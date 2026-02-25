Zadovoljna.si
Dino Kurtović je med tekom po travniku padel in si poškodoval ramo.
Intervju

Dino Kurtović po padcu končal na urgenci

M.S.
25. 02. 2026 15.14
0

Simpatični Dino Kurtović, ki smo ga spoznali v letošnji sezoni Kmetije, je doživel neprijetno nesrečo. Med tekom po blatnem terenu mu je spodrsnilo, pri padcu pa si je poškodoval ramo. Sprva je kljub bolečinam vztrajal, šele ko so te postale prehude, je poiskal zdravniško pomoč. V intervjuju je z nami odkrito spregovoril o neprijetnem dogodku, zdaj pa ga čaka predvsem obdobje okrevanja.

Kaj se je zgodilo?

"S prijatelji sem zunaj igral igro na travniku, ki je bil zaradi enotedenskega slabega vremena moker, zemlja pa blatna.Ko sem tekel, sem padel in skušal ublažiti padec z roko, pri tem pa mi je rama skočila ven. Prijatelji so se drli name: "Dino, imaš to!,", zato sem kar nadaljeval. Poskušal sem si ramo malo popraviti nazaj, ker smo tekmovali, kdo bo hitrejši, zaradi adrenalina pa sprva nisem čutil večje bolečine. Odigral sem do konca, nato pa me je približno dve uri kasneje začelo boleti, zato sem šel na urgenco, ker je preventiva boljša."

Dino Kurtović je med tekom po travniku padel in si poškodoval ramo.
Dino Kurtović je med tekom po travniku padel in si poškodoval ramo.FOTO: Osebi arhiv
Kako je potekalo zdravljenje?

"Na urgenci so me najprej sprejeli zelo prijazno. Gospa na sprejemu je bila izjemno nežna in ljubezniva, vmes smo se celo malo nasmejali, saj imam sicer strah in slabe izkušnje z zdravstvenimi domovi. Povedal sem jim, da mi je slabo in da se mi vrti, ko mi je začela razlagati, da je lahko poškodba povezana z živci in mišicami. Pripravili so mi voziček, da sem se lahko ulegel. Sam sem si želel le, da bi šel čakat ven na svež zrak, potem pa so me končno sprejeli. Zdravnica je bila odlična, zelo strokovna in res lepo so poskrbeli zame. Rekel sem jim: "Punce, dejmo zdaj samo reči, da bomo preverili, ne me že vnaprej strašit, kaj je, raje počakajmo." Pri rentgenu rame se mi je zavrtelo in sem skupaj padel. Osebje je takoj priskočilo na pomoč in zelo lepo poskrbelo zame. Niso mi dovolili, da bi kamorkoli šel sam, ves čas so bile ob meni. Na srečo na urgenci ni bilo gneče. Nato so z mano počakali še na prihod prijateljev, da bi bilo vse v redu in da ne bi prišlo do kakšnih zapletov."

Dino Kurtović je imel v preteklosti zelo slabe izkušnje v bolnišnicah, zato mu je bila tokratna izkušnja v veliko podporo.
Dino Kurtović je imel v preteklosti zelo slabe izkušnje v bolnišnicah, zato mu je bila tokratna izkušnja v veliko podporo.FOTO: Osebi arhiv
Trenutno zdravstveno stanje?

"Desna rama je blago otečena, skelet ramenskega obroča je zelo občutljiv. S prsti lahko normalno gibam, vendar je gibljivost rame slabša. Skelet ni poškodovan, dobil sem napotnico za magnetno resonanco ter vsa navodila za priporočeno oskrbo, kot so hlajenje z ledom, počitek, analgetiki, postopno razgibavanje in nadaljnje kontrole. Počutje je trenutno v redu. Dobil sem tudi opornico, težjih predmetov za zdaj ne morem držati v roki, vendar upam, da bo čez nekaj dni veliko bolje."

Simpatični Dino ostaja optimističen in uspešno okreva.
Simpatični Dino ostaja optimističen in uspešno okreva.FOTO: Osebi arhiv
Intervju

Gregor Merdaus: "Moj cilj je zmaga"

