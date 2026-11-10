Dolgo sta skrivala čustva, zdaj že govorita o skupnem življenju

Prva sezona šova Otok ljubezni Adria se je končala, med največjimi 'zvezdniki sezone' pa sta brez dvoma tudi naša Anja Širovnik in Gašper, ki sta s svojim odnosom, še posebej na začetku, dvignila kar nekaj prahu. Anja je v vilo vstopila naknadno kot tako imenovani "bombshell" in tako, kot se spodobi, poskrbela za pravo razburjenje in premešala karte med otočani.

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Od pestrega začetka do govora o skupnem življenju

Njuna zgodba se ni razvijala na hitro. Anja in Gašper sta dolgo zatrjevala, da sta predvsem prijatelja, medtem ko so gledalci vse pogosteje opažali, da med njima obstaja nekaj več. Skozi tedne sta se vse bolj zbliževala, njuna povezanost pa je postajala očitna tudi ostalim tekmovalcem v vili.

icon-expand Anja in Gašper FOTO: VOYO

Na koncu sta se prebila vse do finala in osvojila odlično drugo mesto. Danes se njuna zgodba nadaljuje tudi zunaj kamer. Ob obisku našega uredništva nam je Anja zaupala, da sta po koncu šova po dolgem času prvič prespala narazen, kar je bilo zanju precej nenavadno, spregovorila pa je tudi o Mili, ljubezenskih zapletih v vili in načrtih, ki jih z Gašperjem že kujeta za prihodnost.

Ali te je bilo na začetku kdaj strah, da je Gašper še vedno zaljubljen v Mili in da bi se lahko želel vrniti k njej?

Ne. Da bi bil še vedno zaljubljen vanjo, me ni bilo strah. To ni bila odločitev, ki bi jo sprejel čez noč. Res je dolgo razmišljal, ali naj naredi ta korak ali ne, ampak mislim, da smo tako vsi v vili kot tudi on vedeli, da nista za skupaj. Zdelo se mi je, da med njima ob koncu ni bilo več takšne kemije, kot je bila na začetku. Bolj me je skrbelo njegovo vedenje. To, kar sem videla pri njegovem odnosu z Mili, je nekaj, česar sama ne bi tolerirala. Sem pa hitro ugotovila, da je z mano popolnoma drugačna oseba, kot je bil z njo.

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Si kdaj podvomila, ali bi mu sploh dala priložnost glede na to, kako se je vedel do Mili?

Ja, velikokrat. Večkrat sem rekla, da jaz nikoli ne bi bila z Gašperjem v paru in da zunaj šova nikoli ne bi bila s takšnim človekom. Rekla sem celo, da je ena sama velika rdeča zastava. To sem res mislila na začetku, ko sem opazovala njegov odnos z Mili. Potem pa sem ga začela spoznavati najprej kot prijatelja, kasneje pa še na drugačen način. Ugotovila sem, da v resnici sploh ni takšna oseba, kot sem si predstavljala na začetku. Takrat sem začela verjeti, da bi lahko bil prava oseba zame.

icon-expand Anja in Gašper na prvem skupne zmenku. FOTO: VOYO

Kakšen odnos pa si imela z Mili, ko sta bila z Gašperjem že skupaj? Je bilo med vama še vedno čutiti napetost?

Na začetku je bilo zelo napeto in neprijetno. Živela sem z njegovim nekdanjim dekletom in to ni bila lahka situacija. Zjutraj si šel umit zobe in tam je bila ona. Nisi vedel, kako se obnašati, zato je bilo vse skupaj precej naporno. Na začetku se skoraj nisva pogovarjali. Potem pa sva imeli iskren pogovor. Zdi se mi, da se je tudi ona takrat umirila in sama pri sebi ugotovila, da si odnosa, kakršen je bil med njo in Gašperjem, ne želi več. Od takrat dalje se je tudi najin odnos izboljšal. Danes sva v redu. Verjetno se ne bova družili vsak dan, ampak nimava nobenih zamer. Še pred kratkim smo bili skupaj na zabavi in vse je bilo povsem normalno.

Mili je nato pristala v paru z Luko. Kako danes vidiš njun odnos?

Moje mnenje ostaja enako, kot je bilo v šovu. Mislim, da je Mili Luki res všeč. Pri njej pa tega nisem nikoli zares začutila.

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Nikoli ni govorila o njem na način, da bi jo fizično privlačil ali da bi bil moški, s katerim si želi biti. Zato imam občutek, da je bila ta odločitev bolj posledica okoliščin kot pa močnih čustev. Seveda jima želim vse dobro in upam, da se motim, ampak glede na to, kar sem videla sama, se mi ta zveza ne zdi najbolj realna.

icon-expand Anja in Gašper sta preživela marsikaj, da sta zdaj v paru. FOTO: VOYO

Kako dolgo pa misliš, da lahko zdržita skupaj zdaj, ko sta zunaj vile?

Po mojem mnenju bosta morda poskusila nekaj mesecev. Lahko da se motim in upam, da se res motim, a glede na to, kar sem videla, bi rekla nekje nekaj mesecev.

