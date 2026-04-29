Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč

Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
Če danes srečate Anjo, boste težko verjeli, da sama zase pravi: "Pred šovom sem bila tiha in sramežljiva Anja, danes sem vse drugo." Njena pot ni bila linearna, niti enostavna. V podjetništvo ni vstopila z velikimi ambicijami ali izdelanim poslovnim načrtom, temveč z radovednostjo, potrebo po rešitvah in željo ustvariti nekaj, kar bi pomagalo njej in morda še komu.
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Rebolj
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: POP TV
- FOTO: POP TV
Ko se ozre nazaj na obdobje pred prijavo v oddajo Štartaj Slovenija, ga opiše zelo iskreno: "V življenju sem bila predvsem mamica svojim trem otrokom, življenje je bilo precej bolj enostavno, a ko zdaj pogledam nazaj, tudi precej bolj monotono. Bila sem tudi že na začetku podjetniške poti, izdelke sem prodajala preko spleta. Bila sem predvsem v fazi raziskovanja, testiranja in iskanja formulacij, predvsem pa sem se na raznih startup vikendih učila podjetništva, saj tega znanja od prej nisem imela. Lahko bi se reklo, da sem bila na več področjih v fazi intenzivnega učenja."
Ta faza učenja je bila ključna. Brez nje ne bi bilo niti poguma niti samozavesti za naslednji korak: nastop pred kamerami.
Pogum, ki zraste iz dvoma
Ena izmed najbolj iskrenih plati Anjine zgodbe je njen odnos do strahu. Ta ni izginil čez noč, temveč se je skozi izkušnjo postopoma preoblikoval. "Največji strah je bila izpostavljenost. Čez noč se znajdeš pred kamerami in pred očmi cele Slovenije, skupaj s tem pa pridejo tudi komentarji in mnenja ljudi. Ker sem bila takrat precej občutljiva oseba, sem se bala predvsem tega, kako bom to sprejela."
In res: biti del tako velike platforme pomeni tudi soočenje z javnostjo. A prav v tem vidi danes eno največjih vrednosti: "Včasih me je kakšen komentar res prizadel, saj sem stvari vzela zelo osebno, a prav tem izkušnjam sem najbolj hvaležna, saj so me izoblikovale v precej bolj samozavestno in močno osebo." Tudi njena motivacija na začetku je bila preprosta, skoraj intimna: "Na začetku sigurno prvi pozitivni odzivi na moje "domače zvarke". Ko sem videla, da nekaj, kar sem zmešala v svoji kuhinji, predvsem zase, ustreza tudi drugim."
Štartaj Slovenija je platforma, ki lahko idejo izstreli v nekaj veliko večjega. Za Anjo je bil eden najbolj nepozabnih trenutkov prav tisti po oddaji, ko je izvedela, da je v vseh Sparih zmanjkalo kolagenov. To je bila potrditev, da ljudje verjamejo v izdelek. Hkrati pa so bili tu tudi izzivi, ki jih kamera sicer ujame, a jih gledalci pogosto ne začutijo v celoti: "Najtežji pa so bili zame dnevi promocij v trgovinah. Z ljudmi, ki jih moji izdelki zanimajo, zelo rada govorim, veliko težje pa mi je bilo pristopiti do nekoga in začeti pogovor. To je bilo zame močno iz cone udobja."
Ko se kamere ugasnejo, se začne pravo delo
Ena izmed lekcij, ki jo Anja še danes nosi s sabo, je preprosta, a izjemno resnična: "Dobro sem si zapomnila, da so takrat govorili, da se delo začne šele, ko se kamere ugasnejo. To sem upoštevala in obrestovalo se je." Prepoznavnost, ki jo prinese šov, je šele začetek. "Šov in Spar sta nam dala predvsem vidnost in prepoznavnost. Hkrati pa priložnost, da ljudje ne spoznajo samo izdelkov, ampak tudi zgodbo, ki stoji za njimi."
Vsak podjetnik ima trenutek, ko se zave, da je njegova zgodba prerasla začetno fazo. Za Anjo je bil ta trenutek zelo konkreten: "Ko sem enkrat po dolgem času šla v skladišče in so bile police do stropa polne palet naših Kolagen shotov." A z rastjo pride tudi potreba po spremembah. Ena najtežjih je bila zanjo opustiti popoln nadzor: "Dolgo časa sem bila vajena, da večino stvari naredim sama, zato je bil zame največji izziv začeti stvari spuščati iz rok. Zaposliti prve ljudi in jim zaupati del nalog je bil zame precej velik korak."
Danes Gaia Naturelle ni več le en izdelek, temveč celoten ekosistem. Kolagen shotu so se pridružili novi okusi, imamo polno novih prehranskih dopolnil, veliko tudi kozmetičnih izdelkov. Trenutno vsega skupaj 24 izdelkov.
Kljub rasti pa ostaja bistvo enako: izdelki, ki izhajajo iz resničnih potreb
Kolagen shot, s katerim se je vse začelo, ostaja eden ključnih produktov in še vedno dosega ljudi tam, kjer so njihove vsakodnevne navade: tudi na policah trgovin.
Ko Anja danes razmišlja o podjetništvu, ga vidi drugače kot na začetku: "Na začetku sem mislila, da gradim podjetje. Potem pa sem ugotovila, da podjetje gradi mene." Ta perspektiva prinese tudi več zaupanja vase: Sem bolj pogumna, to pa zato, ker precej bolj zaupam svojim odločitvam. In hkrati tudi več sprejemanja nepredvidljivosti: "Stvari skoraj nikoli ne gredo po planu, v poslu to tako je."
Uspeh zanjo danes nima več enake definicije kot nekoč. "Danes je zame uspeh to, da vsak večer zaspim z mirnim srcem in zjutraj vstanem brez budilke. Drugače pa, da se svobodno odločam, kdaj bom delala, večinoma tudi, kaj bom delala, da mi ostane čas za družino, prijatelje, da imam voljo skrbeti za zdravo telo in dobro počutje."
- FOTO: POP TV
- FOTO: POP TV
- FOTO: POP TV
Zgodba, ki raste z nami
V letošnji, že 11. sezoni projekta Štartaj Slovenija, ki nosi pomenljiv poudarek Legendarnih 12, Gaia Naturelle zaseda prav posebno mesto. Gre za izbor znamk, ki niso le uspele, temveč so postale del vsakdanjega življenja. Ob tem je Anja povedala: "Čez deset let si želim, da Gaia Naturelle ostane znamka, ki ji ljudje zaupajo, ker za vsakim izdelkom stoji iskrena namera ustvarjati nekaj dobrega za telo in počutje."
Projekt Štartaj Slovenija že deset let dokazuje, da lahko s pravo podporo, skupnostjo in zaupanjem tudi majhne ideje prerastejo v velike zgodbe. Gaia Naturelle je ena izmed teh zgodb zaradi poti, ki jo je prehodila njena ustanoviteljica. Od kuhinjskih eksperimentov do polic trgovin, od dvoma do poguma, od startupa do podjetja. In predvsem od posameznice do znamke, ki danes raste skupaj z ljudmi.
Oglasno sporočilo