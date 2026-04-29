Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč

Projekt Štartaj Slovenija v letošnji, 11. sezoni, izpostavlja Legendarnih 12: to so znamke, ki niso več zgolj izdelki, ampak del vsakdanjih ritualov slovenskih gospodinjstev. Anjina znamka je med njimi. V videu spodaj lahko preverite, kako se spominja svoje poti.

Od tihe Anje do podjetnice z vizijo

Če danes srečate Anjo, boste težko verjeli, da sama zase pravi: "Pred šovom sem bila tiha in sramežljiva Anja, danes sem vse drugo." Njena pot ni bila linearna, niti enostavna. V podjetništvo ni vstopila z velikimi ambicijami ali izdelanim poslovnim načrtom, temveč z radovednostjo, potrebo po rešitvah in željo ustvariti nekaj, kar bi pomagalo njej in morda še komu.

Ko se ozre nazaj na obdobje pred prijavo v oddajo Štartaj Slovenija, ga opiše zelo iskreno: "V življenju sem bila predvsem mamica svojim trem otrokom, življenje je bilo precej bolj enostavno, a ko zdaj pogledam nazaj, tudi precej bolj monotono. Bila sem tudi že na začetku podjetniške poti, izdelke sem prodajala preko spleta. Bila sem predvsem v fazi raziskovanja, testiranja in iskanja formulacij, predvsem pa sem se na raznih startup vikendih učila podjetništva, saj tega znanja od prej nisem imela. Lahko bi se reklo, da sem bila na več področjih v fazi intenzivnega učenja." Ta faza učenja je bila ključna. Brez nje ne bi bilo niti poguma niti samozavesti za naslednji korak: nastop pred kamerami.

Pogum, ki zraste iz dvoma

Ena izmed najbolj iskrenih plati Anjine zgodbe je njen odnos do strahu. Ta ni izginil čez noč, temveč se je skozi izkušnjo postopoma preoblikoval. "Največji strah je bila izpostavljenost. Čez noč se znajdeš pred kamerami in pred očmi cele Slovenije, skupaj s tem pa pridejo tudi komentarji in mnenja ljudi. Ker sem bila takrat precej občutljiva oseba, sem se bala predvsem tega, kako bom to sprejela." In res: biti del tako velike platforme pomeni tudi soočenje z javnostjo. A prav v tem vidi danes eno največjih vrednosti: "Včasih me je kakšen komentar res prizadel, saj sem stvari vzela zelo osebno, a prav tem izkušnjam sem najbolj hvaležna, saj so me izoblikovale v precej bolj samozavestno in močno osebo." Tudi njena motivacija na začetku je bila preprosta, skoraj intimna: "Na začetku sigurno prvi pozitivni odzivi na moje "domače zvarke". Ko sem videla, da nekaj, kar sem zmešala v svoji kuhinji, predvsem zase, ustreza tudi drugim." Štartaj Slovenija je platforma, ki lahko idejo izstreli v nekaj veliko večjega. Za Anjo je bil eden najbolj nepozabnih trenutkov prav tisti po oddaji, ko je izvedela, da je v vseh Sparih zmanjkalo kolagenov. To je bila potrditev, da ljudje verjamejo v izdelek. Hkrati pa so bili tu tudi izzivi, ki jih kamera sicer ujame, a jih gledalci pogosto ne začutijo v celoti: "Najtežji pa so bili zame dnevi promocij v trgovinah. Z ljudmi, ki jih moji izdelki zanimajo, zelo rada govorim, veliko težje pa mi je bilo pristopiti do nekoga in začeti pogovor. To je bilo zame močno iz cone udobja."

Ko se kamere ugasnejo, se začne pravo delo

Ena izmed lekcij, ki jo Anja še danes nosi s sabo, je preprosta, a izjemno resnična: "Dobro sem si zapomnila, da so takrat govorili, da se delo začne šele, ko se kamere ugasnejo. To sem upoštevala in obrestovalo se je." Prepoznavnost, ki jo prinese šov, je šele začetek. "Šov in Spar sta nam dala predvsem vidnost in prepoznavnost. Hkrati pa priložnost, da ljudje ne spoznajo samo izdelkov, ampak tudi zgodbo, ki stoji za njimi." Vsak podjetnik ima trenutek, ko se zave, da je njegova zgodba prerasla začetno fazo. Za Anjo je bil ta trenutek zelo konkreten: "Ko sem enkrat po dolgem času šla v skladišče in so bile police do stropa polne palet naših Kolagen shotov." A z rastjo pride tudi potreba po spremembah. Ena najtežjih je bila zanjo opustiti popoln nadzor: "Dolgo časa sem bila vajena, da večino stvari naredim sama, zato je bil zame največji izziv začeti stvari spuščati iz rok. Zaposliti prve ljudi in jim zaupati del nalog je bil zame precej velik korak." Danes Gaia Naturelle ni več le en izdelek, temveč celoten ekosistem. Kolagen shotu so se pridružili novi okusi, imamo polno novih prehranskih dopolnil, veliko tudi kozmetičnih izdelkov. Trenutno vsega skupaj 24 izdelkov.

Kljub rasti pa ostaja bistvo enako: izdelki, ki izhajajo iz resničnih potreb

Kolagen shot, s katerim se je vse začelo, ostaja eden ključnih produktov in še vedno dosega ljudi tam, kjer so njihove vsakodnevne navade: tudi na policah trgovin.

Izdelki Gaia Naturelle so še danes na voljo v trgovinah SPAR in INTERSPAR, kjer so skozi leta postali del rutine mnogih uporabnikov.

Ko Anja danes razmišlja o podjetništvu, ga vidi drugače kot na začetku: "Na začetku sem mislila, da gradim podjetje. Potem pa sem ugotovila, da podjetje gradi mene." Ta perspektiva prinese tudi več zaupanja vase: Sem bolj pogumna, to pa zato, ker precej bolj zaupam svojim odločitvam. In hkrati tudi več sprejemanja nepredvidljivosti: "Stvari skoraj nikoli ne gredo po planu, v poslu to tako je." Uspeh zanjo danes nima več enake definicije kot nekoč. "Danes je zame uspeh to, da vsak večer zaspim z mirnim srcem in zjutraj vstanem brez budilke. Drugače pa, da se svobodno odločam, kdaj bom delala, večinoma tudi, kaj bom delala, da mi ostane čas za družino, prijatelje, da imam voljo skrbeti za zdravo telo in dobro počutje."

Zgodba, ki raste z nami