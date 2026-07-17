David Amaro: 'To je bila neponovljiva izkušnja'

Iz tedna v teden je dokazoval, da se lahko prelevi v skoraj kogarkoli. David Amaro je v hrvaški različici šova Znan obraz ima svoj glas navdušil s svojimi preobrazbami, požel številne pohvale in poskrbel za nastope, o katerih se je veliko govorilo. "Imel sem se zelo dobro. Zdaj, ko gledam za nazaj, mogoče tega med snemanjem ne bi rekel, ker je bilo res naporno, ampak danes lahko rečem, da je bila to neponovljiva izkušnja."

icon-expand Slovenski gledalci bodo Davida Amara v hrvaški različici šova Znan obraz ima svoj glas lahko spremljali od 18. julija na VOYO. FOTO: Zadovoljna.si

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Čeprav so gledalci spremljali predvsem dovršene nastope, David priznava, da je bil vsak izmed njih velik izziv. "Vsak nastop je bil največji izziv, brez pretiravanja. Če moram izpostaviti tistega, ki mi je povzročal najmanj preglavic, je bil to Luka Nižetić. Ta mi je šel res zelo zlahka," se nasmehne. Najlepši spomini ga vežejo na finalni nastop, v katerem je upodobil francoskega pevca Slimana. Med najljubšimi preobrazbami pa izpostavlja še Halida Bešlića, Lepo Breno in Dina Merlina.

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Veliko pozornosti so med gledalci pritegnile tudi njegove ženske preobrazbe. David priznava, da ga je presenetilo, kako hitro se je znašel v petkah."Na začetku sem se celo malo ustrašil, ker mi je šlo plesanje v petkah presenetljivo dobro. Sem si mislil: 'Zakaj mi gre to tako dobro?' Potem pa sem hitro ugotovil, da imam očitno samo dobra meča," pove v smehu.

icon-expand David Amaro kot lanskoletna španska evrovizijska predstavnica Melody. FOTO: Tvoje lice zvuči poznato

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Ob ženskih preobrazbah se je David znašel pred nepričakovanim izzivom. Čeprav je vedel, da mu bodo takšne vloge odlično pristajale, ni želel, da bi zasenčile vse ostale nastope. "Vedel sem, da bom ženske like odigral odlično in da bodo pustili vtis. Bal pa sem se, da bo ta vtis premočan in da bodo ljudje pričakovali predvsem takšne preobrazbe. Zato sem imel pri moških vlogah še dodaten pritisk, da pokažem, da znam biti tudi dober moški," pove.

icon-expand David Amaro FOTO: Matic Gabriel

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Posebno odgovornost je čutil ob preobrazbi v Halida Bešlića, saj je v žiriji sedel njegov dolgoletni prijatelj Enis Bešlagić. "Čutil sem velik pritisk, ker je bil tam Enis, hkrati pa tudi ogromno podpore z njegove strani. Mislim, da brez obojega tako uspešnega nastopa sploh ne bi mogel narediti. Za tako veliko ime, kot je Halid Bešlić, potrebuješ tako pritisk kot podporo."

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Poseben pečat pa je pustila tudi njegova preobrazba v Lepo Breno. Po oddaji ga je legendarna pevka celo osebno poklicala. "Bila je nenormalno navdušena nad mojo imitacijo. Rekla je, da je prav, da sem se vrgel na tla tako kot ona, da tega še nihče ni naredil in da sem na trenutke celo zvenel kot ona. To mi res ogromno pomeni, še posebej zato, ker sem tisti dan nastopal z vozličkom na glasilkah. Carica največja."

icon-expand David Amaro FOTO: Matic Gabriel

Ne zamudite nastopov simpatičnega Davida v hrvaški različici šova Znan obraz ima svoj glas, ki na VOYO prihaja 18. julija.

"Vsaka nova izkušnja ti odpre vrata, če se je lotiš na pravi način. Meni se je povečalo število koncertov, občinstvo je večje, pripravljamo tudi koncert v Zagrebu. Začel sem sodelovati z Geronimom, ki je napisal pesem Halidu, zdaj pa ustvarja tudi zame. Mislim pa, da prave posledice tega šova šele prihajajo – že jih čutim, samo čakam pravi trenutek."

icon-expand David Amaro FOTO: Matic Gabriel

Ob koncu pogovora nam je zaupal še:"Čeprav zdaj vsi že veste, kako se je končalo, vseeno navijajte zame. Mogoče se zgodi kakšen Mandela efekt in na koncu vseeno zmagam."