Življenje v hlevu bo največji izziv za Carmen Osovnikar

Začela se je 12. sezona Kmetije, prihod Carmen Osovnikar na kočiji pa je že ob vstopu močno zaznamoval tekmovanje. Prebiva v hiši za goste na drugi strani posestva, pred njo pa je pomembna naloga, s katero bo zagotovo premešala karte in vplivala na potek igre. Pred vstopom v tekmovanje smo ji zastavili še nekaj vprašanj.
Kako bi sama sebe opisala v treh besedah?
"Samozavestna, brez dlake na jeziku in poštena."
Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.
Ali boš v Kmetijo vstopila z določeno strategijo?
"Ne, nimam nobene strategije. Sploh ne vem, kateri tekmovalci bodo notri. Jaz grem res po novo izkušnjo, prijateljstvo pa mogoče tudi ljubezen. Odprta sem za vse."
"Ja, ker mi higiena ogromno pomeni in je pri meni na prvem mestu. Doma imam ločen WC in tuš za goste, zato bo to zame kar velik izziv. Bomo videli. Ženske vemo, da smo rade dolgo v kopalnici, to je čas za nego telesa, obraza in las. Bo še zanimivo."
Sodite med zveste oboževalce šovov, kot so Kmetija, Slovenija ima talent in MasterChef? Radi gledate serije, filme in VOYO? Prijavite se na naše e-novičke, v katerih vas bomo sproti obveščali o vseh novostih v naših šovih in oddajah!
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
UIDel vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV