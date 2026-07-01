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Skrito v raju
Intervju

Andreja Virk Žerdin: 'Glavno gonilo zgodbe je konflikt'

M.S.
01. 07. 2026 12.04
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Redkokatera slovenska serija v zadnjih letih je dosegla takšen odziv kot Skrito v raju. Z visoko gledanostjo, zvestim občinstvom in liki, ki so hitro postali prepoznavni po vsej Sloveniji, se je zapisala med največje domače televizijske uspešnice. O nastajanju zgodbe, ustvarjanju likov in scenarističnih izzivih smo se pogovarjali s scenaristko serije Andrejo Virk Žerdin.

Kako se je rodila ideja za serijo Skrito v raju? Katera je bila tista prva iskra, iz katere je nato zrasla celotna zgodba?

"Osnovna ideja je bila Brankova in sicer, da naredimo serijo o slovenskih pavšalistih v hrvaškem kampu. In midva z Boštjanom (op. soscenaristom) sva se takoj navdušila zanjo, saj je bila odlično izhodišče za zasnovo zanimivih in popolnoma različnih likov, ki se znajdejo na istem prostoru, za napete intrige, skrivnosti in ljubezenske zgodbe."

Andreja Virk Žerdin
Andreja Virk ŽerdinFOTO: Jan Filip Jordan Frangeš
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POP TV išče nove scenaristične talente za razvoj televizijskih serij. Če imaš občutek za zgodbo, znaš opazovati ljudi, odnose in konflikte ter te zanima, kako nastajajo serije, je POP Akademija: pisanje serij tvoja priložnost za vstop v profesionalni scenaristični svet. Prijavi se TUKAJ.

Kako pri vas nastane lik? Kaj je pomembnejše, njegova osebnost, življenjska zgodba ali odnosi z drugimi? In kdaj začutite, da je lik zares zaživel?

"Vse troje je v enaki meri pomembno, da lik zares zaživi. Vsak scenarist pa začuti, da je lik zaživel, ko ga razume. Ko razume, zakaj v določenem trenutku nekaj naredi oziroma čuti."

Skrito v raju
Skrito v rajuFOTO: POP TV
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Se je med pisanjem zgodilo, da vas je kateri od likov odpeljal zgodbo v smer, ki je na začetku sploh niste načrtovali? Kateri je bil tak primer?

"Seveda se zgodi, da like odpeljem v smer, ki je nisem načrtovala ob začetku pisanja. Ne bi pa rekla, da me presenetijo."

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Mark je eden najbolj prepoznavnih likov serije. Kako je nastal njegov lik? Je bil takšen že od začetka ali se je razvijal skozi pisanje?

"Od vseh likov iz serije ima Mark pravzaprav najbolj vznemirljivo pot. Sprva smo ga zastavili kot negativca. Ko je potem prišla ideja, da postane glavni romantični junak, je bila njegova transformacija v 'good guya' glede na prtljago, ki jo je imel, izziv, a obenem tudi užitek. Seveda se je njegov lik skozi pisanje razvijal, moram pa tu pohvaliti Mateja Zemljiča, ki je odlično ujel pravo ravnovesje med Markovo mračnostjo na eni strani ter toplino in srčnostjo na drugi."

Skrito v raju
Skrito v raju FOTO: POP TV
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Koliko lahko igralci s svojo interpretacijo vplivajo na razvoj lika? Se zgodi, da zaradi njihove igre zgodbo napišete drugače, kot ste jo prvotno zamislili?

"Ker gre za dnevni format z res velikim številom epizod, je serija praviloma v celoti napisana že pred začetkom snemanja. Zato je težko govoriti o vplivu interpretacije igralcev na razvoj likov."

Skrito v raju 1
Skrito v raju 1FOTO: 24ur.com
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Skrito v raju ima veliko epizod in številne zgodbene preobrate. Kako kot scenaristka poskrbite, da zgodba ostane napeta, liki pa verodostojni in se ne začnejo ponavljati?

"Glavno gonilo zgodbe je konflikt. Lahko je to notranji konflikt lika ali zunanje ovire, ki jih postavljaš junakom na pot. In seveda - večje ovire in težave pri reševanju le-teh lik ima, tem bolj napeta je zgodba."

Predpremiera serije Skrito v raju
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Gledalci zelo radi komentirajo dogajanje in imajo pogosto svoje favorite. Spremljate njihove odzive? Vas je kdaj kakšna reakcija občinstva presenetila ali celo vplivala na nadaljnji razvoj zgodbe?

"Kot že rečeno, so scenariji napisani precej prej, preden pride serija na TV-ekrane, tako da reakcije občinstva ne vplivajo na razvoj zgodbe."

Skrito v raju
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Če bi morali izbrati en lik ali en prizor iz Skrito v raju, ki vam osebno največ pomeni, kateri bi to bil in zakaj?

"Uf, na to vprašanje je težko odgovoriti. Vsak lik mi je ljub na svoj način, tudi negativci, ki jih je na trenutke še bolj vznemirljivo pisati."

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Kaj bi si želeli, da gledalci vedo o nastajanju serije, pa tega med gledanjem preprosto ne morejo videti?

"Predvsem si želim, da gledalci ne razmišljajo, kako serija nastaja in kaj vse je v ozadju, ampak da jih potegne v domišljijski svet naših junakov in da skupaj z njimi doživljajo njihove vzpone in padce, napete, žalostne in srečne trenutke."

Matej Zemljič
Matej ZemljičFOTO: POP TV
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Skrito v raju Andreja Virk Žerdin slovenske serije scenaristika Matej Zemljič
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