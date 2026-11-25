Veliki zmagovalec 12. sezone MasterChefa Slovenija je postal Tadej Oblak, tik pod vrhom pa je tekmovanje končal Dominik Gajšek, ki je skozi celotno sezono veljal za enega najmočnejših kandidatov. Po finalni oddaji je odkrito spregovoril o največjih izzivih tekmovanja, trenutkih, ko ga je skoraj stala lastna trma, in podpori zaročenke Oriane, ki mu je v zahtevnih trenutkih pomenila največ.

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Verjel je, da lahko osvoji pokal

Med finalnim kuhanjem si Dominik ni postavljal nobenih zavor. Kot je povedal po oddaji, je želel pokazati vse, kar se je naučil v tekmovanju.

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"Med finalnim kuhanjem sem bil poln navdušenja. Poln sem bil tega, da moram pokazati čisto vse, kar znam, da vsako tehniko, ki sem jo izpilil, pokažem. In ja, verjel sem v zmago," je priznal.

icon-expand Dominik Gajšek FOTO: POP TV

Podobno je v svojem intervjuju po zmagi razmišljal tudi Tadej Oblak, ki je poudaril, da je v finalu skušal ostati zbran in zaupati znanju, ki ga je pridobil skozi sezono. Oba finalista sta se strinjala, da je bilo v zadnjih urah tekmovanja najpomembneje, da pokažeta, kdo v resnici sta kot kuharja.

Skozi tekmovanje mu je drznost povzročala največ težav

Čeprav je Dominik skozi sezono navduševal z izvirnostjo in drznostjo, priznava, da mu je prav ta lastnost včasih povzročala tudi največ težav. "Najtežje je bilo kontrolirati to moje eksperimentiranje. Velikokrat mi je uspelo, potem pa je prišla moja trma in sem šel še enkrat po svoje," je pojasnil. Po njegovih besedah je bil eden največjih osebnih izzivov prav ta, da je znal svojo kreativnost združiti z natančno izvedbo. "Najtežje je bilo ravnati mojo trmo. Nisem hotel samo eksperimentirati, ampak sem hotel tudi dostaviti točno takšno jed, kot sem si jo zamislil," pove. In to mu je tudi uspelo.

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Čeprav si je želel pokala, je ponosen nase

Čeprav je na koncu pokal odšel v roke Tadeja Oblaka, Dominik priznava, da je nase izjemno ponosen. "Prišel sem do finala 12. sezone MasterChefa in sem izredno ponosen nase," pove in doda, da je zelo hvaležen za podporo, ki jo je prejel. Priznal je, da bi bila zmaga popoln zaključek njegove zgodbe. "Pika na i bi bil še tisti pokal. Ampak tudi brez tega bo šlo," še pove za konec.

icon-expand Dominik Gajšek v finalu. FOTO: POP TV

Zaročenka Oriana je bila njegov miren glas

Ob Dominiku je bila skozi celotno sezono tudi njegova zaročenka Oriana, ki jo je večkrat omenil kot eno svojih največjih opor. "Podpora moje zaročenke mi je bila vse," je povedal.

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Njena vloga je bila po njegovih besedah veliko več kot le navijanje pred televizijskimi zasloni. "Bila je nekako ta miren glas," je povedal in se ob tem z nasmehom spomnil tudi njunih internih šal. Več o njegovi ljubezenski zgodbi z Oriano si lahko preberete TUKAJ!

icon-expand Dominik in zaročenka Oriana FOTO: osebni arhiv

Po veliki zmagi je svoje občutke za Zadovoljna.si razkril tudi zmagovalec 12. sezone MasterChefa Tadej Oblak. Med drugim je spregovoril o poti do pokala, pritisku finala in načrtih za prihodnost. Intervju s Tadejem si lahko preberete TUKAJ!

icon-expand Veliki zmagovalec šova MasterChef Slovenija 2026 je postal Tadej Oblak! FOTO: POP TV

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