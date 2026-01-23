Dino Kurtović: "Skrbi me, da bo kdo smrčal"

23-letni Dino Kurtović je študent oblikovanja iz Ljubljane, ki se že po nekaj dneh brez družbenih omrežij in tehnologije skoraj ne prepozna več. Zase pravi, da je delaven in prilagodljiv, čeprav mu marsikdo tega na prvi pogled ne bi pripisal. Na Kmetijo vstopa pripravljen na zmago, ki bi mu omogočila vlaganje v lastne projekte, del nagrade pa bi namenil tudi razvajanju.

icon-expand Dino Kurtović FOTO: POP TV

Preberi še Začenja se Kmetija: to so letošnji tekmovalci

Začenja se že 12. sezona Kmetije, ki je še pred uradnim začetkom požela veliko navdušenja ob razkritju letošnjih tekmovalcev. Dogodivščina se 2. februarja vrača na POP TV in VOYO ter obljublja pestro pomlad.

Kako bi se opisal v treh besedah?

"Komičen, počasen in zabaven."

Kaj lahko naši gledalci pričakujejo od tebe?

"Upam, da bodo komaj dihali od smeha."

Imaš kakšno strategijo? Kako se boš lotil letošnjega tekmovanja?

"Ne, odločal se bom sproti. Bomo videli, kaj se bo razvilo."

Ali te kaj skrbi pred vstopom v šov?

"Kaj vse sem vzel s sabo, ker sem danes zjutraj pohitel in ne vem, kaj imam s sabo od robe."

icon-expand Dino Kurtović. FOTO: Zadovoljna.si

Preberi še Nuša Šebjanič: "Ne bojim se ničesar"

Kaj misliš, da bo tvoja največja prednost na Kmetiji?

"Imam precej trdo kožo in znam marsikaj narediti, kar ljudje najbrž ne bodo pričakovali, še posebej sotekmovalci, ko me vidijo na prvi pogled."

Ko pride do konfliktov – kakšen človek si in kako se nanje odzoveš?

"Povem iskreno, kaj si mislim. Če se s tem ne reši, pa se umaknem in se poskušam s tem ne obremenjevati."

Spanje v hlevu?

"Tega se ne bojim. Bolj me skrbi, da bom jaz ali kdo drug smrčal, bolj me je strah za ostale (smeh)."

Vodja ali tihi opazovalec?

"Če temo poznam, sem definitivno vodja. Če mi ni znana, pa raje ostanem tihi opazovalec."

icon-expand Dino Kurtović. FOTO: Zadovoljna.si

Preberi še Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

V spodnjem reelu si oglejte, kako Dino odgovarja na nekaj hitrih modnih vprašanj.