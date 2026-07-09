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Carmen Osovnikar
Intervju

Kaj se dogaja s Carmen po šovu? Razkrila nam je, kaj počne danes

M.S.
09. 07. 2026 04.00
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V Kmetiji je veljala za eno najbolj samozavestnih tekmovalk, ki se ni pustila ustrahovati niti manipulirati. Danes Carmen Osovnikar stopa po novi poti. Z novimi projekti želi ženskam pomagati, da začnejo bolj verjeti vase, ob tem pa razkriva, kako je prav izkušnja v resničnostnem šovu vplivala na njeno današnje poslanstvo.

Carmen Osovnikar: "Ko sem gledala, kako so se ženske pustile manipulirati, me je to res bolelo"

Od njenega nastopa v resničnostnem šovu Kmetija je minilo že nekaj časa, Carmen Osovnikar pa danes svojo energijo usmerja v povsem drugačne projekte. Čeprav jo javnost še vedno povezuje z njeno odločno držo pred televizijskimi kamerami, sama pravi, da je prav izkušnja v šovu v njej prebudila željo, da bi pomagala drugim. Predvsem ženskam, ki se spopadajo s pomanjkanjem samozavesti.

Carmen Osovnikar danes svojo energijo usmerja v projekte, s katerimi želi pomagati ljudem do večje samozavesti.
Carmen Osovnikar danes svojo energijo usmerja v projekte, s katerimi želi pomagati ljudem do večje samozavesti.FOTO: osebni arhiv

Njeno življenje je še vedno zelo dinamično.

"V mojem življenju je, kot ponavadi, pestro, ampak jaz to obožujem. Rada imam, da se dogaja. Delam na dveh novih projektih, enega že skoraj zaključujem. Pred kratkim sem pripravila brezplačno e-knjigo Zakaj nisi samozavestna in zakaj ni to tvoja krivda, na katero sem res ponosna. To pa je šele začetek, saj prihaja še nekaj večjega," pove.

Carmen je pred kratkim predstavila brezplačno e-knjigo Zakaj nisi samozavestna in zakaj ni to tvoja krivda.
Carmen je pred kratkim predstavila brezplačno e-knjigo Zakaj nisi samozavestna in zakaj ni to tvoja krivda.FOTO: osebni arhiv

Če danes pogleda nazaj na svojo izkušnjo v Kmetiji, nanjo ne gleda le kot na sodelovanje v resničnostnem šovu. Pravi, da ji je prav oddaja odprla oči in jo spodbudila k razmišljanju o tem, kako pomembna je samozavest. "Ko sem opazovala, kako nesamozavestne so bile nekatere ženske in kako hitro so se pustile manipulirati moškim, me je to res bolelo. Bila sem ena redkih tekmovalk, ki se ni pustila zmanipulirati in biti pod nadzorom. Takrat sem si rekla, da želim nekaj narediti na tem področju in ženskam pomagati."

Danes največ časa namenja ustvarjanju novih vsebin in projektov.
Danes največ časa namenja ustvarjanju novih vsebin in projektov.FOTO: osebni arhiv
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Prepričana je, da bi morale biti ženske druga drugi veliko večja opora.

"Vedno sem govorila, da moramo ženske držati skupaj. Ta 'girl power' so ljudje zagotovo začutili tudi v šovu, saj sem od začetka do konca podpirala ženske. Bolelo me je, ko sem gledala, kako težko stopijo skupaj in kako hitro podležejo pritiskom. Veliko tega izvira iz vzorcev, ki jih prinesemo iz otroštva. Vem, da ne morem pomagati vsem, verjamem pa, da lahko pomagam vsaj nekaterim."

S svojo prvo e-knjigo želi ljudem pokazati, da se samozavesti lahko naučimo.
S svojo prvo e-knjigo želi ljudem pokazati, da se samozavesti lahko naučimo.FOTO: osebni arhiv

Tudi sama ni bila vedno tako samozavestna

Čeprav jo večina pozna kot odločno in samozavestno žensko, Carmen pravi, da ni bilo vedno tako. "Na nas že od otroštva vplivajo starši, učitelji, prijatelji in okolje. Če ti nekdo ves čas govori, da nečesa ne zmoreš ali da moraš paziti, kaj si bodo mislili drugi, začneš temu verjeti. Potem te postane strah in določenih stvari sploh ne upaš narediti."

