaj fizične kondicije in kjer pokurim kako kalorijo, povrh vsega pa pri tem še uživam. Nič lepšega. Življenje je treba uživati, ne le živeti.

Kaj bi sporočili ženskam, ki se še vedno soočajo s pritiski glede videza ali staranja in iščejo pot do bolj prijaznega odnosa do sebe?

Verjamem, da mora vsak najprej razčistiti stvari sam pri sebi in vem, da to ni vedno enostavno. Tudi jaz nisem vedno zadovoljna sama s sabo, nikakor ne, ampak biti 'suženj' nekih mnenj, ki so v novodobnem svetu največkrat navržena kar tako, brez neke osnove in mimogrede, in to s strani ljudi, ki nas sploh ne poznajo ... temu se je nujno treba izogibati. Na sebe in na ljudi vedno gledam s tole mislijo: "Prijazni ljudje so lepi ljudje."

Alenka Godec bo ena izmed gostij konference Telo, teža in zdravje brez mitov, ki bo 15. junija v Cukrarni. Sodelovala bo na panelu Debelost ni samo slaba volja – je bolezen, panel bo moderirala Maja Sodja. Panel bo odprl vprašanja odnosa do telesa, stigme, psiholoških pritiskov ter razumevanja debelosti kot kompleksne kronične bolezni, ne zgolj vprašanja volje ali discipline.