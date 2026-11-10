Slovenka po ljubezenskem trikotniku: "Moja naloga je bila razdreti par"

Prva sezona resničnostnega šova Otok ljubezni Adria se je zaključila, gledalci pa so v finalu spremljali tudi slovensko predstavnico Aljo, ki se je skozi šov prebila vse do zadnjega tedna. Skupaj z Anthonyjem sta kot par na koncu osvojila četrto mesto po glasovih gledalcev.

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Vse se je vrtelo okoli ljubezenskega trikotnika

Njuna zgodba je bila ena najbolj odmevnih v sezoni, saj se je velik del dogajanja vrtel okoli ljubezenskega trikotnika med Aljo, Laro in Anthonyjem. Ko je Alja vstopila v vilo, je bil Anthony že povezan z Laro, vendar je hitro postalo jasno, da med njima obstaja posebna kemija.

icon-expand Alja Šlebnik. FOTO: VOYO

Čeprav je bilo med gledalci veliko ugibanj, komu bo Anthony na koncu namenil svoje srce, je bila prav Alja tista, ki ga je osvojila. Šov se je ravno zaključil, pred njima pa je novo poglavje, saj ju čaka preizkus zveze na daljavo. Ob obisku našega uredništva nam je zaupala, kako danes gleda na svojo izkušnjo v šovu in kakšni so njuni načrti za prihodnost. Več v intervjuju spodaj.

Ali si že pred vstopom v šov vedela, kdo te je najbolj pritegnil in koga boš poskušala osvojiti?

Takoj ko sem videla profile, sem vedela, da želim spoznati Antonija in da je med mojimi top tremi izbori. On je bil tisti, ki me je najbolj pritegnil, in to je bilo to.

Želela si ga osvojiti, čeprav je bil takrat v paru z Laro. Res je, da je bilo še zelo zgodaj, ampak Lare očitno nisi videla kot ovire?

Vedela sem, v kakšen šov grem. Vedela sem, da je moja naloga razdreti par in biti z osebo, s katero si želim biti. In to je bila moja naloga.

Te je bilo med šovom kdaj strah, da Anthony še vedno goji ljubezenska čustva do Lare, ali si njun odnos videla bolj kot prijateljski?

Od trenutka, ko je začel spoznavati mene in povedal, da me želi bolje spoznati, mi je jasno dal vedeti, da do Lare sicer goji določena čustva, vendar samo na prijateljski ravni. Oba sta ugotovila, da na romantičnem nivoju med njima enostavno ne gre. S tem mi je dal občutek varnosti. Če ti je nekdo všeč kot prijatelj, se mi zdi povsem normalno, da se z njim še naprej družiš. Nisem takšna oseba, da bi nekomu prepovedovala druženje ali pogovore z drugimi. Sem pa vedela, da je Lara še vedno zaljubljena vanj.

icon-expand Anthony in Alja FOTO: VOYO

Ti je bilo težko sprejeti, da sta se Anthony in Lara še naprej družila? Vseeno sta bila precej povezana in sta skupaj preživela veliko časa. Se ti zdi, da bi to v zunanjem svetu težje prenašala?

Tudi jaz v zunanjem svetu tega ne bi prenašala. Ampak nikoli ne bi nikomur rekla, da se z določeno osebo ne sme pogovarjati. To je potem njegova odločitev. Jaz sem mu povedala svoje stališče in pustila, da naredi, kar želi. Ker je več kot očitno izbral mene, sem dobila potrditev, ki sem jo potrebovala. In to je bilo to.

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Bi zase rekla, da si po naravi ljubosumna? V šovu namreč nisi delovala kot ljubosumna oseba.

Ne, nisem ljubosumna oseba, ker vem, kaj lahko ponudim. Vem, kakšna sem, in če nekdo izbere drugo osebo, ker mu je bolj všeč, potem izvoli. Jaz sem vesela zate.

Ko je Anthony izbiral med tabo in Laro, si bila stoodstotno prepričana, da bo izbral tebe?

Že na prvem ponovnem povezovanju parov sem bila skoraj stoodstotno prepričana, da bo izbral mene. Njegov govor je namreč nakazoval na to in res sem mislila, da bom njegova izbira.

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Na koncu pa sem bila še toliko bolj prepričana. Vedela sem, kakšen odnos sva zgradila in kaj imava. Zato sem bila prepričana, da ne bo kakšnega nepričakovanega preobrata in da bo izbral mene.

icon-expand Alja in Anthony FOTO: VOYO

Boš zdaj, ko je šova konec, pogledala vse epizode za nazaj? Te skrbi, da bi videla kaj, kar bi te lahko presenetilo?

