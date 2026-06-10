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Anja Širovnik
Intervju

Anja Širovnik: 'Te občutke je res težko opisati z besedami'

M.S.
10. 06. 2026 04.00
3

Anja Širovnik je svoje sledilce v zadnjih dneh navduševala z utrinki iz Madrida, kamor se je odpravila na koncert svetovne zvezde Bad Bunnyja. Zaupala nam je, zakaj je izbrala prav špansko prestolnico, kako je izbrala svoj koncertni stajling in kaj jo je na potovanju najbolj navdušilo.

Anja Širovnik: Glasbena pustolovščina v osrčju sončnega Madrida

Kako to, da si za oddih izbrala ravno Madrid?

"V Madrid sem se odpravila predvsem zaradi koncerta Bad Bunnyja. Trenutno je na svetovni turneji DTMF in ko sem videla, da prihaja v Evropo, sem vedela, da te priložnosti ne smem zamuditi. Res je, da bo nastopil tudi bližje Sloveniji, na primer v Milanu, vendar sem si ga želela doživeti prav v Španiji. To državo obožujem že od nekdaj in zdelo se mi je, da bo vzdušje tam nekaj posebnega."

Anja je v Madrid odpotovala zaradi koncerta Bad Bunnyja.
Anja je v Madrid odpotovala zaradi koncerta Bad Bunnyja.FOTO: osebni arhiv

"Bad Bunnyja poslušam že zelo dolgo, še preden je postal svetovno znan. Latino glasba me spremlja praktično vse življenje, saj sem že kot otrok oboževala latino ritme in ples. Zato sem bila presrečna, ko je napovedal svetovno turnejo. Koncert je bil nekaj neverjetnega. Težko bi ga opisala kot klasičen koncert, bolj kot ogromen party, kjer vsi živijo v tem trenutku. Energija, produkcija in vzdušje so bili res na vrhunskem nivoju. Kurjo polt sem imela od prve do zadnje sekunde in to je zagotovo eden tistih dogodkov, ki si jih bom zapomnila za vedno."

Bad Bunny je v Madridu poskrbel za pravi glasbeni spektakel.
Bad Bunny je v Madridu poskrbel za pravi glasbeni spektakel.FOTO: osebni arhiv

Na družbenih omrežjih si navdušila tudi s svojim stajlingom za koncert. Kako si ga izbrala in od kod si črpala navdih?

"Največ navdiha sem dobila pri španskih vplivnicah, ki jih zelo rada spremljam, nekaj idej pa sem našla tudi na Pinterestu. Želela sem si nek hud festivalski outfit, v katerem bi se počutila udobno, hkrati pa ostala zvesta svojemu slogu. Odločila sem se za rjavo, rahlo prosojno obleko, ki je imela pod krilom všite kratke hlače, tako da sem lahko brez skrbi plesala celo noč. Za piko na i sem dodala še pas in sončna očala, obula pa sem bulerje. Na koncertu želim predvsem uživati in plesati, zato si sebe v visokih petah na koncertu res težko predstavljam."

Udobje in stil sta bila pri izbiri koncerta na prvem mestu.
Udobje in stil sta bila pri izbiri koncerta na prvem mestu.FOTO: osebni arhiv

Si se na potovanje odpravila v družbi prijateljic?

"Iz Slovenije sem v Madrid odpotovala sama, tam pa sem se srečala s prijatelji s Tenerifa, kjer sem pred leti živela. Na koncert sem se tako odpravila skupaj z njimi."

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Se ti je zgodilo kaj posebej lepega ali nepozabnega?

"Že samo dejstvo, da sem bila del tako velikega spektakla, je bilo nekaj nepozabnega. Te občutke je res težko opisati z besedami. Najlepše pri vsem pa je bilo videti, kako glasba poveže ljudi iz vseh koncev sveta. Čeprav smo bili popolni neznanci, smo tisti večer vsi uživali v istem trenutku."

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Sončni Madrid je ponudil popolno kuliso za nepozabne spomine.
Sončni Madrid je ponudil popolno kuliso za nepozabne spomine.FOTO: osebni arhiv

Si imela čas tudi za raziskovanje mesta?

"V Madridu sem bila od ponedeljka do petka, zato sem imela poleg koncerta tudi dovolj časa za raziskovanje mesta. Sprehodila sem se po njegovih ulicah, uživala v odlični hrani, odlični družbi in začutila energijo mesta. V Španijo sem zaljubljena že vrsto let in Madrid je to ljubezen samo še potrdil. Moram pa priznati, da ko sem se vrnila v Slovenijo, sem imela kar malo "post concert depression". Ampak je iz dneva v dan bolje. Veselim se poletja in dni, ki prihajajo."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Anja Širovnik Madrid Bad Bunny koncerti modni nasveti
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KOMENTARJI (3)

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10. 06. 2026 09.57
0 0
dobra je
ODGOVORI
FrancRode 10. 06. 2026 09.43
1 0
Kdo je ona, da ima to čast, da je v tem cajtngu?
ODGOVORI
losser 10. 06. 2026 09.00
3 0
V sebe sem bruhno, kakšni članki.
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