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"Moja mama je zelo močna ženska. Vedno mi je govorila, da zmorem vse in naj vedno poskusim. Seveda leta naredijo svoje. Tudi jaz včasih nisem bila tako močna in samozavestna, kot sem danes. Veliko sem delala na sebi. Vidijo predvsem dominantno Carmen. Ko pa me spoznajo osebno, mi pogosto povedo, da sem zelo čustvena, nežna in srčna oseba. Te plati televizija ni pokazala."

Danes svojo prepoznavnost uporablja za ozaveščanje o pomenu samozavesti.
Danes svojo prepoznavnost uporablja za ozaveščanje o pomenu samozavesti.FOTO: osebni arhiv

Po njenih besedah se notranja moč ne rodi čez noč, ampak se gradi skozi leta in življenjske izkušnje. Prav te so jo naučile, da se danes postavi zase in ne dovoli, da bi jo kdo nadzoroval ali z njo manipuliral. Prepričana je tudi, da bi morale ženske veliko bolj stopiti skupaj in si stati ob strani, saj si nihče ne zasluži žaljivk ali manipulacije.

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Čeprav se pogosto zdi, da se s pomanjkanjem samozavesti srečujejo predvsem ženske, Carmen pravi, da njene izkušnje kažejo drugačno sliko. "Veliko moških mi je napisalo, da so si prenesli mojo brezplačno e-knjigo. Tudi oni imajo podobne težave, le da o njih veliko redkeje govorijo. Ženske smo pri izražanju čustev bolj odprte." Verjame, da lahko njene vsebine pomagajo obojim. "E-knjiga je nastala predvsem za ženske, vendar sem prepričana, da lahko koristi tudi moškim."

Njena največja želja je pomagati ljudem, da začnejo bolj zaupati vase.
Njena največja želja je pomagati ljudem, da začnejo bolj zaupati vase.FOTO: osebni arhiv

Prvi korak je že naredila

Najpomembnejše sporočilo njenega projekta je, da samozavest ni prirojena. "To je nekaj, česar se lahko naučiš. Sama sem šla skozi ta proces in vem, da deluje. Če ne bi delala na sebi, danes ne bi bila tam, kjer sem." Po brezplačni e-knjigi zdaj pripravlja sedemdnevni program z vajami, ki bo namenjen vsem, ki želijo okrepiti vero vase.

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"Verjamem v ta program, ker temelji na izkušnjah in vajah, ki so pomagale tudi meni." Ob tem razkriva, da že nastaja še en projekt, o katerem za zdaj ne želi povedati preveč. "To je nekaj, kar sem si želela ustvariti že zelo dolgo. O podrobnostih še ne morem govoriti, lahko pa povem, da prihaja po poletju. Najbolj sem ponosna na to, da si danes upam slediti svojim idejam in jih tudi uresničiti."

V prihodnjih mesecih pripravlja še več novosti.
V prihodnjih mesecih pripravlja še več novosti.FOTO: osebni arhiv

Čeprav jo je javnost spoznala v resničnostnem šovu, Carmen verjame, da je bila to šele prva postaja njene zgodbe. Danes želi svojo prepoznavnost izkoristiti za nekaj, kar se ji zdi veliko pomembnejše od televizijskih kamer – pomagati ljudem, da začnejo bolj verjeti vase. "Če lahko s svojo zgodbo pomagam vsaj enemu človeku, je moj cilj dosežen."

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Carmen Osovnikar samozavest osebna rast Kmetija motivacija
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KOMENTARJI (3)

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Zvedavi_norec 09. 07. 2026 09.47
0 0
Cela plastična in umetna in zdaj bo ona pridigala o samozavesti?
ODGOVORI
Verus 09. 07. 2026 09.22
0 0
Psihologija pravi, da ljudje, ki se močno ličijo, skrivajo svojo resnično podobo. Iz tega dejstva naj sklepa vsak po svoje.
ODGOVORI
mijam75 09. 07. 2026 09.04
0 0
ojej...
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