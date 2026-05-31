Ema Dragišić po Janovem porazu: 'Bila sem res žalostna'

Ema Dragišić je priznala, da je bil finale zanjo precej čustven. Ob spremljanju Jana v zadnjem dvoboju je občutila predvsem žalost, saj ve, koliko truda sta skupaj vložila v priprave na arene. "Z njim sem se res veliko trudila in ravno zato mi je bilo težko gledati razplet," je povedala. Kljub razočaranju pa poudarja, da ji največ pomeni to, da sta celotno izkušnjo izpeljala skupaj do konca. Po njenem mnenju izgubljeni denar ni najpomembnejši, saj, kot pravi sama: "Denar bo že prišel."

Ob komentiranju letošnje zmagovalke Kmetije je dejala, da se ji Aleksandra zdi zelo v redu oseba in da si je zmago zaslužila. Vseeno pa iskreno priznava, da meni, da bi kdo iz njihove ekipe nagrado morda izkoristil drugače. "Mislim, da bi mi s to zmago naredili več," je povedala brez olepševanja.

Na vprašanje, kaj bi si želela, če bi Jan domov prinesel glavno nagrado, pa je odgovorila zelo iskreno. "Jaz od Jana ne bi hotela ničesar," je poudarila in dodala, da bi mu popolnoma privoščila, da denar porabi zase ter za svoje želje.

Spregovorila je tudi o odnosu med Janom in Žanom, za katera meni, da se danes odlično razumeta. Veliko časa preživijo skupaj, celotna izkušnja pa ju je po Eminih besedah še dodatno povezala. "Definitivno sta se zbližala," pravi, ob tem pa v smehu dodaja, da med bratoma še vedno ne manjka tipične bratske energije, zbadanja in napetosti, zaradi česar je pri njih doma včasih kar precej pestro.

