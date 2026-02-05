Zadovoljna.si
Carmen Osovnikar
Življenje v hlevu bo največji izziv za Carmen Osovnikar

M.S.
05. 02. 2026 04.00
0

Začela se je 12. sezona Kmetije, prihod Carmen Osovnikar na kočiji pa je že ob vstopu močno zaznamoval tekmovanje. Prebiva v hiši za goste na drugi strani posestva, pred njo pa je pomembna naloga, s katero bo zagotovo premešala karte in vplivala na potek igre. Pred vstopom v tekmovanje smo ji zastavili še nekaj vprašanj.

Kako bi sama sebe opisala v treh besedah?

"Samozavestna, brez dlake na jeziku in poštena."

Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Ali boš v Kmetijo vstopila z določeno strategijo?

"Ne, nimam nobene strategije. Sploh ne vem, kateri tekmovalci bodo notri. Jaz grem res po novo izkušnjo, prijateljstvo pa mogoče tudi ljubezen. Odprta sem za vse."

Carmen Osovnikar
Carmen OsovnikarFOTO: POP TV
Kako pripravljena si na življenje v hlevu?

"Ne, na to še nisem pripravljena. Se pa psihično pripravljam na to, kako bo. To bo največji izziv, ampak tudi to bom preživela. Marsikaj sem že in bom tudi to."

Zvesti oboževalci Kmetije, pozor! Na našem Instagramu in TikToku vas čaka nagradna igra z brezplačno enoletno naročnino na VOYO.

Carmen Osovnikar.
Carmen Osovnikar.FOTO: POP TV

Boš tudi ti veliko časa preživela v kopalnici?

"Ja, ker mi higiena ogromno pomeni in je pri meni na prvem mestu. Doma imam ločen WC in tuš za goste, zato bo to zame kar velik izziv. Bomo videli. Ženske vemo, da smo rade dolgo v kopalnici, to je čas za nego telesa, obraza in las. Bo še zanimivo."

Vemo, da si velika ljubiteljica mode, si uspela spakirati vse?

"Zdaj so mi malo omejili prtljago, saj sem je imela nekoliko več. Ampak zagotovo bom prinesla kaj posebnega."

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kmetija Carmen Osovnikar tekmovanje življenje v hlevu izkušnja predstavitev
Intervju

Igor Mikič: "Več kot prijateljev imaš, več veljaš"

KOMENTARJI (0)

