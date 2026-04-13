Alya: 'Vsak v sebi nosi nekaj posebnega'

Nova sezona oddaje Slovenija ima talent prinaša svež veter in novo žirantsko ime. Alya se pridružuje žirantski ekipi, kjer bo sedela ob Borutu Pahorju. Na novo vlogo se pripravlja premišljeno, a brez pretiranega pritiska. Ogleduje si pretekle sezone, predvsem zato, da dobi občutek za dinamiko komentiranja, vendar poudarja, da želi ostati zvesta sebi. Kot pravi, si želi biti "spontana in sproščena" ter se preprosto prepustiti toku.
Pri nastopajočih jo že v izhodišču pritegneta predvsem samozavest in odnos. Pomembno se ji zdi, da so tekmovalci ne le samozavestni, ampak tudi prijazni in povezovalni. Iz izkušenj v svoji glasbeni šoli poudarja vrednote sodelovanja in medsebojne podpore, saj verjame, da prav to ustvarja boljše okolje. Ob tem dodaja, da bo pozorna tudi na posebnost vsakega posameznika, saj "vsak v sebi nosi nekaj posebnega", ključno pa je, da to zna tudi pokazati.
Tistim, ki še oklevajo s prijavo, sporoča, naj zberejo pogum in naredijo prvi korak. Po njenem mnenju jih čaka prijetna izkušnja, polna čustev, smeha in tudi ganjenosti. Kot pravi, naj se preprosto opogumijo: "pridite, fajn bo". Celoten intervju z Alyo si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.
