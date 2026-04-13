Alya: 'Vsak v sebi nosi nekaj posebnega'

M.S.
13. 04. 2026 15.06
0

Priljubljena pevka Alya se pridružuje novi žirantski ekipi šova Slovenija ima talent. Na novo vlogo se pripravlja premišljeno, a želi pri tem ostati spontana in zvesta sebi. Poudarja, da jo pri tekmovalcih najbolj pritegneta samozavest in odnos, še posebej pa ceni njihovo edinstvenost.

Nova sezona oddaje Slovenija ima talent prinaša svež veter in novo žirantsko ime. Alya se pridružuje žirantski ekipi, kjer bo sedela ob Borutu Pahorju. Na novo vlogo se pripravlja premišljeno, a brez pretiranega pritiska. Ogleduje si pretekle sezone, predvsem zato, da dobi občutek za dinamiko komentiranja, vendar poudarja, da želi ostati zvesta sebi. Kot pravi, si želi biti "spontana in sproščena" ter se preprosto prepustiti toku.

Alya.FOTO: POP TV
Prva ženska žirantka oddaje Slovenija ima talent je Alya
Preberi še
Prva ženska žirantka oddaje Slovenija ima talent je Alya

Pri nastopajočih jo že v izhodišču pritegneta predvsem samozavest in odnos. Pomembno se ji zdi, da so tekmovalci ne le samozavestni, ampak tudi prijazni in povezovalni. Iz izkušenj v svoji glasbeni šoli poudarja vrednote sodelovanja in medsebojne podpore, saj verjame, da prav to ustvarja boljše okolje. Ob tem dodaja, da bo pozorna tudi na posebnost vsakega posameznika, saj "vsak v sebi nosi nekaj posebnega", ključno pa je, da to zna tudi pokazati.

Alya.FOTO: POP TV
Tjaša Železnik: 'Na koncu vedno ostane tudi upanje'
Preberi še
Tjaša Železnik: 'Na koncu vedno ostane tudi upanje'

Tistim, ki še oklevajo s prijavo, sporoča, naj zberejo pogum in naredijo prvi korak. Po njenem mnenju jih čaka prijetna izkušnja, polna čustev, smeha in tudi ganjenosti. Kot pravi, naj se preprosto opogumijo: "pridite, fajn bo". Celoten intervju z Alyo si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

Alya Slovenija ima talent žirantka samozavest
Trači

V rdečem usnjenem krilu se je komaj premikala

Zdravje

8 simptomov menopavze, ki ženskam povzročajo največje preglavice