Najprej bom malo počakala, da se vse skupaj umiri, da se čustva poležejo in da se tudi sama malo umirim. Potem pa bi si z veseljem ogledala vse epizode. Videla sem že nekaj komentarjev ljudi, ki me sprašujejo, ali sem si jih že ogledala, ker naj bi bila sicer presenečena. Tako da sploh ne vem, kaj me čaka. Ampak ne, ne skrbi me. Jaz sem bila tam in vem, kaj sem doživela. Če se je kaj dogajalo za mojim hrbtom, bomo še videli. Najpomembnejše mi je, kaj čutim zdaj, in to, da verjamem Anthonyju ter ljudem, ki so mi blizu.

icon-expand Alja in Anthony sta imela zmenek v botaničnem vrtu. FOTO: VOYO

Kako vidiš vajino prihodnost? Zdaj vaju čaka še nekaj promocijskih obveznosti, kaj pa potem?

Dogovorila sva se, da grem decembra jaz v London, potem pa bomo videli. Najprej se mora vse skupaj malo umiriti.

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Videti morava, kako bo delovala zveza na daljavo, ali se bova res pogrešala, ali si bova manjkala in ali je to res tisto pravo.

Si že bila kdaj v zvezi na daljavo? Kako si jo predstavljaš?

V zvezi na daljavo še nisem bila, tako da bo tudi to zame nekaj novega. Ampak dokler mi moški daje občutek varnosti, dokler mu lahko zaupam in vidim, da mu je mar zame in za moje počutje, mi je to dovolj. Ne potrebujem nekoga, ki je 24 ur na dan, sedem dni v tednu, pripet name.

icon-expand Alja je med filmskim večerom videla, kaj je Anthony počel z Aliso. FOTO: VOYO

Kakšni so bili občutki, ko ste pristali v Zagrebu in vas je pričakal sprejem? Verjamem, da ste bili vsi zelo utrujeni, ampak kako si se počutila, ko si zagledala domače, prijatelje in nekdanje sotekmovalce?

Vseh sem bila zelo vesela. To je bila neka nova energija, kot svež zrak. Končno lahko spet zadihaš, vidiš, da si nazaj, in začutiš, da se počasi vračaš v normalno življenje.

icon-expand Utrinki finalne epizode Otoka ljubezni Adria. FOTO: VOYO

Koga si bila najbolj vesela? Verjamem, da svoje sestrice, ki si jo ob prihodu zelo močno objela.

Najbolj vesela sem bila sestrice. Res sem jo pogrešala. Ona sploh ni vedela, da grem v šov, in tudi zaradi tega sem komaj čakala, da jo spet vidim.

Po prihodu vas je čakala še zabava. Kako je potekala? Ste se zabavali tudi z drugimi otočani?

Mislim, da smo se vsi končno sprostili in za trenutek pozabili, da smo sploh bili v šovu. Družili smo se kot prijatelji in se zabavali. Res je bilo zelo lepo. Super ljudje so. Mislim, da smo bili na koncu res zanimiva ekipa. Ostalo nas je osem popolnoma različnih karakterjev, pa smo se kljub temu zelo dobro ujeli.

Se je v šovu zgodilo kaj, česar gledalci niso videli? Je bila morda v zakulisju kakšna drama, za katero bi si želela, da bi jo prikazali?

Mislim, da kakšne posebne drame v zakulisju ni bilo. Sem pa prepričana, da je bilo veliko komentarjev, ki niso bili prikazani. Ampak recimo, da obstaja razlog, zakaj jih niso pokazali.

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Če bi imela možnost, bi celotno izkušnjo ponovila? Bi kaj spremenila, če bi šla še enkrat od začetka?

Ja, zagotovo bi vse skupaj ponovila. Šla bi še enkrat, ker je bilo res lepo, zanimivo in turbulentno. Edina stvar, ki bi jo spremenila, je to, da bi bila že od začetka bolj direktna. Jasno in na kratko bi povedala, zakaj mi določeni moški niso bili všeč oziroma zakaj z določenimi osebami nisem mogla biti v paru.

icon-expand Finalisti Otoka ljubezni Adria z voditeljico Dragano Mićalović. FOTO: VOYO

Letošnjo sezono šova so močno zaznamovali prav slovenski tekmovalci. Predvsem Alja in Anja sta s svojo neposrednostjo, iskrenostjo in pripravljenostjo povedati, kar mislita, poskrbeli za številne nepozabne trenutke. Brez dlake na jeziku sta pogosto sprožili burne odzive, a prav zato sta bili med gledalci tudi eni najbolj opaznih tekmovalk sezone.

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