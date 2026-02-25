Dino Kurtović po padcu končal na urgenci

"S prijatelji sem zunaj igral igro na travniku, ki je bil zaradi enotedenskega slabega vremena moker, zemlja pa blatna. Ko sem tekel, sem padel in skušal ublažiti padec z roko, pri tem pa mi je rama skočila ven . Prijatelji so se drli name: "Dino, imaš to!,", zato sem kar nadaljeval. Poskušal sem si ramo malo popraviti nazaj, ker smo tekmovali, kdo bo hitrejši, zaradi adrenalina pa sprva nisem čutil večje bolečine. Odigral sem do konca, nato pa me je približno dve uri kasneje začelo boleti, zato sem šel na urgenco, ker je preventiva boljša ."

"Na urgenci so me najprej sprejeli zelo prijazno. Gospa na sprejemu je bila izjemno nežna in ljubezniva, vmes smo se celo malo nasmejali, saj imam sicer strah in slabe izkušnje z zdravstvenimi domovi. Povedal sem jim, da mi je slabo in da se mi vrti, ko mi je začela razlagati, da je lahko poškodba povezana z živci in mišicami. Pripravili so mi voziček, da sem se lahko ulegel. Sam sem si želel le, da bi šel čakat ven na svež zrak, potem pa so me končno sprejeli. Zdravnica je bila odlična, zelo strokovna in res lepo so poskrbeli zame. Rekel sem jim: "Punce, dejmo zdaj samo reči, da bomo preverili, ne me že vnaprej strašit, kaj je, raje počakajmo." Pri rentgenu rame se mi je zavrtelo in sem skupaj padel. Osebje je takoj priskočilo na pomoč in zelo lepo poskrbelo zame. Niso mi dovolili, da bi kamorkoli šel sam, ves čas so bile ob meni. Na srečo na urgenci ni bilo gneče. Nato so z mano počakali še na prihod prijateljev, da bi bilo vse v redu in da ne bi prišlo do kakšnih zapletov."