Kaj misliš, da bi se zgodilo, če bi bila v šovu tudi Casa Amor?

Vsi smo pričakovali, da se bo Casa Amor zgodila. Če bi jo uvedli nekje na sredini šova, mislim, da bi se marsikaj spremenilo in da bi se pokazali tudi nekateri pravi obrazi. Če pa bi se zgodila proti koncu, v zadnjih dveh tednih, pa mislim, da ne bi bistveno vplivala na odnose. Takrat smo bili že v precej močnih parih.

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V šovu si rekla, da je tvoja meja pri številu spolnih partnerjev pri moškem 30. Gašper je to mejo presegel. Zakaj si pri njem naredila izjemo?

Za Gašperja sem prekršila kar nekaj svojih pravil. Po svoje je bil vse, za kar sem prej govorila, da si tega ne želim. Ampak pogosto se zgodi ravno to, da te privlači nekaj, za kar praviš, da nikoli ne bo.

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Na koncu sem ugotovila, da če človeka ocenjuješ samo po njegovi preteklosti, lahko hitro ostaneš sam. Vsi smo delali napake in vsi imamo stvari, na katere nismo ponosni. Zame je bilo pomembno predvsem to, kako se počutim ob njem danes. Veliko mi je pojasnil o svojem življenju in razumem, zakaj so se določene stvari zgodile. Zato se raje osredotočam na najin odnos zdaj in ne na njegovo preteklost.

icon-expand Gašper in Anja FOTO: VOYO

Zakaj misliš, da ženske tako pogosto privlačijo toksični moški oziroma toksični odnosi?

To je res dobro vprašanje. Ko sem bila v paru s Stefanom, sva imela zelo lep odnos, ampak sčasoma mi je postalo malo dolgočasno. Potrebovala sem več ognja, več dogajanja. Mogoče smo ženske res takšne, da potrebujemo občutek dinamike in vznemirjenja. Po drugi strani pa mislim, da toksičnost ni lastnost ene osebe. Toksičen postane odnos med dvema osebama, ki skupaj ustvarita takšno dinamiko. Če se najdeta prava človeka, potem po mojem mnenju takšne toksičnosti sploh ne bi smelo biti.

icon-expand Utrinki finalne epizode Otoka ljubezni Adria. FOTO: VOYO

Bi lahko partnerju odpustila prevaro?

Ne. To je nekaj, česar ne bi mogla odpustiti. V to sem stoodstotno prepričana.

Si boš zdaj pogledala vse epizode za nazaj?

Ja, bi jih rada. Tudi mene zanima, kako je vse skupaj izpadlo na televiziji, saj smo bili tam 24 ur na dan, gledalci pa so videli samo majhen del tega. Počakala bom, da se vse skupaj nekoliko umiri, potem pa si bom vzela čas in si jih v miru ogledala.

Te skrbi, da boš videla kaj, česar si ne želiš videti?

Iskreno ne. Mislim, da smo vsi v vili vsaj enkrat rekli kakšno stvar, ki je danes morda ne bi več. Ampak vsi smo ravnali tako, kot se nam je v tistem trenutku zdelo najbolje. Pomembno mi je predvsem to, kakšni smo med seboj danes, ne pa stvari, ki so se dogajale v vili.

Si se kdaj bala, kako bo kakšna tvoja izjava izpadla pred kamerami?

Ne. Že pred vstopom v šov sem si rekla, da želim biti od začetka do konca iskrena, tako do sebe kot do drugih.

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Nisem želela razmišljati, kako bom izpadla pred gledalci. Želela sem povedati svoje mnenje in se odzivati tako, kot sem čutila v tistem trenutku. Veliko ljudi je razmišljalo o tem, kako bodo njihove besede videti na televiziji. Jaz sem sledila predvsem svojim občutkom.

icon-expand Finalisti Otoka ljubezni Adria z voditeljico Dragano Mićalović. FOTO: VOYO

Kakšni so vajini načrti za prihodnost?

Zdaj si želiva predvsem bolje spoznati drug drugega v resničnem življenju. V vili sva šla skozi ogromno zahtevnih situacij. Živela sva skupaj z bivšimi partnerji, bila pod kamerami in pod pritiskom. Takšnih okoliščin zdaj ne bo več, bodo pa prišli drugi izzivi. Rada bi videla, kako funkcionirava v vsakdanjem življenju. Nikamor se nama ne mudi. Čeprav še nisva uradno definirala najinega odnosa, se v resnici obnašava kot par. Govorila sva tudi o moji selitvi v Ljubljano, saj sem zaradi dela tam pogosto. Gašper ima svoje stanovanje, zato obstaja možnost, da bom kmalu živela v Ljubljani.

Za pestro dogajanje v prvi sezoni so sicer v veliki meri poskrbeli prav slovenski tekmovalci. Predvsem Anja in Alja sta s svojo neposrednostjo, iskrenostjo in pripravljenostjo povedati svoje mnenje poskrbeli za številne nepozabne trenutke, zaradi katerih sta postali eni najbolj prepoznavnih tekmovalk sezone.

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