Ema Dragišić
Intervju

Ema Dragišić po Janovem porazu: 'Bila sem res žalostna'

M.S.
31. 05. 2026 04.00
1

Ema Dragišić je po finalu letošnje Kmetije iskreno spregovorila o občutkih ob Janovem porazu, njuni skupni izkušnji v šovu ter odnosu med bratoma Janom in Žanom. Med drugim se je dotaknila tudi letošnje zmagovalke Aleksandre, za katero pravi, da si je zmago povsem zaslužila.

Ema Dragišić je priznala, da je bil finale zanjo precej čustven. Ob spremljanju Jana v zadnjem dvoboju je občutila predvsem žalost, saj ve, koliko truda sta skupaj vložila v priprave na arene. "Z njim sem se res veliko trudila in ravno zato mi je bilo težko gledati razplet," je povedala. Kljub razočaranju pa poudarja, da ji največ pomeni to, da sta celotno izkušnjo izpeljala skupaj do konca. Po njenem mnenju izgubljeni denar ni najpomembnejši, saj, kot pravi sama: "Denar bo že prišel."

Ema Dragišić
Ema DragišićFOTO: Zadovoljna.si

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Ob komentiranju letošnje zmagovalke Kmetije je dejala, da se ji Aleksandra zdi zelo v redu oseba in da si je zmago zaslužila. Vseeno pa iskreno priznava, da meni, da bi kdo iz njihove ekipe nagrado morda izkoristil drugače. "Mislim, da bi mi s to zmago naredili več," je povedala brez olepševanja.

Simpatična Ema nas je s svojim obiskom navdušila, ob tem pa izstopala tudi s svojim stajlingom.
Simpatična Ema nas je s svojim obiskom navdušila, ob tem pa izstopala tudi s svojim stajlingom.FOTO: Zadovoljna.si
Na vprašanje, kaj bi si želela, če bi Jan domov prinesel glavno nagrado, pa je odgovorila zelo iskreno. "Jaz od Jana ne bi hotela ničesar," je poudarila in dodala, da bi mu popolnoma privoščila, da denar porabi zase ter za svoje želje.

Ema Dragišić
Ema DragišićFOTO: Damjan Žibert

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Spregovorila je tudi o odnosu med Janom in Žanom, za katera meni, da se danes odlično razumeta. Veliko časa preživijo skupaj, celotna izkušnja pa ju je po Eminih besedah še dodatno povezala. "Definitivno sta se zbližala," pravi, ob tem pa v smehu dodaja, da med bratoma še vedno ne manjka tipične bratske energije, zbadanja in napetosti, zaradi česar je pri njih doma včasih kar precej pestro.

Kmetija 2026
Kmetija 2026FOTO: POP TV
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Ema Dragišić oddaje POP TV kmetija finale intervju
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Drago 123 31. 05. 2026 10.12
navijal sem za Aleksandro ta ema je manipulatorka
