Carmen Osovnikar: 'Najbolj me je izigral Gregor'

Simpatična Carmen brez filtra o letošnji Kmetiji: največji igralec, razočaranja in napake

Carmen Osovnikar smo zastavili nekaj hitrih vprašanj o letošnji sezoni Kmetije, njeni odgovori pa razkrivajo precej iskren pogled na dogajanje v šovu. Na vprašanje, kdo je največji igralec letošnje Kmetije, ni oklevala. Brez razmisleka je odgovorila: "Mikič."

Veliko bolj pozitivno noto pa je dobilo vprašanje o največjem presenečenju. Carmen je izpostavila Pio, ki jo je najbolj prijetno presenetila. A niso vsi odnosi ostali odprti. Na vprašanje, ali komu še kaj dolguje povedati, je skrivnostno dodala: "Marsikomu." Ko pride do samorefleksije, Carmen priznava tudi svojo največjo napako. Po njenem mnenju je bila na začetku preveč zaupljiva in preveč odprta.

"Mogoče sem prehitro pokazala, kakšna sem. Mogoče bi morala biti na začetku bolj tiho," je povedala. Dodala je, da ni skrivala svojih namenov: "Povedala sem, da sem prišla z girl power' energijo, da bom spodbujala ženske. Ampak to sem jaz, sem direktna, iskrena, brez dlake na jeziku in urejena."

Carmen je v Kmetijo vstopila z jasno idejo – pokazati, da si morajo ženske stati ob strani, se spodbujati in pomagati med sabo. Ob tem je ostala zvesta sebi. Iskrenost je njena največja vrlina, saj ni skrivala čustev in je vedno povedala, kar misli.

Na vprašanje, kdo jo je najbolj izigral, je jasno izpostavila Gregorja. Najbolj ostro pa je odgovorila na zadnje vprašanje – koga nikoli več ne želi videti: "Absolutno Mikiča in Žigo. Nikoli več. Ever v življenju. Hvala bogu, samo to več ne."

Napeti odnosi, taktike in nepričakovani preobrati zaznamujejo novo sezono Kmetije. Franc je trenutno na vrhu priljubljenosti, a kdo ve, kaj prinašajo prihodnji dnevi? Zavezništva se krhajo, odnosi postajajo vse bolj napeti, nekateri tekmovalci prijetno presenetijo, drugi pa razočarajo.