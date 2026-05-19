Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže

Alenka Weiss je že dolgo znana po svojem drznem in edinstvenem modnem slogu, s katerim vedno pritegne pozornost. Njene modne izbire odražajo samozavest, ustvarjalnost in željo po izražanju lastne osebnosti. Pomemben del njenega prepoznavnega videza pa predstavljajo tudi tetovaže, ki imajo zanjo poseben pomen.
Ena izmed prvih tetovaž, ki pri Alenki takoj pritegne pogled, sta škarje in britvica na desni roki. Ta motiv simbolizira njeno veliko ljubezen do frizerstva, ki ji je že od nekdaj zelo pri srcu. Med njenimi najljubšimi tetovažami je tudi datum, vtetoviran pod desno ključnico. Ta jo spominja na njenega brata in ima zanjo poseben čustveni pomen. Če vas zanimajo tudi njene druge tetovaže, med njimi tudi največja, ki jo ima, si obvezno oglejte spodnji video.
